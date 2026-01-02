Pokrytectví: Izrael ze svých komerčních důvodů povoluje obchodníkům dovážet do Gazy zboží „dvojího užití“, které je humanitárním organizacím zakázáno
2. 1. 2026
Generátory a stanové tyče jsou humanitárním organizacím zakázány, ale jejich komerční dodávky, na nichž vydělává Izrael, jsou povoleny
Izrael provozuje paralelní systém kontrol dodávek do Gazy, který komerčním obchodníkům povoluje dovážet do tohoto území zboží, které je humanitárním organizacím zakázáno.
Základní životně důležité zásoby, včetně generátorů a stanových tyčí, jsou na dlouhém izraelském černém seznamu „zboží dvojího užití“. Izraelská vláda tvrdí, že dovoz těchto položek musí být přísně omezen, protože by je - stanovou tyč - Hamás nebo jiné ozbrojené skupiny mohly zneužít k vojenským účelům.
Izraelské úřady však již nejméně měsíc povolují podnikům přepravovat do Gazy řadu položek dvojího užití, včetně generátorů a kovových palet, které jsou odolnější vůči zimním dešťům a blátu než jejich dřevěné alternativy.
Podle vojenských, diplomatických a humanitárních zdrojů jsou tyto položky nyní v prodeji na otevřeném trhu v Gaze. Musí projít stejnými třemi přísně kontrolovanými izraelskými kontrolními stanovišti, která v současné době zakazují dodávky těchto výrobků humanitárním organizacím.
„Je velmi nepravděpodobné, že by Izraelci o nich nevěděli,“ uvedl jeden diplomatický zdroj. „Je velmi šokující, že tyto věci mohou vstupovat prostřednictvím komerčních kanálů.“
Tato nerovnost omezuje práci humanitárních organizací podporujících Palestince v době zoufalé nouze, zatímco poskytuje lukrativní příležitosti komerčním obchodníkům, kteří si mohou zajistit dovozní povolení od izraelských úřadů.
Americký velitel nové americké základny v jižním Izraeli byl informován o těchto omezeních dvojího užití. Generálporučík Patrick Frank diskutoval o kontrolách s diplomaty a humanitárními pracovníky v Civilně-vojenském koordinačním centru (CMCC), které bylo založeno v říjnu za účelem monitorování příměří zprostředkovaného Donaldem Trumpem a plánování budoucnosti Gazy. Jeho názory na tuto záležitost nejsou známy.
Izrael má dlouhou historii využívání přístupu do Gazy k prosazování svých politických cílů, uvedla Tania Hary, výkonná ředitelka izraelské lidskoprávní organizace Gisha, která kontroly sleduje již 20 let.
„Na první pohled se může zdát, že soukromý sektor [dodávky položek na seznamu zboží dvojího užití] je velmi matoucí a nekonzistentní,“ uvedla. „Ale já to vidím jako velmi konzistentní s jejich politikou, která se snaží posílit vliv některých aktérů a oslabit vliv jiných.“
Kontroly vstupu zboží, jako jsou generátory, neodrážejí „riziko nebo nebezpečí daného zboží“, řekla. „Je to otázka: v čích rukou se nachází? Kde je? Jak se používá?“
Izraelská omezení již dlouho činí obchod s Gazou obzvláště lukrativním pro ty Palestince a Izraelce, kteří si mohou zajistit povolení. Položky na seznamu zboží dvojího užití se nyní v Gaze prodávají za obrovské ceny.
„Jediný způsob, jak v současné době získat generátor, je prostřednictvím soukromého sektoru,“ řekl Sam Rose, zastupující ředitel agentury UNRWA pro palestinské uprchlíky v Gaze. „Je na tom přirážka.“
„Podle mého názoru jde o obchodní zájmy všech stran – Izraele, Egypta, Palestiny – přičemž některé bezpečnostní společnosti, které požívají izraelské ochrany, si také berou podíl spolu s dalšími kriminálními živly, což vše podporuje růst nelegální ekonomiky,“ dodal Rose. „Není mi jasné, zda Hamás dostává podíl. Předpokládám, že ano, ale nemám to nijak potvrzené.“
Ahmed Alkhatib, stálý spolupracovník Atlantické rady, uvedl, že pokud jde o komerční dodávky do Gazy, „neplatíte poplatky a daně pouze Hamásu v Gaze, ale také obchodníkům na izraelské straně. Všichni víme, že Gaza byla a vždy bude obrovským trhem pro izraelskou ekonomiku.“
Cogat, jednotka izraelského ministerstva obrany, která kontroluje přístup do Gazy, popřela, že by „bránila nebo zdržovala“ dodávky pomoci do Gazy nebo uplatňovala volnější omezení pro obchodníky.
V případě zboží dvojího užití Izrael „nabízí mezinárodním organizacím alternativy, které umožňují a usnadňují humanitární pomoc“, uvádí se v prohlášení, aniž by byly poskytnuty jakékoli podrobnosti. Mluvčí Shimi Zuaretz také uvedl, že lékařské humanitární organizace dostaly „v uplynulém měsíci“ povolení dovážet do Gazy generátory.
Izraelská armáda odkázala otázky týkající se dodávek pomoci do Gazy na Cogat. Americká armáda se odmítla vyjádřit.
Kontroly zásilek jsou nejnovějším příkladem toho, jak Izrael využívá pomoc k politickým a vojenským cílům v Gaze. Během léta Izrael způsobil hladomor v některých částech území tím, že po několik týdnů blokoval dodávky potravin a poté povolil vstup pouze malému množství pomoci, což mělo za následek smrt stovek lidí.
Izrael tento týden sdělil 37 nevládním organizacím působícím v Gaze, že budou muset do 60 dnů ukončit veškeré činnosti, pokud neposkytnou podrobné informace o svých palestinských zaměstnancích.
Diplomaté a humanitární pracovníci uvedli, že zastavení činnosti uvedených nevládních organizací by mělo katastrofální důsledky a ohrozilo by životy Palestinců.
„EU se vyjádřila jasně: zákon o registraci nevládních organizací nelze v současné podobě uplatňovat,“ napsala na sociálních sítích šéfka humanitární sekce EU Hadja Lahbib. „Mezinárodní humanitární právo (IHL) neponechává žádný prostor pro pochybnosti: pomoc musí být doručena těm, kteří ji potřebují.“
„Realita je taková, že komerční sektor může [nyní] dovážet, co chce,“ řekl Rose. „Zboží, které není schváleno pro humanitární organizace, jako jsou generátory, je komerčně dostupné. Máme tedy dvoustupňový systém, který podkopává systém vedený OSN, který je Izrael povinen podporovat podle mezinárodního práva.“
Americké síly nasazené do CMCC dorazily v říjnu připraveny zahájit rozsáhlou logistickou operaci s cílem dostat humanitární pomoc do Gazy.
Byli překvapeni a zmateni, když zjistili, že největší výzvou je politika, a téměř okamžitě začali izraelské protějšky kritizovat za některá omezení, uvedlo několik zdrojů informovaných o schůzkách na základně.
Jedním z prvních sporů byly stanové tyče. S příchodem zimy je přístřeší kriticky důležité, protože izraelské útoky zničily devět z deseti palestinských domů, ale Izrael považuje kovové stanové tyče potřebné pro pevné zimní stany za „dvojí použití“.
Američtí důstojníci v CMCC rychle sestavili seznam nejméně tuctu klíčových humanitárních položek, které chtěli vyjmout ze seznamu zboží dvojího užití, přičemž stanové tyče byly na předních místech. O několik týdnů později Izrael omezení na žádnou z nich nezrušil.
„Je zřejmé, že rozhodování zde není motivováno bezpečnostními zájmy,“ uvedl jeden západní zdroj. „Seznam zboží dvojího užití je jen dalším způsobem, jak kontrolovat, co se dostane do Gazy.“
Omezení typu a množství zboží, které smí do Gazy, existovala dlouho před současnou válkou. Izrael stáhl v roce 2005 své jednotky a osadníky z tohoto území, ale udržel si účinnou kontrolu nad hranicemi a využil ji k uvalení blokády.
„Vždy to byla forma kontroly nad stavem obyvatelstva,“ uvedl ředitel organizace Gisha Hary. „Ať už se jedná o minimální humanitární standardy, které sledujeme nyní, nebo v předchozích letech v oblasti hospodářského života, stavebnictví, průmyslu, technologického rozvoje, zemědělství a inovací.“
Seznam zboží dvojího užití, který vyžaduje bezpečnostní posouzení a povolení k dovozu zboží do Gazy, je od svého zavedení předmětem zvláštního zájmu.
Jeho rozsah je rozsáhlý, je tajný, dokud není zboží zamítnuto, a je uplatňován svévolně. Starší verze, které Gisha získala prostřednictvím soudního řízení, zahrnují kategorie jako „komunikační zařízení“ – tak široké, že by mohly pokrývat většinu moderní elektroniky.
Mezi položky zakázané z důvodu dvojího užití za poslední dva roky patří solární panely, detektory kouře, berle, invalidní vozíky a chodítka.
Humanitární organizace spolupracovaly na sestavení neoficiálního seznamu zamítnutých položek ve snaze omezit množství času a peněz vynaložených na podávání žádostí o dovoz věcí, u nichž je nepravděpodobné, že budou schváleny. Je to však časově náročné.
Mezinárodní tlak na Izrael ohledně seznamu zboží dvojího užití v posledních dvou letech také polevil, a to i přes vytvoření CMCC.
Diplomaté jsou znepokojeni eskalací násilí na Západním břehu a nejistotou ohledně dlouhodobých plánů na obnovu Gazy, zatímco humanitární organizace jednají s Izraelem o možném zrušení registrace.
Tato kategorie zahrnuje papír a tužky pro obnovení školní docházky po dvou letech bez vzdělávání pro 600 000 dětí a mražené hovězí a skopové maso pro výživu podvyživeného obyvatelstva. Humanitární organizace byly omezeny na kuřecí maso, zatímco komerční obchodníci mohou dovážet všechny druhy masa.
Omezený počet přechodů do Gazy a jejich provozní doba, stejně jako zpoždění při schvalování tras pro konvoje uvnitř území – což je zásadní pro zajištění toho, aby se nedostaly pod izraelský útok – to vše zpomaluje vstup životně důležitých zásob.
Celkový tok pomoci do Gazy je podle údajů poskytnutých izraelskou armádou a analyzovaných agenturou Associated Press hluboko pod úrovní dohodnutou v rámci příměří.
Dodávky potravin se zvýšily natolik, aby se zabránilo hladomoru, ale hlad je stále rozšířený, uvedli minulý týden odborníci na potravinovou bezpečnost podporovaní OSN. Očekávalo se, že v příštích čtyřech měsících bude čelit „krizové“ úrovni hladu asi 1,6 milionu lidí, a pokud by bylo příměří porušeno, území by se mohlo vrátit do stavu hladomoru.
Zimní počasí a nedostatek přístřeší zhoršují dopady dlouhodobé podvýživy, zejména u malých dětí. Podle OSN tento měsíc zemřely nejméně tři děti na podchlazení.
Diskuse