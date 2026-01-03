Bude Madurovo zatčení znamenat pád Kuby?
3. 1. 2026 / Fabiano Golgo
čas čtení 7 minut
Madurův pád není jen příběhem Venezuely — je to existenční krize Kuby. Přes dvě desetiletí byl ten ostrov udržován nad vodou venezuelskou ropou, záchranným lanem, které maskovalo komplexní selhání kubánského socialistického experimentu. Nyní byla tato dotace zastavena a není kam se skrýt. Po sovětském kolapsu v roce 1991 vstoupila Kuba do toho, co Fidel Castro nazval "Zvláštním obdobím" — eufemismem pro téměř hladovění a totální ekonomický krach. Revoluce skoro úplně zkolabovala pod tíhou vlastních rozporů.
Hugo Chávez zachránil Kubu dotovanou ropou — až 100 000 barelů denně — výměnou za lékaře a zpravodajské agenty. Byla to poslední vzájemná pomoc socialismu, dva selhávající režimy se navzájem podpírající. Ale vždy to bylo postavené na venezuelském ropném bohatství, které bylo systematicky drancováno místo investováno.
Nyní je toto uspořádání u konce. Ještě před Madurovým únosem trpěla Kuba výpadky elektřiny trvajícími 20 hodin. S americkými firmamii mířícími na venezuelskou ropu a Madurem čelícím soudu v New Yorku se tyto dotace už nevrátí.
Tady je to, co obhájci Kuby nechtějí uznat: kubánský systém selhal v každé metrice, na které záleží. Selhal ekonomicky — produkoval nedostatek, přídělový systém a výpadky proudu po tři generace. Selhal politicky — drtil odpor, věznil demonstranty a donutil miliony k exilu. Selhal morálně — vytvořil sledovací stát, kde sousedé udávají sousedy a svobodné vyjadřování může znamenat vězení.
Režim strávil šest desetiletí obviňováním el bloqueo — amerického embarga — za toto vše. Ale Vietnam čelil mnohem horší americké vojenské intervenci a prosperuje otevřením své ekonomiky. Čína udržela autoritářskou politiku, zatímco přijala ekonomický pragmatismus a vymanila 800 milionů lidí z chudoby. Kuba měla tyto příklady a odmítla je.
Proč? Protože skutečná reforma by vyžadovala přiznání, že revoluce byla katastrofální chybou, že bratři Castrové promarnili tři generace kubánského potenciálu, a že obyčejní Kubánci by na tom byli nekonečně lépe s postupným demokratickým vývojem než s revoluční transformací.
Stárnoucí vedení režimu, marinované v mýtech studené války a oddané ideologii, která selhala, zvolilo revoluční čistotu před prosperitou. Zvolili moc a ne růst. Zvolili přežití režimu a nikoliv blaho lidu. A nyní přišel účet.
Nedávno jsem v Brazílii potkal kubánského lékaře, který se rozhodl zůstat poté, co mu byla zrušena licence k výkonu povolání. Nyní pracuje jako bezpečnostní hlídač ve stavebním obchodě. Když jsem se ho zeptal, proč se nevrací domů — koneckonců, byl to vzdělaný profesionál, který v Havaně mohl praktikovat medicínu — jeho odpověď byla jednoduchá a zdrcující: raději hlídá stavební materiály v Brazílii než žije jako lékař na Kubě, kde je přístup i k základním potravinám vzácný. Toto není příběh o amerických sankcích. Je to příběh o systému tak dysfunkčním, že jeho vlastní lékaři — lidé, které režim vyškolil a poslal do zahraničí jako důkaz revolučního úspěchu — raději pracují jako hlídači v cizině než aby se vrátili domů.
Venezuelská dotace nebyla jen ekonomickou podporou — byla to dotace pro to, aby se nereformovalo. Proč liberalizovat, když váš kámoš v Caracasu posílá zdarma ropu? Proč povolit politický pluralismus, když můžete přežít další rok bez něj? Kuba měla desetiletí na přípravu na tento okamžik a místo toho zvolila stagnaci.
To je morální riziko autoritářství: neexistuje mechanismus opravy chyb. Demokracie jsou schopny volbami odstanit vůdce, kteří řídí země do záhuby. V autoritářských systémech selhávající vůdci jen obviňují vnější nepřátele a hledají nové zahraniční patrony. Kuba přešla od Moskvy do Caracasu, vždy hledala někoho jiného, kdo zaplatí za selhání socialismu.
Tragédií není, že Kubě chybí zdroje — je to, že systém navržený k posílení dělníků vyprodukoval pouze chudobu a bezmoc. Kubánci nesmějí zakládat skutečné podniky, nemohou svobodně mluvit, nemohou odjet ze země bez povolení, nemohou získat základníá zboží bez čekání v nekonečných frontách. To není chyba americké politiky—je to přímý výsledek totalitního ekonomického systému, který nikdy nikde nefungoval.
Kuba nyní čelí několika molžným budoucnostem. Může zdvojnásobit sázku — zintenzivnit příděly, vinit ze všeho americkou agresi a doufat, žezemě přežije revoluční disciplínou. To nic neřeší a zaručuje to jen více utrpení. Může chaoticky zkolabovat — ekonomika jednoduše přestane fungovat bez venezuelské ropy, vypuknou protesty a režim se rozpadne. To je stále pravděpodobnější, jak se výpadky elektřiny zhoršují a nedostatek se násobí.
Může konečně reformovat — skutečně otevřít ekonomiku, legalizovat soukromé podnikání, přivítat zahraniční investice a vydat se vietnamskou cestou s desetiletími zpoždění. To vyžaduje přiznání, že vše, co revoluce tvrdila, byla lež.
Nebo čelit americké intervenci. Trump vytvořil precedens ve Venezuele a tlak z kubánsko-americké komunity na Floridě bude intenzivní. Kubánská armáda je mnohem slabší, než venezuelská.
Kubánský lid — 11 milionů lidských bytostí, které si zaslouží důstojnost, příležitost a svobodu — byl svou vládou klamán po dobu 65 let. Zaslouží si ekonomiku, která produkuje hojnost místo nedostatku. Zaslouží si mluvit bez strachu. Zaslouží si odejít, pokud chtějí, a vrátit se, pokud si to zvolí. Především si zaslouží svobodné jednání
Americké embargo by mělo být zrušeno — ne proto, že kubánský režim si zaslouží úlevu, ale protože jako politika selhal a nyní slouží hlavně jako oblíbená výmluva Havany. Nechte Kubu uspět nebo selhat na základě vlastních zásluh, bez dotací z Moskvy, Caracasu nebo Washingtonu.
Ale kubánská krize není vina Ameriky. Je to nevyhnutelný výsledek ekonomického systému, který ignoruje lidskou přirozenost, politického systému, který drtí lidskou důstojnost, a vedení, které zvolilo ideologii před realitou po tři generace.
To, čeho jsme svědky, je konečný kolaps romantického revolučního projektu, který dominoval latinskoamerické levicové politice po desetiletí. Bolivariánská síť je u konce. Socialistická solidarita je vyčerpaná. Zahraniční patroni jsou pryč.
Kuba konečně bude čelit realitě, kterou se naučil každý jiný národ: nemůžete dekretem vytvořit prosperitu, nemůžete plánovat ekonomiku shora dolů a nemůžete potlačovat lidskou svobodu neomezeně bez hluboké lidské újmy.
Režimu došla ropa jiných lidí. Došly mu výmluvy. Došel mu čas. Co bude následovat, závisí na tom, zda kubánské vedení konečně zvolí svůj lid před svou ideologií—ale vzhledem k jejich historii na to nesázejte.
Realita klepala na kubánské dveře 65 let. Nyní je vyráží a žádné množství revoluční rétoriky to nemůže zadržet.
507
Diskuse