Jak Trumpovy USA brutálně likvidují mezinárodní trestní právní řád

31. 12. 2025

Francesca Albanese je zvláštní zpravodajka OSN pro okupovaná palestinská území

Francesca Albanese: Moje zdravotní pojišťovna mi odmítla proplatit náklady. Mám soukromé zdravotní pojištění a oni mi odmítli proplatit náklady, protože jsem sankcionován Spojenými státy. Evropský parlament mě nedávno pozval na přednášku. Zarezervovali mi místnost, ale byla zrušena, protože byla na moje jméno. Finanční transakce, které se mě vůbec netýkají, ale jsou na moje jméno. Například se pokusíte převést jednu libru, jeden dolar nebo jedno euro svým přátelům s mým jménem. No, to neprojde.

Moderátorka: Je mi velmi líto, že se s tím musíte potýkat. Ukazuje to, jak paralyzující tyto sankce mohou být. A přesto USA hrozí, že sankce ještě zpřísní, a to nejen vůči jednotlivcům spojeným s ICC, ale vůči ICC jako celku. Pokud to udělají, co to bude znamenat pro globální spravedlnost?

Francesca Albanese:  Myslím, že to bude fatální rána pro Mezinárodní trestní soud. 

Proizraelští aktivisté se snaží zakázat knihu Francesky Albanese o situaci v Palestině:









