Jak Trumpovy USA brutálně likvidují mezinárodní trestní právní řád
31. 12. 2025
Francesca Albanese je zvláštní zpravodajka OSN pro okupovaná palestinská území
Francesca Albanese:— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) December 29, 2025
“My medical insurance refused to reimburse me. I have a private medical insurance and they refused to reimburse me because I'm sanctioned by the US” pic.twitter.com/5geqhWBzu6
Francesca Albanese: Moje zdravotní pojišťovna mi odmítla proplatit náklady. Mám soukromé zdravotní pojištění a oni mi odmítli proplatit náklady, protože jsem sankcionován Spojenými státy. Evropský parlament mě nedávno pozval na přednášku. Zarezervovali mi místnost, ale byla zrušena, protože byla na moje jméno. Finanční transakce, které se mě vůbec netýkají, ale jsou na moje jméno. Například se pokusíte převést jednu libru, jeden dolar nebo jedno euro svým přátelům s mým jménem. No, to neprojde.
Moderátorka: Je mi velmi líto, že se s tím musíte potýkat. Ukazuje to, jak paralyzující tyto sankce mohou být. A přesto USA hrozí, že sankce ještě zpřísní, a to nejen vůči jednotlivcům spojeným s ICC, ale vůči ICC jako celku. Pokud to udělají, co to bude znamenat pro globální spravedlnost?
Francesca Albanese: Myslím, že to bude fatální rána pro Mezinárodní trestní soud.
Proizraelští aktivisté se snaží zakázat knihu Francesky Albanese o situaci v Palestině:
Today we issued notice to Amazon and others about potential sanctions-violations connected to @FranceskAlbs new book. Under federal law, property and interests of Specially Designated Nationals are blocked and may not be transferred or paid out without specific authorization. pic.twitter.com/YwcaCxWGfE— Mark Goldfeder (@MarkGoldfeder) December 29, 2025
Diskuse