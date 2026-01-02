"Společné hodnoty": Spojené státy oficiálně poblahopřály Rusku k novému roku

2. 1. 2026

Americká ambasáda v Rusku zveřejnila novoroční pozdrav připomínající snahy Donalda Trumpa ukončit rusko-ukrajinskou válku, upozorňuje Julia Charčenko.

Ve videu chargé d'affaires Spojených států v Rusku, Douglas Dyckhouse, zdůraznil důležitost dialogu a vyjádřil přání míru a prosperity v novém roce.

Prohlášení a videozprávy se objevily na oficiálních stránkách americké diplomatické misie. Ukrajinský kanál 24 TV o tom píše s odkazem na americkou ambasádu v Rusku.

Ve videu pronesl gratulační projev americký chargé d'affaires v Rusku, Douglas Dyckhouse. Zdůraznil, že Nový rok je časem pro zamyšlení, obnovu a naději, a zmínil také obtíže a rozdělení, které přinesla poslední léta. Podle něj by konflikty neměly určovat budoucnost, pokud strany usilují o změnu.

Zdůraznil také, že Donald Trump opakovaně zdůrazňoval potřebu ukončit válku mezi Ruskem a Ukrajinou a jeho administrativa pracovala na podpoře dialogu a hledání cest k míru s respektem k suverenitě a bezpečnosti regionu. Dále poznamenal, že diplomatické úsilí zůstává základem pro další jednání.

Na konci projevu americký diplomat popřál zdraví, mír a prosperitu v novém roce a dodal, že společné hodnoty se mohou stát základem pro mírumilovnější budoucnost.

