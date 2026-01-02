Velká Británie: Výzva k rutinnímu testování vysokého krevního tlaku u dětí, protože počet případů se téměř zdvojnásobil
2. 1. 2026
Identifikace ohrožených teenagerů by mohla pomoci předcházet poškození orgánů, mrtvicím a infarktům v rané dospělosti, říkají lékaři
Přední lékaři vyzvali k zavedení celostátního programu ve Velké Británii, který by monitoroval vysoký krevní tlak u školáků, a to z obavy, že rostoucí počet případů u adolescentů zvýší počet případů poškození orgánů, mrtvic a infarktů.
Počet případů vysokého krevního tlaku se za posledních 20 let téměř zdvojnásobil, ale ve Velké Británii se neprovádějí žádné rutinní testy, takže lékaři nemají přehled o rozsahu problému a o tom, které děti potřebují nejvíce pomoci.
Identifikace teenagerů s vysokým krevním tlakem by umožnila praktickým lékařům včas zasáhnout a snížit riziko poškození orgánů a potenciálně život ohrožujících kardiovaskulárních onemocnění, když lidé dosáhnou věku 30 a 40 let, uvedli lékaři.
„Musíme zjistit, jak závažný je tento problém, a to znamená najít způsob, jak měřit krevní tlak u dětí, které ještě chodí do školy,“ řekl prof. Manish Sinha, konzultant dětské nefrologie v dětské nemocnici Evelina London, nadace Guy’s & St Thomas’s foundation hospitals NHS trust.
„Základním problémem je, že lidé si neuvědomují, že hypertenze může být problémem již v dětství. Máme více nezdravé dětské populace a hypertenze je vystavuje většímu riziku onemocnění, jako jsou ledvinové choroby, mrtvice a infarkt, v raném dospělém věku,“ dodal.
Téměř třetina britských dospělých a polovina dospělých v USA trpí hypertenzí. Prevalence prudce stoupá s věkem, protože cévy přirozeně zesilují a ztuhnou, a většina lidí nad 65 let tímto onemocněním trpí. Kromě věku a genetiky k tomu přispívá také špatná strava, zejména strava s vysokým obsahem soli, nedostatek pohybu, nadváha nebo obezita, nadměrné pití alkoholu a kouření.
U malých dětí je vysoký krevní tlak způsoben hlavně jinými zdravotními problémy, jako jsou srdeční vady, onemocnění ledvin, genetické poruchy nebo hormonální problémy. Lékaři však stále častěji zaznamenávají případy související s nadváhou, špatnou výživou a nedostatkem pohybu.
Vysoký krevní tlak může tělo po léta postupně poškozovat, než se u lidí projeví příznaky. Nadměrný tlak může způsobit aneuryzma, neboli výdutě, ve slabých tepnách, které mohou být smrtelné, pokud prasknou. Zátěž na srdce může vést k srdečnímu selhání.
Dr. Emily Haselerová, která studuje dětskou hypertenzi na King's College v Londýně, uvedla, že nárůst počtu případů se stane další zátěží pro britské státní zdravotnictví a poškodí produktivitu Spojeného království, protože více lidí v produktivním věku trpí dopady vysokého krevního tlaku.
Monitorování by mohlo být začleněno do národního programu měření dětí, který zaznamenává výšku a váhu na konci základní školy, nebo by mohlo být prováděno prostřednictvím nové zdravotní prohlídky v dospívání, uvedla. To by lékařům umožnilo včas diagnostikovat hypertenzi, aby mohla být léčena, a ukázalo by to, jak častý je tento stav.
Alternativní přístupy by mohly zahrnovat cílené screeningové vyšetření krevního tlaku u dětí, o nichž je známo, že jsou vystaveny vysokému riziku, například u dětí s rodinnou anamnézou, předčasně narozených dětí nebo dětí s nadváhou.
„Musíme začít tuto situaci sledovat, abychom pochopili rozsah problému a mohli začít přemýšlet o tom, co dělat,“ uvedl prof. Igor Rudan, spoluzakladatel Centra pro globální zdraví na Univerzitě v Edinburghu. „ Musíme vědět, zda se z těchto dětí stanou dospělí, kteří ve třiceti letech dostanou infarkt nebo mrtvici.“
Hypertenze je hlavní příčinou předčasných úmrtí ve Velké Británii. Zřídka se zjišťuje před 40. nebo 50. rokem věku, ale trendy se mění. Juliet Bouverie, výkonná ředitelka asociace Stroke Association, uvedla, že již došlo k „alarmujícímu nárůstu“ mrtvic u lidí v produktivním věku.
„Digitální věk přinesl změny v tom, jak děti tráví svůj čas, které jsme v historii lidstva dosud nezažili,“ řekl Rudan. „Tradičně si děti co nejvíce hrály venku, ale nyní jim rodiče dávají jen obrazovku. To je úplná změna v životním stylu dětí.
„Kombinace nečinnosti způsobené digitálními zařízeními a horší výživy znamená, že vidíme spoustu obézních dětí, které trpí hypertenzí osmkrát častěji než ostatní děti,“ řekl.
Dětem však může být snazší pomoci než starším lidem. „U dětí máte mnohem více příležitostí je vrátit zpět na správnou cestu,“ řekl Rudan.
Výzkum z Kanady ukazuje, že hypertenze u dětí a adolescentů vzrostla z 1,3 % v 90. letech na 6 % v roce 2010. Dvojnásobný počet dětí trpí prehypertenzí nebo zvýšeným krevním tlakem. Dopad na zdraví je markantní: studie zahrnující více než 25 000 teenagerů s hypertenzí zjistila, že během 14letého sledování bylo jejich riziko onemocnění ledvin nebo selhání ledvin třikrát vyšší než u teenagerů se zdravým krevním tlakem.
Profesor Ian Wilkinson, hoinorární konzultant na Univerzitě v Cambridge a prezident Britské a irské hypertenzní společnosti, uvedl, že včasné řešení vysokého krevního tlaku může lidem přinést mnoho dalších let zdravého života. „V současné době čekáme, až lidem bude 40 nebo 50 let, čekáme, až se jim zvýší krevní tlak, a pak je léčíme,“ řekl. „Ignorujeme mladší lidi.“
Je zastáncem monitorování krevního tlaku na středních školách a chce, aby marketingoví odborníci vytvářeli pozitivní zprávy o veřejném zdraví s cílem snížit příjem soli a obezitu u lidí.
„Měříme výšku a váhu a očkujeme proti různým nemocem, tak proč se nezabýváme hypertenzí?“ řekl. „Třetina dospělých ve Velké Británii trpí hypertenzí a značná část z nich pravděpodobně trpí obezitou. Je to národní zdravotní pohotovost.“
Bouverie uvedla, že je znepokojující, že více dětí a adolescentů trpí vysokým krevním tlakem, protože ten je příčinou přibližně poloviny všech cévních mozkových příhod. „Dětství je příležitostí k naučení a vytvoření zdravých životních návyků, jako je pravidelný pohyb a vyvážená strava,“ řekla. „To vše pomáhá snížit riziko cévní mozkové příhody jak nyní, tak v budoucnosti. Bez těchto zdravých návyků si tělo může vytvořit problémy pro pozdější život a zvýšit riziko cévní mozkové příhody u osob jakéhokoli věku.“
Zdroj v angličtině ZDE
