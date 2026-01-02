Tlak na Izrael kvůli zákazu humanitárních organizací v Gaze roste
2. 1. 2026
Izrael zablokuje desítky humanitárních organizací působících ve válkou zpustošené Gaze
Rozhodnutí Izraele odejmout licence 37 mezinárodním nevládním organizacím, včetně Lékařů bez hranic (známých pod francouzskou zkratkou MSF), vstoupilo v platnost v době, kdy izraelská vláda usiluje o démonizaci organizací pomáhajících Palestincům, mezi nimiž jsou i agentury OSN, na základě nepodložených obvinění z napojení na Hamás.
Lidé v Gaze nezačali rok 2026 s nadějí nebo jistotou, ale s beznadějí, protože čelí dalším izraelským omezením uprostřed humanitární katastrofy.
Dítě zemřelo zimou v táboře Nuseirat, informují místní média
Mladá dívka zemřela v uprchlickém táboře Nuseirat v centrální Gaze kvůli extrémnímu chladu uvnitř stanů pro vysídlené osoby, protože zimní teploty se zhoršují a rodiny zůstávají bez řádného přístřeší nebo vytápění.
Několik místních médií ji identifikovalo jako Malak Rami Ghoneim.
Místní novináři dále uvádějí, že do Násirovy nemocnice v Khan Younis byli převezeni čtyři Palestinci zranění izraelskou palbou, kteří byli postřeleni na dvou různých místech v jižní části města Gaza.
Palestinské centrum pro lidská práva uvádí, že nemocnice omezují služby kvůli nedostatku paliva
Palestinské centrum pro lidská práva oznámilo, že několik nemocnic a zdravotnických zařízení v enklávě bylo nuceno omezit služby nebo zastavit provoz kvůli izraelské blokádě paliva.
Podle centra zůstává provoz v jiných nemocnicích nestabilní a závisí na omezeném množství nafty, což má dopad na životy pacientů, jednotky intenzivní péče, operační sály a novorozenecké jednotky.
Dodal, že izraelská omezení paliva mají dopad na všechny aspekty života v pásmu Gazy, přičemž vláda používá palivo jako nástroj kolektivního trestu. Centrum také varovalo, že omezení paliva a množství, které smí vstoupit do pásma, staví humanitární pomoc do nebezpečné situace a jsou v rozporu s mezinárodním právem.
Místní média v Gaze na Nový rok informovala o sérii porušení příměří ze strany Izraele.
Podle agentury Safa zahájil vrtulník Apache palbu severně od Rafahu v jižní Gaze, spolu s palbou z vojenských vozidel v této oblasti.
Ve střední Gaze byly hlášeny ostřelování a palba z kulometů jihovýchodně od uprchlického tábora Bureij. V noci izraelská letadla provedla útok v čtvrti Shujayea v Gaze a zahájila sérii útoků na Rafah.
Byly také hlášeny intenzivní střelba a dělostřelecké útoky východně od města Gaza, včetně oblasti Tuffah, a také střelba východně od Khan Younis.
Tyto incidenty jsou součástí série porušení příměří, která pokračují od vstupu v platnost posledního příměří z 10. října. Při těchto porušeních bylo zabito nejméně 415 Palestinců a 1 152 jich bylo zraněno.
Euro-Med varuje, že izraelský zákaz humanitárních organizací ohrožuje kolaps kritických služeb
Ženevská organizace Euro-Med Human Rights Monitor tvrdí, že rozhodnutí Izraele neobnovit licence 37 mezinárodním humanitárním organizacím působícím na okupovaném palestinském území představuje „nebezpečné eskalování“, které vážně naruší humanitární pomoc.
Uvedla, že tento krok hrozí kolapsem kritických služeb, jako je nouzová lékařská péče, zásobování vodou a hygienické zařízení, léčba podvýživy u dětí a ubytování pro vysídlené rodiny. Varovala, že tento krok by mohl donutit každé třetí zdravotnické zařízení v Gaze k uzavření kvůli nedostatku podpory.
Monitor uvedl, že omezení jsou součástí strategie „udusit humanitární přístup“ v rozporu s mezinárodním právem a prozatímními opatřeními Mezinárodního soudního dvora, a dodal, že omezení pomoci je využíváno jako nástroj kolektivního trestu.
Organizace na ochranu lidských práv varuje před „katastrofickými“ důsledky blokování dodávek paliva Izraelem
Palestinské centrum pro lidská práva varovalo před „katastrofickými“ důsledky pokračujícího blokování dodávek paliva do pásma Gazy Izraelem a uvedlo, že tato omezení paralyzují humanitární operace a porušují mezinárodní právo.
Podle této organizace donutil nedostatek paliva nemocnice omezit nebo zastavit služby, což vystavilo pacienty na jednotkách intenzivní péče a operačních sálech bezprostřednímu riziku. Nedostatek paliva také narušuje zásobování vodou, hygienu, telekomunikace, pekárny a dopravu, čímž se zhoršují již tak zoufalé životní podmínky.
Centrum uvedlo, že tato politika představuje kolektivní trest, který je podle mezinárodního humanitárního práva zakázán. Vyzvalo OSN a mezinárodní společenství, aby vyvinuly tlak na Izrael, aby umožnil pravidelný dovoz paliva v dostatečném množství, aby se zabránilo úplnému kolapsu základních služeb.
Palestinský syndikát hlásí 42 zadržení novinářů Izraelem v roce 2025
Palestinský syndikát novinářů uvádí, že izraelské síly v roce 2025 zadržely 42 palestinských novinářů, včetně osmi žen, v rámci „systematické kampaně“ zaměřené na umlčení místních médií.
Výbor pro svobody této skupiny uvedl, že k zadržením docházelo na okupovaném Západním břehu, ve východním Jeruzalémě, uvnitř Izraele a na vojenských kontrolních stanovištích, často během reportáží v terénu, razií nebo při pokrývání armádních operací a nelegálních útoků osadníků.
Ačkoli je tento počet nižší než v letech 2023 a 2024, výbor uvedl, že to neznamená žádné zlepšení. Naopak to signalizuje posun od hromadných zatýkání k cíleným zadržováním vlivných reportérů, opakovaným zatýkám stejných osob a širšímu využívání administrativního zadržování bez obvinění nebo soudu.
Syndikát také zdokumentoval případy bití, vyhrožování zbraní, obtěžování, zabavování fotoaparátů a telefonů a razie v domech novinářů.
Osadníci ničí zemědělské stavby a pronásledují obyvatele v oblasti Hebronu
Podle palestinské tiskové agentury Wafa ozbrojení izraelští osadníci zničili dvě zemědělské stavby a pronásledovali palestinské obyvatele v různých incidentech v oblasti Hebronu na okupovaném Západním břehu.
V Masafer Yatta osadníci z nedaleké nelegální osady a dalšího předního stanoviště zničili dvě zemědělské chatrče patřící Ismailu Makhmaraovi a jeho synovi a ukradli z místa vybavení.
V Beit Ummar osadníci zabránili obyvatelům dostat se na jejich pozemky v oblasti Khirbet al-Qat, kde nedávno umístili mobilní dům a přivezli hospodářská zvířata. Obyvatelé se obávají, že útoky mají za cíl založit nové přední stanoviště a zabrat ještě více půdy.
K takovým útokům osadníků dochází téměř denně na celém Západním břehu, často pod ochranou izraelských sil.
Palestinská organizace na ochranu lidských práv odsuzuje izraelský zákaz humanitárních organizací
Palestinská organizace na ochranu lidských práv Al-Haq odsoudila rozhodnutí Izraele zakázat 37 mezinárodním humanitárním a pomocným organizacím působit na okupovaném palestinském území s tím, že se jedná o eskalaci „genocidní politiky“ v Gaze.
Organizace tvrdí, že tato omezení porušují mezinárodní právo a ignorují rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora, který nařídil Izraeli zajistit nerušený přísun humanitární pomoci do Gazy.
Al-Haq vyzvala státy, aby přijaly konkrétní opatření, včetně sankcí a zbrojního embarga, a podpořily snahy o výkon zatykačů Mezinárodního trestního soudu na izraelské úředníky. Uvedla, že podmiňování humanitární pomoci politickými podmínkami znemožňuje poskytování nezbytné mezinárodní pomoci a dále izoluje Palestince.
Izraelské lidskoprávní organizace kritizují rozhodnutí vlády ohledně humanitárních organizací v Palestině
Devatenáct izraelských lidskoprávních organizací odsoudilo rozhodnutí vlády zrušit licence 37 mezinárodním humanitárním organizacím působícím v Gaze a na okupovaném Západním břehu.
„Souběžně s izraelským útokem na obyvatele Gazy a jako jeho součást je od října 2023 humanitární přístup výrazně omezen,“ uvedly lidskoprávní organizace, včetně Adalah a B'Tselem, ve společném prohlášení.
„Základní pomoc – včetně potravin, léků, přístřeší a hygienických potřeb – je i nadále zpožďována nebo odepírána,“ dodaly.
Organizace varovaly, že bránění humanitárním organizacím v Palestině „podkopává zásadní humanitární činnost, ohrožuje zaměstnance a komunity a ohrožuje účinné poskytování pomoci“.
Přidaly výzvu izraelské vládě, aby „okamžitě zastavila proces rušení registrace, odstranila překážky humanitární a lidskoprávní činnosti a umožnila mezinárodním organizacím bezpečně a účinně působit“.
