Políbit ruce za dobrodiní, na něž upozorňuje šéf Svazu obchodu
31. 12. 2025 / Boris Cvek
čas čtení 1 minuta
A to je naprostá pravda! Jen mě mrzí, že pan Prouza nehodil rovnou stovky let. Mohl zmínit, že v roce 1400 jsme neměli ani brambory. To je úžasné, že je máme, ne? Měli bychom být vděční za to, co pro nás politici a hospodářské elity dělají. Chápete to, brambory! Zemáky, kobzole! A rajčata (tabák raději nechejme stranou). A čokoláda. Káva. Coca-cola. Antibiotika. To už není potravina. Držme se tématu. Buďme střízlivě při zemi. Zaryjme si držkou v zemi pro kobzole a buďme rádi. Pěkně v popelu pečené. Na poli kradené.
Ve středověku byly běžné hladomory a už nejsou. To je, co? Neměli bychom být vděčni činitelům působícím zhruba po roce 2020, že už nejsou? A co banány? To je aspoň trumf! Už nejsou fronty! Fronty na banány přece. Políbit ruce. Dobrodiní. Za komunistů jsem jako dítě často slyšel, že mám být vděčný za to, že na tom nejsme jako děti v Africe… proč proboha ti blbci v roce 1989 stávkovali a demonstrovali a svrhli režim, proč chtěli být jako v Rakousku nebo Bavorsku? Pan Prouza by jim vysvětlil, že Ghana stačí.
485
Diskuse