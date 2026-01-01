Poopravené přání pana premiéra (malé novoroční zamyšlení)
1. 1. 2026 / Tomáš Fiala
Nově jmenovaný premiér Andrej Babiš ve svém úvodním projevu na začátku prosince mimo jiné uvedl, že udělá maximum pro to, aby se Česká republika stala nejlepším místem pro život na celé naší planetě.
V první chvíli mi to připadalo trochu směšné. Pak jsem se však nad tím hlouběji zamyslel.
Napadlo mne, že tento výrok podporuje soutěživost až rivalitu. Té je kolem nás až příliš. Soutěží se, kdo toho více vyrobí, a proto roste spotřeba surovin, energie, a především zatížení ekosystému naší planety. Soutěží se, kdo bude vyrábět levněji, a proto se zvyšují sociální rozdíly (někdy se pro tento druh „soutěže“ používá termín „závod ke dnu“.) Myslím si, že je kolem nás příliš mnoho soutěživosti, zatímco bychom měli více spolupracovat a směřovat ke snižování rostoucích rozdílů a k větší rovnováze.
Pokud by se Česko mělo stát nejlepším místem pro život, znamená to, že všude jinde by se žilo hůře. A to by mne nenaplňovalo radostí ani hrdostí na naši zem.
Mnohem více bych uvítal, kdyby nejen u nás, ale i všude jinde bylo (nejen v nastupujícím roce 2026) dobré místo pro život.
V pásmu Gazy, na západním břehu Jordánu … a i v Izraeli.
Na Ukrajině … i v Rusku.
Ve Venezuele … i v USA.
Prostě ve všech zemích světa.
Vybavuje se mi závěrečná sloka ze známé písně Imagine Johna Lennona (který zemřel před 45 lety)
You may say I'm a dreamer.
But I'm not the only one.
I hope someday you'll join us.
And the world will live as one.
