Starmer a Macron budou spolupředsedat debriefingu „koalice ochotných“ po jednáních v Bílém domě
19. 8. 2025
čas čtení 6 minut
Evropští lídři se v úterý sejdou virtuálně po jednáních v Bílém domě, kde Trump oznámil, že se připravuje setkání Putina a Zelenského
„Tlak na Rusko se musí zvýšit,“ řekl švédský premiér před debriefingem
Švédský premiér Ulf Kristersson také informoval o přípravách na sérii telefonátů – nejprve v rámci „koalice ochotných“ a poté v rámci EU.
V příspěvku na Twitteru zdůraznil, že Švédsko je pátým největším dárcem Ukrajině a je si nadále plně vědomo přímých důsledků ukončení války pro svou bezpečnost.
„Tlak na Rusko musí být zvýšen, a to zdůrazňuji v každém rozhovoru,“ uvedl.
Vedoucí představitelé evropských politických skupin byli informováni o včerejších jednáních
Vedoucí představitelé evropských politických skupin byli informováni předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou o včerejších jednáních ve Washingtonu, oznámil irský vicepremiér a ministr zahraničí Simon Harris.
Na sociálních sítích uvedl, že von der Leyenová dnes ráno hovořila s lídry středopravicové skupiny EPP.
„Dnes ráno jsem se zúčastnil briefingu @EPP pro lídry od předsedkyně @vonderleyen o jednáních v Bílém domě o ukončení války na Ukrajině.
V nadcházejících dnech a týdnech nás čeká důležitá práce.
Musí být zajištěn spravedlivý, trvalý a dlouhodobý mír.“
Zdroj v angličtině ZDE
V návaznosti na včerejší setkání s Trumpem a evropskými spojenci v Bílém domě ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj právě potvrdil, že spojenci „již pracují na konkrétním obsahu bezpečnostních záruk“.
O plánovaných jednáních, která se budou konat dnes odpoledne, uvedl:
„Dnes pokračujeme v koordinaci na úrovni vedoucích představitelů. Budou probíhat diskuse a připravujeme příslušné formáty. Budeme pokračovat i zítra. Národní bezpečnostní poradci jsou nyní také v neustálém kontaktu. Bezpečnostní záruky budou.“
Dodal:
„Děkuji všem našim partnerům za jejich odhodlání a podporu. Ukrajina tuto sílu cítí. A uděláme vše pro to, aby se cesta k míru stala realitou – prostřednictvím partnerství, bezpečnostních záruk a odvahy ukrajinského lidu.“
Trojstranné setkání Trumpa, Zelenského a Putina „může přinést průlom na cestě k míru“, říká ukrajinský ministr zahraničí
Ukrajinský ministr zahraničí Andrii Sybiha právě reagoval na noční ruské útoky na Ukrajinu a uvedl, že ukazují, „jak důležité je ukončit zabíjení, dosáhnout trvalého míru a zajistit silné bezpečnostní záruky“.
„Zatímco ve Washingtonu DC probíhaly pod vedením prezidentů @ZelenskyyUA a @POTUS a za účasti evropských a NATO lídrů intenzivní snahy o pokrok v mírovém procesu, Moskva pokračovala v opačném směru: další útoky a ničení.“
Potvrdil také dřívější zprávy, že „došlo k poškození energetické infrastruktury a zranění civilistů“ (9:41).
Na závěr vyjádřil naději:
„Budoucí setkání představitelů Ukrajiny, USA a Ruska může přinést průlom na cestě k míru. Jsme vděční Spojeným státům a prezidentu Trumpovi za jejich mírové úsilí.“
„Putin nechce mír,“ prohlásil ukrajinský starosta po další noci útoků
Rusko v noci zaútočilo drony na město Kremenčuk ve střední Ukrajině, uvedl starosta města v komentáři citovaném agenturou Reuters a označil to za znamení, že ruský prezident Vladimir Putin nechce mír.
„V době, kdy Putin po telefonu ujišťoval Trumpa, že usiluje o mír, a kdy prezident Volodymyr Zelenskyj jednal v Bílém domě s evropskými lídry o spravedlivém míru, Putinova armáda zahájila další masivní útok na Kremenčuk,“ uvedl na Telegramu Vitalij Maleckij, starosta města ležícího v Poltavské oblasti.
„Svět opět viděl, že Putin nechce mír – chce zničit Ukrajinu,“ dodal.
Agentura Reuters doplnila, že podle Maleckého otřásly městem desítky výbuchů, které zasáhly energetickou a dopravní infrastrukturu a způsobily výpadek elektřiny pro stovky lidí v Poltavské oblasti.
Guvernér Poltavy Volodymyr Kohut uvedl, že útok poškodil administrativní budovy místní energetické infrastruktury.
„Naštěstí nebyly hlášeny žádné oběti,“ uvedl Kohut na Telegramu. Dodal, že v okrese Lubny zůstalo bez elektřiny téměř 1 500 domácností a 119 komerčních odběratelů.
Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv v úterý uvedl, že evropští lídři nedokázali „překonat“ Donalda Trumpa a že není jasné, jak ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj představí otázky území a bezpečnostních záruk, informuje agentura Reuters.
„Protiruská válečnická Koalice ochotných nedokázala @POTUS na jeho hřišti překonat,“ uvedl Medveděv v angličtině na Twitteru. „Evropa mu děkovala a podlézala mu.“
Medveděv uvedl, že otázkou je, „jakou písničku“ Zelenskyj zahraje „o zárukách a územích doma, až si znovu oblékne zelenou vojenskou uniformu“.
Trump v pondělí Zelenskému řekl, že Spojené státy pomohou zaručit bezpečnost Ukrajiny v jakékoli dohodě o ukončení války na Ukrajině, i když rozsah této pomoci nebyl okamžitě jasný.
Ukrajinské letectvo v úterý oznámilo, že Rusko v noci odpálilo 270 dronů a 10 raket v jednom z největších útoků tohoto měsíce, informuje agentura Reuters.
Letectvo uvedlo, že sestřelilo 230 dronů a šest raket. Zaznamenalo útoky na 16 místech, při nichž byly použity čtyři rakety a 40 dronů.
Ruský ranní útok dronů na ukrajinskou Černihivskou oblast poškodil infrastrukturu a v některých částech severní oblasti byly hlášeny výpadky elektřiny, uvedl guvernér.
„Některé obce mají problémy s dodávkami elektřiny,“ uvedl ve středu na Telegramu Viacheslav Chaus, kterého citovala agentura Reuters.
„Energetici a záchranáři již pracují na obnovení dodávek.“
228
Diskuse