Počet lidí ze zahraničí, kteří se chtějí přestěhovat do Ruska, klesl na minimum za 11 let
20. 8. 2025
V prvních šesti měsících roku 2025 se do Ruska v rámci programu dobrovolného přesídlení krajanů přestěhovalo 11,6 tisíce lidí, což bylo nejnižší číslo za 11 let.
Kanál "Abychom byli přesný" o tom píše s odkazem na statistiky Ministerstva vnitra. Pro srovnání, ve stejném období v roce 2024 se do Ruské federace přestěhovalo 15,4 tisíce lidí. Za celý rok 2024 přitom program využilo pouze 31,7 tisíce lidí, což je nejnižší číslo za 14 let. Jak uvádí "Abychom byli přesní", počet těch, kteří se chtějí vrátit, se obzvláště prudce snížil po zahájení války proti Ukrajině Vladimirem Putinem.
Experti vysvětlují i současný pokles atraktivity programu válkou a zpřísněním migrační legislativy. Jak již dříve uvedli Galina Ragozina z Fóra přesídlovacích organizací a Michail Burda (RANEPA, Světová ruská lidová rada), klíčovým odstrašujícím prostředkem byla povinná vojenská služba pro nové občany. Před rokem šéf vyšetřovacího výboru Alexandr Bastrykin oznámil identifikaci 30 tisíc lidí, kteří nedávno obdrželi ruský pas, čímž se vyhnuli vojenské registraci. 10 tisíc z nich bylo podle Bastrykina následně odesláno do války na Ukrajině.
Program dobrovolného přesídlení funguje od roku 2006 a je zaměřen především na obyvatele zemí bývalého SSSR. V roce 2014 došlo k prudkému nárůstu počtu účastníků. V té době se v rámci programu hromadně přestěhovali obyvatelé Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny po invazi ruských ozbrojených formací a vypuknutí nepřátelských akcí. Svou roli sehrálo i rozšíření geografie programu: pokud před rokem 2013 bylo možné vybrat pro relokaci pouze 12 regionů, pak se poté migrantům zpřístupnilo téměř celé Rusko.
Účastníci programu mohou získat občanství nebo pobyt zjednodušeným způsobem: celý proces trvá 9-12 měsíců. Kromě toho jsou migrantům vypláceny příspěvky na přesídlení (od 100 do 200 tisíc rublů, v závislosti na regionu), jsou kompenzovány náklady na cestování a zavazadla.
Na pozadí poklesu atraktivity Ruska jako destinace pro přistěhovalectví dochází k opačnému trendu – masivnímu odlivu občanů ze země, který se zintenzivnil zejména po zahájení totální invaze na Ukrajinu. Jak napsal The Economist, politická migrace z Ruské federace po 24. únoru 2022 byla největší od 20. let 20. století, kdy lidé uprchli ze země, aby unikli bolševickému teroru.
Podle odhadů projektu Rusko odešlo od začátku války na Ukrajině jen do Kazachstánu a Srbska 150 tisíc Rusů, asi 100 tisíc do Arménie, 90 tisíc do Turecka, více než 70 tisíc do Izraele, téměř 60 tisíc do zemí EU a asi 30 tisíc do Spojených států.
Údaje Rosstatu, citované The Economist, ukazují, že před válkou, za celou dobu vlády Vladimira Putina, opustilo Rusko 1,6-2 miliony lidí. Po invazi se toto číslo zvýšilo o dalších 800 tisíc - 1 milion. Projekt Takije Děla poskytuje ještě ambicióznější odhad: od roku 1999 do roku 2021 opustilo zemi více než 5 milionů lidí a s přihlédnutím k nedávné vlně emigrace může celkový počet těch, kteří odešli, přesáhnout 6 milionů.
Zdroj v ruštině: ZDE
