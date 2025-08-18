Věděli jste, že otcem vězněné Ghislaine Maxwell byl Čechoslovák?
18. 8. 2025
za Buckingham Ve funkci 15. října 1964 – 29. května 1970
Narozen jako Ján Ludvík Hyman Binyamin Hoch, 10. června 1923, Slatinské Doly, Československo (dnes Solotvyno, Ukrajina) Zemřel 5. listopadu 1991 (ve věku 68 let)
Atlantický oceán poblíž Kanárských ostrovů, Španělsko Místo posledního odpočinku Mount of Olives Jewish Cemetery, Jeruzalém, Izrael
Státní příslušnost československá, izraelská, britská (1946–1991)
Politická strana Labour Manželka Elisabeth Meynard (sňatek 1945)
Děti 9, včetně Christine, Isabel, Ian, Kevin a Ghislaine
Povolání:
- Vydavatel
- vlastník médií
Vojenská služba - Loajalita:
- Československo
- Spojené království
Služba:
Léta služby 1940–1945 Hodnos tKapitán Bitvy/války Druhá světová válka Ocenění Vojenský kříž
Ian Robert Maxwell MC (narozen jako Ján Ludvík Hyman Binyamin Hoch; 10. června 1923 – 5. listopadu 1991) byl britský vydavatel, politik a podvodník.[1][2]
Židovského původu, uprchl před nacistickou okupací svého rodného Československa a během druhé světové války se připojil k československé armádě v exilu. Po aktivní službě v britské armádě byl vyznamenán. V následujících letech pracoval v nakladatelské sféře, kde vybudoval Pergamon Press ve významné akademické nakladatelství. Po šesti letech jako labouristický poslanec parlamentu (MP) v 60. letech se Maxwell opět plně věnoval podnikání a postupně koupil mimo jiné nakladatelství British Printing Corporation, Mirror Group Newspapers a Macmillan Publishers.
Robert Maxwell vedl extravagantní životní styl, bydlel v Headington Hill Hall v Oxfordu, odkud často létal ve svém vrtulníku nebo plul na své luxusní jachtě Lady Ghislaine, pojmenované po jeho dceři Ghislaine.
Maxwell se rád soudil a často se zaplétal do kontroverzí. V roce 1989 musel prodat úspěšné podniky, včetně Pergamon Press, aby pokryl některé ze svých dluhů. V roce 1991 bylo jeho tělo nalezeno plovoucí v Atlantském oceánu, zřejmě po pádu z jachty. Byl pohřben v Jeruzalémě.
Maxwellova smrt vyvolala kolaps jeho vydavatelského impéria, protože banky požadovaly splacení úvěrů. Jeho synové se krátce pokusili udržet podnikání pohromadě, ale neuspěli, když se objevila zpráva, že jejich otec Maxwell zpronevěřil stovky milionů liber z penzijních fondů svých vlastních společností. Společnosti Maxwell požádaly v roce 1992 o bankrotovou ochranu. Po Maxwellově smrti byly odhaleny velké nesrovnalosti ve financích jeho společností, včetně jeho podvodného zneužití penzijního fondu Mirror Group.[3]
Raná léta
Robert
Maxwell se narodil jako Ján Ludvík Hyman Binyamin Hoch v malém městečku
Slatinské Doly na hranicích s Rumunskem, v oblasti Karpatské Rusi v Československu (dnes Solotvyno, Ukrajina) 10. června 1923.[4][5][6] Stejně jako zbytek tehdy nově vzniklého Československa byla i oblast, kde se Maxwell narodil a vyrůstal, do začátku listopadu 1918 součástí Rakousko-Uherska. V roce 1939 byla připojena k Maďarsku.
Maxwell se narodil v chudé jidiš mluvící ortodoxní židovské rodině a měl šest sourozenců. Byl vzdáleným příbuzným Elieho Wiesela.[7] Většina jeho příbuzných zahynula v Osvětimi po okupaci Maďarska nacistickým Německem v roce 1944, ale on sám o několik let dříve uprchl do Francie.[4] V květnu 1940 se připojil k československé armádě v exilu v Marseilli.[8]
Po pádu Francie a ústupu Britů do Británie se Maxwell (pod jménem „Ivan du Maurier“,[9] nebo „Leslie du Maurier“,[10] příjmení převzaté od názvu populární značky cigaret) zúčastnil protestu proti vedení československé armády a spolu s 500 dalšími vojáky byl převelen do pionýrského sboru a později do North Staffordshire Regiment v roce 1943. Poté se podílel na bojích po celé Evropě, od normandských pláží až po Berlín, a dosáhl hodnosti seržanta.[4] Maxwell získal v roce 1945 důstojnickou hodnost a byl povýšen do hodnosti kapitána.
V lednu 1945 mu Maxwellovo hrdinství při „dobývání německého kulometného hnízda“ vyneslo Vojenský kříž (MC), který mu předal polní maršál Sir Bernard Law Montgomery.[11] Byl přidělen k ministerstvu zahraničí a následující dva roky pracoval v Berlíně v tiskovém oddělení.[6] Maxwell se 19. června 1946 naturalizoval jako britský občan[12] a 30. června 1948 si změnil jméno listinou o změně jména.[13]
V roce 1945 se Maxwell oženil s Elisabeth „Betty“ Meynard, francouzskou protestantkou, a během následujících šestnácti let se jim narodilo devět dětí: Michael, Philip, Ann, Christine, Isabel, Karine, Ian, Kevin a Ghislaine.[14] V rozhovoru z roku 1995 Elisabeth hovořila o tom, jak se jim podařilo znovu vytvořit Maxwellovu rodinu z dětství, která nepřežila holocaust.[15] Pět z jeho dětí – Christine, Isabel, Ian, Kevin a Ghislaine – později pracovalo v jeho společnostech. Karine zemřela ve věku tří let na leukémii
, zatímco Michael byl vážně zraněn při autonehodě v roce
1961, ve věku 15 let, když jeho řidič usnul za volantem a
narazil čelně do jiného vozidla. Michael se nikdy neprobral z bezvědomí a
zemřel o sedm let později.[16]
Po válce Maxwell využil kontaktů v spojeneckých okupačních orgánech, aby se pustil do podnikání, a stal se britským a americkým distributorem Springer Verlag,
vydavatele vědeckých knih. V roce 1951 koupil tři čtvrtiny
Butterworth-Springer, menšího vydavatelství; zbývající čtvrtinu vlastnil
zkušený vědecký redaktor Paul Rosbaud.[17]: 135 Změnili název společnosti na Pergamon Press a rychle z ní vybudovali významné akademické nakladatelství, ale po neshodách s Maxwellem Rosbaud v roce 1956 odešel.[17]: 168 [18][19]
Ve všeobecných volbách v roce 1964 byl Maxwell za Labouristickou stranu zvolen členem parlamentu (MP) za Buckingham a v roce 1966 byl znovu zvolen. V roce 1968 poskytl rozhovor deníku The Times, ve kterém řekl, že Sněmovna lordů
mu způsobuje problém. „Nedokážu vycházet s muži,“ komentoval to.
„Zpočátku jsem zkoušel mít mužské asistenty. Ale nefungovalo to. Mají tendenci
být příliš nezávislí. Muži mají rádi individualitu. Ženy se mohou stát
prodlouženou rukou šéfa.“[20] Maxwell přišel o svůj mandát v roce 1970, kdy ho porazil konzervativní kandidát William Benyon. V obou všeobecných volbách v roce 1974 se opět ucházel o mandát v Buckinghamu, ale bez úspěchu.
Na začátku roku 1969 vyšlo najevo, že Maxwellův pokus o koupi bulvárního deníku News of the World selhal.[21] Rodina Carr, která deník vlastnila, byla rozhořčena myšlenkou, že by se jeho majitelem stal československý přistěhovalec se socialistickými názory. Představenstvo hlasovalo proti Maxwellově nabídce bez jediného nesouhlasného hlasu. Redaktor News of the World, Stafford Somerfield,
se proti Maxwellově nabídce postavil v říjnu 1968 v článku na titulní straně,
v němž zmínil Maxwellův československý původ a použil jeho rodné
jméno.[22] Napsal: „Toto je britský deník, vedený Brity... tak britský jako roast beef a Yorkshire pudding... Ať to tak zůstane.“[23] Deník později koupil australský magnát Rupert Murdoch, který ještě téhož roku získal deník The Sun, o který se dříve zajímal Maxwell.[24]
Pergamon ztratil a znovu získal
V roce 1969 se Saul Steinberg,
šéf „Leasco Data Processing Corporation“, zajímal o
strategickou akvizici Pergamon Press. Steinberg tvrdil, že během
jednání Maxwell nepravdivě uvedl, že dceřiná společnost odpovědná za
vydávání encyklopedií je mimořádně zisková.[25][26]
Současně byla společnost Pergamon nucena snížit své
prognózy zisku pro rok 1969 z 2,5 milionu liber na 2,05 milionu liber během období
jednání a obchodování s akciemi společnosti Pergamon bylo pozastaveno na londýnských burzách.[26]
Maxwell následně ztratil kontrolu nad Pergamonem a byl vyloučen
z představenstva v říjnu 1969 spolu s dalšími třemi řediteli, kteří s ním
soucítili, většinovými vlastníky akcií společnosti.[27] Steinberg koupil Pergamon. V polovině roku 1971 provedli Rondle Owen Charles Stable a Sir Ronald Leach na základě tehdejšího převzetí kódu Ministerstva obchodu a průmyslu (DTI) vyšetřování.[6][28]
Šetření vyústilo ve zprávu, která dospěla k závěru: „S lítostí musíme
konstatovat, že navzdory uznávaným schopnostem a
energii pana Maxwella není podle našeho názoru osobou, na kterou lze spoléhat, že
bude řádně spravovat veřejně obchodovanou společnost.“[28][29] Bylo zjištěno, že Maxwell se snažil uměle zvýšit cenu akcií společnosti Pergamon prostřednictvím transakcí mezi svými soukromými rodinnými společnostmi.[25]
Ve stejné době vyšetřoval Kongres Spojených států převzetí společnosti Leasco. Soudce Thayne Forbes
v září 1971 kritizoval vyšetřování: „Přešli od
inkviziční role k obžalovací a prakticky spáchali
obchodní vraždu pana Maxwella.“ Dále pokračoval, že soudce
pravděpodobně shledá, že inspektoři jednali „v rozporu s
pravidly přirozené spravedlnosti“.[30] Pergamon pod vedením Steinberga dosahoval špatných výsledků; Maxwell společnost v roce 1974 po vypůjčení finančních prostředků znovu odkoupil.[31]
Maxwell založil v Lichtenštejnsku v roce 1970 nadaci Maxwell Foundation.
V roce 1981 koupil British Printing Corporation (BPC) a
změnil její název nejprve na British Printing and Communication
Corporation (BPCC) a poté na Maxwell Communication Corporation (MCC). Společnost byla později prodána v rámci management buyoutu a dnes je známá jako Polestar.
Pozdější obchodní aktivity
V červenci 1984 Maxwell odkoupil od společnosti Reed International plc za 113 milionů liber britskou společnost Mirror Group Newspapers, vydavatele šesti britských novin, včetně Daily Mirror.[32][33] To vedlo k mediální válce mezi Maxwellem a Murdochem, majitelem News of the World a The Sun. Mirror Group Newspapers (dříve Trinity Mirror, nyní součást Reach plc) vydával bulvární deník Daily Mirror, který podporoval labouristickou stranu, Sunday Mirror, Sunday People, Scottish Sunday Mail a Scottish Daily Record.
Na tiskové konferenci, na které oznámil tuto akvizici, Maxwell prohlásil, že jeho
redaktoři budou „svobodní a budou moci přinášet zprávy bez jakýchkoli zásahů“.[32] Mezitím na schůzi nových zaměstnanců Maxwella novinář Mirror Joe Haines prohlásil, že je schopen dokázat, že jejich šéf je „podvodník a lhář“.[34][35] Haines se však brzy dostal pod vliv Maxwella a později napsal jeho autorizovanou biografii.[34]
V červnu 1985 Maxwell oznámil převzetí Clive Sinclair's ailing home computer company, Sinclair Research, prostřednictvím Hollis Brothers, dceřiné společnosti Pergamon.[36] Transakce byla v srpnu 1985 zrušena.[37] V roce 1987 Maxwell koupil část IPC Media a založil Fleetway Publications. Ve stejném roce, v únoru, po zpoždění způsobeném výrobními problémy, spustil London Daily News
, ale noviny
byly v červenci uzavřeny poté, co utrpěly značné ztráty, které současné
odhady odhadují na 25 milionů liber.[38] Původně zamýšlené jako konkurence Evening Standard, se Maxwell nakonec rozhodl, že z něj udělá také první 24hodinové noviny.[39]
V květnu 1987 učinila Maxwellova společnost BPCC nevyžádanou nabídku na převzetí amerického vydavatelského konglomerátu Harcourt Brace Jovanovich (HBJ).[40] HBJ se bránila nepřátelskému pokusu o převzetí tím, že se hluboce zadlužila, aby mohla akcionářům vyplatit velké částky v hotovosti.[41] Tíha dluhů byla jedním z faktorů, které vedly k prodeji tematických parků HBJ společnosti Anheuser-Busch v roce 1989.[42] Mezi tato aktiva tematických parků patřila i řetězec SeaWorld, který společnost koupila v roce 1976.[43]
V roce 1988 vlastnily různé společnosti Maxwella kromě titulů Mirror a Pergamon Press také Nimbus Records, Maxwell Directories, Prentice Hall Information Services a jazykové školy Berlitz. Vlastnil také polovinu podílu v MTV v Evropě a další evropské televizní společnosti, Maxwell Cable TV a Maxwell Entertainment.[31] V roce 1988 Maxwell koupil americkou firmu Macmillan Publishers
za 2,6 miliardy dolarů. Ve stejném roce
zahájil ambiciózní nový projekt, nadnárodní noviny s názvem The European. V roce 1991 byl Maxwell nucen prodat Pergamon a Maxwell Directories společnosti Elsevier za 440 milionů liber, aby pokryly jeho dluhy;[31] část těchto peněz použil na koupi upadajícího bulvárního deníku New York Daily News. Ve stejném roce Maxwell prodal 49 % akcií Mirror Group veřejnosti.[6]
Maxwellovy vazby na totalitní režimy ve východní Evropě vedly k vydání několika biografií[44] vůdců těchto zemí, které obsahovaly rozhovory vedené Maxwellem, za což se mu dostalo mnoho posměchu.[6] Na začátku rozhovoru s rumunským Nicolae Ceaușescu, tehdejším komunistickým vůdcem země, se ho zeptal: „Jak vysvětlujete svou obrovskou popularitu u rumunského lidu?“[45]
Globální ekonomický panel, duben 1989, Amsterdam: Wisse Dekker, ministr Hans van den Broek, Henry Kissinger a Robert Maxwell
Posledních 32 let svého života žil Maxwell v Headington Hill Hall, kterou si pronajal od městské rady v Oxfordu a kterou popisoval jako „nejlepší obecní dům“ v zemi.[46] Nyní je součástí Oxford Brookes University.
Maxwell byl také předsedou klubu Oxford United, který zachránil před bankrotem a v roce 1983 se pokusil o jeho sloučení s klubem Reading, aby vytvořil klub, který chtěl pojmenovat „Thames Valley Royals“. V roce 1985 dostal Oxford do nejvyšší anglické fotbalové ligy a o rok později tým vyhrál Ligový pohár. Maxwell používal staré hřiště klubu, které se nacházelo poblíž jeho kanceláře v Headington Hill Hall, k přistávání svého vrtulníku – fanoušci skandovali: „Je tlustý, je kulatý, nikdy nestojí na zemi“.[47][48] Maxwell také v roce 1987 koupil podíl v klubu Derby County. V roce 1984 se pokusil koupit Manchester United, ale odmítl požadovanou cenu majitele Martina Edwardse.
Pergamon Press, firma přátelská k Sovětskému svazu, vydala na Západě řadu sovětských vědeckých knih.[49][50][51][52] V polovině 80. let byla prostřednictvím Maxwella prodána odposlouchávaná verze špionážního softwaru PROMIS pro sovětskou vládu.[53]
Maxwell byl známý tím, že se soudil s těmi, kteří o něm mluvili nebo psali negativně. Satirický časopis Private Eye ho zesměšňoval jako „Cap'n Bob“ a „skákající Čech“,[54] přičemž druhá přezdívka byla původně vymyšlena premiérem Haroldem Wilsonem[55] (pod jehož vedením byl Maxwell poslancem). Maxwell podal několik žalob za pomluvu proti časopisu Private Eye,
z nichž jedna vedla k tomu, že časopis přišel o odhadovaných 225 000 liber a Maxwell
využil svého obchodního vlivu, aby se pomstil vydáním jednorázového parodického časopisu
s názvem Not Private Eye.[56]
Podpora Izraele
Válka v roce 1948
Náznak Maxwellových služeb pro Izrael poskytli John Loftus a Mark Aarons, kteří popsali Maxwellovy kontakty s československými komunistickými vůdci v roce 1948 jako klíčové pro rozhodnutí Československa vyzbrojit Izrael v arabsko-izraelské válce v roce 1948.
Československá vojenská pomoc byla pro Izrael v tomto konfliktu jedinečná a klíčová
. Podle Loftuse a Aaronsa to byla právě Maxwellova
tajná pomoc při pašování leteckých dílů do Izraele, která vedla k tomu, že
země získala během války vzdušnou převahu.[57]
Distribuce softwaru PROMIS pro usnadnění izraelské špionáže
Maxwell je údajně distribuoval odposlouchávanou verzi softwaru PROMIS řadě národních vlád a globálních finančních institucí, což umožnilo masovou špionáž ze strany izraelské vlády.[58]
Maxwell údajně dokázal prodat odposlouchávanou izraelskou verzi softwaru PROMIS Sandia National Laboratories a Los Alamos National Laboratory, dvěma nejdůležitějším zařízením pro jaderný výzkum a národní bezpečnost ve Spojených státech.[58] Maxwell údajně zaměstnal Johna Towera, předsedu Výboru Senátu Spojených států pro ozbrojené služby, aby usnadnil prodej odposlouchávané izraelské verze softwaru PROMIS společnostem Sandia a Los Alamos.[58]
Obvinění Mossadu; případ Vanunu
Ministerstvo zahraničí podezřívalo Maxwella, že je tajným agentem cizí vlády, možná dvojitým agentem nebo trojitým agentem,
a „zcela zkaženým člověkem, který je téměř jistě financován
Ruskem“. Byl známý svými vazbami na britskou tajnou službu (MI6), sovětskou KGB a izraelskou tajnou službu Mossad.[59]
Krátce před Maxwellovou smrtí oslovil Ari Ben-Menashe, bývalý zaměstnanec izraelské vojenské zpravodajské služby, řadu zpravodajských organizací v Británii a USA s tvrzením, že Maxwell a zahraniční redaktor deníku Daily Mirror, Nicholas Davies, byli dlouholetými agenty Mossadu. Ben-Menashe také tvrdil, že v roce 1986 Maxwell informoval izraelskou ambasádu v Londýně, že Mordechai Vanunu prozradil informace o izraelských jaderných zbraních deníku The Sunday Times a poté deníku Daily Mirror. Vanunu byl následně unesen Mossadem a propašován do Izraele, kde byl odsouzen za vlastizrád a uvězněn na osmnáct let.[60]
Novinář Seymour Hersh z The New Yorker zopakoval některé z těchto obvinění během tiskové konference v Londýně, která se konala za účelem propagace Hershovy knihy The Samson Option o izraelských jaderných zbraních.[61] Dne 21. října 1991 se labouristický poslanec George Galloway a konzervativní poslanec Rupert Allason (známý také jako autor špionážních románů Nigel West) dohodli, že tuto otázku vznesou v Dolní sněmovně pod ochranou parlamentního privilegia,[a] což britským novinám umožnilo informovat o událostech bez obav z žaloby za pomluvu. Maxwell označil tato tvrzení za „směšná, zcela vymyšlená“ a Daviese propustil.[62] The Washington Post uvedl, že zdroje v Británii a Izraeli Hershova tvrzení popřely.[63]
O rok později, v rámci mimosoudního vyrovnání Gallowayho žaloby proti Mirror Group
Newspapers, Gallowayův právník oznámil, že poslanec uznal, že
zaměstnanci skupiny nebyli zapojeni do únosu Vanunu. Galloway
označil Maxwella za „jednoho z nejhorších zločinců století“.[64]
Smrt
4. listopadu 1991 měl Maxwell hádku po telefonu se svým synem Kevinem ohledně schůzky s Bank of England ohledně Maxwellova nesplácení půjčky ve výši 50 milionů liber. Maxwell se schůzky nezúčastnil a místo toho odcestoval na své jachtě Lady Ghislaine na Kanárské ostrovy Španělsko.[11] 5. listopadu byl Maxwell naposledy v kontaktu s posádkou Lady Ghislaine v 4:25 místního času, ale později ráno byl pohřešován.[62] Spekuluje se, že Maxwell v té době močil nahý do oceánu, jak to často dělával.[11] Předpokládalo se, že spadl přes palubu lodi, která plula u Kanárských ostrovů, jihozápadně od Španělska.[62][65] Maxwellovo nahé tělo bylo vytaženo z Atlantského oceánu a převezeno do Las Palmas.[60] Kromě „odřeniny na levém rameni“ nebyly na Maxwellově těle žádné viditelné zranění.[11]
Oficiální verdikt vyšetřovací komise z prosince 1991 zněl: smrt v důsledku srdečního infarktu v kombinaci s náhodným utopením,[66] ačkoli se tři patologové při vyšetřování nedokázali shodnout na příčině smrti;[60] bylo zjištěno, že trpěl vážnými srdečními a plicními onemocněními.[67] Soudce vyloučil vraždu a v podstatě i sebevraždu.[66]
Jeho syn vyloučil možnost sebevraždy slovy: „Myslím, že je
velmi nepravděpodobné, že by si vzal život, to nebylo v jeho
povaze ani mentalitě.“[11] Maxwellovi byl v Izraeli uspořádán honosný pohřeb, kterého se zúčastnil izraelský premiér Jicchak Šamir, izraelský prezident Chaim Herzog, nejméně šest současných a bývalých šéfů izraelské tajné služby[68] a mnoho významných osobností a politiků z řad vlády i opozice. Byl pohřben na Olivové hoře v Jeruzalémě.[69][70] Herzog pronesl smuteční řeč a kadiš recitoval jeho přítel a dlouholetý právník Samuel Pisar.[71]
Britský premiér John Major řekl, že Maxwell mu poskytl „cenné informace“ o situaci v Sovětském svazu během pokusu o puč v roce 1991. Byl to „velká osobnost“, dodal Major.[72] Neil Kinnock,
tehdejší předseda Labouristické strany, o něm hovořil jako o muži s „chuť do života“
,
který „během svého bouřlivého života vyvolával kontroverze, závist a loajalitu v velké míře
“. Produkční tým, který prováděl výzkum pro film Maxwell, biografický film z roku 2007 od BBC,
objevila nahrávky uložené v kufru, který patřil jeho bývalému šéfovi
bezpečnosti Johnu Poleovi. Zdá se, že v pozdějších letech svého života se Maxwell stal
stále více paranoidním vůči svým vlastním zaměstnancům a nechal odposlouchávat kanceláře
těch, které podezříval z neloajality, aby mohl poslouchat jejich rozhovory.
Následky Maxwellovy smrti
Maxwellova
smrt vyvolala nestabilitu v jeho vydavatelském impériu a banky
zoufale požadovaly splacení svých obrovských půjček. Navzdory snahám jeho
synů Kevina a Iana se Maxwellovy společnosti brzy zhroutily. Ukázalo se,
že Maxwell bez předchozího řádného povolení použil stovky
milionů liber z penzijních fondů svých společností na podporu akcií Mirror Group, aby zachránil své společnosti před bankrotem.[74] Nakonec byly penzijní fondy doplněny penězi od investičních bank Lehman Brothers, Coopers & Lybrand a Goldman Sachs, jakož i od britské vlády.[75]
Toto doplnění bylo omezené a podpořené také přebytkem
fondu tiskáren, který vláda použila jako částečnou splátku
100 milionů liber potřebných na podporu státních důchodů pracovníků.
Zbývající část 100 milionů liber byla prominuta. Maxwellova krádež penzijních fondů
byla tedy částečně splacena z veřejných prostředků. Výsledkem bylo, že
důchodci obecně obdrželi asi polovinu svých nároků na podnikové důchody
Maxwellovy společnosti podaly v roce 1992 návrh na ochranu před bankrotem. Kevin
Maxwell byl prohlášen za bankrotáře s dluhy ve výši 400 milionů liber. V roce 1995
byli Kevin, Ian a dva další bývalí ředitelé souzeni za spiknutí s cílem podvodu, ale následující rok byli jednomyslně osvobozeni dvanáctičlennou porotou.[77]
Rodina
V listopadu 1994 vydala Maxwellova vdova Elisabeth své paměti A Mind of My Own: My Life with Robert Maxwell (Moje vlastní mysl: Můj život s Robertem Maxwellem),[78] které osvětlují její život s ním, když byl tento vydavatelský magnát považován za jednoho z nejbohatších lidí na světě.[79] Elisabeth získala v roce 1981 titul na Oxfordské univerzitě a většinu svého pozdějšího života věnovala pokračujícímu výzkumu holocaustu a pracovala jako zastánkyně židovsko-křesťanského dialogu. Zemřela 7. srpna 2013.[80]
V červenci 2020 byla nejmladší Maxwellova dcera Ghislaine Maxwellová zatčena a obviněna v New Hampshire
ze šesti federálních zločinů, včetně obchodování s nezletilými, cestování a svádění
k trestné sexuální činnosti a spiknutí s cílem svádět
děti k nelegálním sexuálním praktikám, údajně v souvislosti s sexuálním obchodováním s Jeffreyem Epsteinem (který již zemřel ve vězení v předchozím roce). Byla odsouzena 29. prosince 2021 a 28. června 2022 byla odsouzena k 20 letům vězení.[81]
V populární kultuře
- V poslední sérii britského sitcomu The New Statesman z roku 1992
- se opakuje vtip o tom, že Alan B'Stard ví, že Maxwell předstíral svou
- smrt a je stále naživu. V páté epizodě B'Stard navštíví válkou zmítanou Hercegovinu,
- údajně za účelem vyjednání mírové smlouvy, ale jeho plánem bylo od začátku
- propašovat Maxwella ze země do luxusního úkrytu výměnou
- za tučný podíl z fondů Mirror Group. Ukáže se však,
- že Maxwell peníze již utratil, a epizoda končí tím, že
- pomstychtivý B'Stard mu dopřeje „úžasný déjà-vu zážitek“, když ho strčí přes palubu své jachty, kde pravděpodobně zemře.
- The Fourth Estate, román Jeffreyho Archera z roku 1996, je založen na životech Roberta Maxwella a Ruperta Murdocha.[82]
- Maxwell byl spolu s Tedem Turnerem a Rupertem Murdochem inspirací pro postavu zlého mediálního magnáta Elliota Carvera ve filmu James Bond z roku 1997 Tomorrow Never Dies, stejně jako v jeho románové adaptaci a videohře.[83][84] Na konci filmu M
- nařídí, aby byla zveřejněna zkreslená verze Carverovy smrti z rukou Bonda, podle které
- Carver spáchal sebevraždu skokem ze své
- jachty v Jihočínském moři.
- One-man show o Maxwellově životě s názvem Lies Have Been Told, kterou napsal Rod Beacham, zahrál Phillip York v londýnském Trafalgar Studios v roce 2006.[85]
- Max, román z roku 2006 od Juvala Aviva, je založen na Avivově vyšetřování smrti Roberta Maxwella.[86]
- Drama BBC Maxwell, které zachycuje jeho život krátce před smrtí, s Davidem Suchetem a Patricií Hodge v hlavních rolích, bylo vysíláno 4. května 2007.[87] Suchet získal za svůj výkon v roli Maxwella cenu International Emmy Award pro nejlepšího herce.[88]
- Maxwell tlačil na sovětského vůdce Michaila Gorbačova, aby zrušil smlouvu mezi Elorgem a Nintendem týkající se práv na hru Tetris, protože se domníval, že jeho softwarová společnost Mirrorsoft již tato práva vlastní.[89] Ve filmu Tetris z roku 2023, který se zabývá soudními spory kolem této hry, je Maxwell ztvárněn Rogerem Allamem.
- Succession tvůrce Jesse Armstrong uvedl, že Maxwellova biografie Maxwell: The Final Verdict měla vliv na vytvoření seriálu.[90]
