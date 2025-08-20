Světový humanitární den: V roce 2024 bylo zabito rekordních 383 humanitárních pracovníků, polovina z nich v Gaze
20. 8. 2025
V roce 2024 bylo po celém světě zabito rekordních 383 humanitárních pracovníků, z toho téměř polovina v Gaze. Izrael opakovaně útočil na známá místa, kde se nacházely konvoje s humanitární pomocí, a zabil humanitární pracovníky. To musí skončit a pachatelé musí být postaveni před soud.
