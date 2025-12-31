Putin nařídil zavést celoroční brannou povinnost a odvést do armády 261 tisíc Rusů
Současně bude postup při odesílání branců k vojákům, stejně jako dříve, probíhat ve dvou vlnách – od 1. dubna do 15. července a od 1. října do 31. prosince. Kromě toho byla prodloužena lhůta pro elektronické předvolání na vojenském registračním a náborovém úřadu: Nyní je to 30 dní od data zápisu do příslušného registru místo předchozích 20.
Zákon o celoroční branné povinnosti podepsal Putin v listopadu. Podle autorů novely – předsedy Výboru pro obranu Státní dumy Andreje Kartapolova a jeho prvního zástupce Andreje Krasova – nová opatření rovnoměrně rozloží zátěž na vojenské registrační a náborové úřady a zlepší kvalitu branné povinnosti. Současně projekt "Jděte lesem" (sledující odpírače vojenské služby - pozn. KD) poznamenal, že nový formát znamená neustálou činnost vojenských registračních a náborových kanceláří, což vytváří podmínky pro nepřetržité nájezdy, předávání předvolání a tlak na brance po celý rok.
Podepsání dekretu se shodovalo s koncem podzimních odvodů. Jak 29. prosince informovalo Ministerstvo obrany Ruské federace, během podzimní branné povinné služby, která probíhala od 1. října, bylo do vojska posláno 135 tisíc nováčků. Tato kampaň se tak stala největší od roku 2016, kdy bylo odvedeno 152 tisíc lidí, a také za celou dobu plnohodnotné války na Ukrajině. Pro srovnání, na podzim 2022 bylo do armády odvedeno 120 tisíc lidí, v roce 2023 130 tisíc, a v roce 2024 133 tisíc. Ministerstvo obrany poznamenalo, že během podzimní branné povinnosti byl poprvé použit Jednotný registr vojenské registrace, což "potvrdilo jeho účinnost".
