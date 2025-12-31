Thajci a Kambodžané se bojí návratu domů. Navzdory příměří na hranicích
31. 12. 2025
Uvedla, že někteří lidé nuceni uprchnout před boji se začali vracet domů v neděli, den po oznámení příměří, ale mnoho evakuovaných na obou stranách hranice raději čekalo na oficiální potvrzení, že je to bezpečné.
Někteří zmiňovali nedůvěru, že sousední země bude příměří respektovat, poté co bylo předchozí porušeno.
"Opravdu doufám, že toto příměří vydrží dlouho a budeme se moci vrátit domů," řekla jednadvacetiletá hospodyně Kanlaya pro AFP z univerzitního kampusu v thajském městě Surin.
"Ale domů se nevrátím, dokud úřady nepotvrdí, že je to bezpečné," řekla a dodala, že evakuační centrum je nyní méně přeplněné, i když tam zůstaly stovky lidí.
Na kambodžské straně pětatřicetiletá So Choeun uvedla, že očekává porod během několika dnů a doufá, že si pak vezme dítě domů, asi kilometr od hranic.
Ale zatím ne, řekla žena, která se s rodinou ukrývá pod provizorními stany v buddhistické pagodě v provincii Banteay Meanchey.
"Navzdory příměří se ještě neodvážíme vrátit domů. Stále máme strach," řekla agentuře AFP.
"Počkáme na situaci několik dní, pokud zůstane klidná."
Úředníci na obou stranách uvedli, že příměří se drží, ale ve většině oblastí zatím nebylo žádné oznámení o zastavení palby.
Příměří následuje po třech týdnech obnovených přeshraničních bojů, které si vyžádaly nejméně 47 obětí a vysídlily více než milion lidí na obou stranách.
Čína se podílela na zprostředkování a nejvyšší pekingský diplomat Wang I hostí kambodžské a thajské ministry zahraničí na jednáních v provincii Jün-nan v neděli a pondělí.
Wang řekl kambodžskému protějšku Prak Sokhonnovi, že příměří "otevřelo proces obnovy míru", uvádí prohlášení pekingského ministerstva zahraničí.
"V dalším kroku by obě strany měly postupovat krok za krokem k dosažení komplexního a trvalého příměří, obnovení normální výměny, obnovení vzájemné důvěry a dosažení obratu ve vztazích," dodal Wang.
'Dobré znamení'
Předchozí kolo v desetiletí starém konfliktu – pět dní bojů v červenci – zabilo desítky lidí, než bylo uzavřeno a poté porušeno příměří.
Mnozí z těch, kteří byli vysídleni posledním násilím, se evakuovali také v červenci.
Pěstitelka rýže a manioku Saichon Wongpitak uvedla, že si nemůže dovolit déle čekat a plánuje se v neděli odpoledne vrátit domů do thajské provincie Sisaket.
"Mluvila jsem s naším sousedem, který řekl, že od včerejška nebyla žádná střelba," řekla Saichon, 38 let, agentuře AFP a dodala, že její rodina by se v případě potřeby znovu evakuovala.
"Máme strach... Ale doma máme práci, máme doma dobytek, máme farmu," řekla.
Saichon řekla, že je ráda, že slyší o příměří, ale neočekávala, že potrvá dlouho "než Kambodža zahájí nové kolo bojů".
"Žiji na hranici a co jsem se naučila je nevěřit Kambodži," řekla.
Podle příměří se obě země dohodly na zastavení palby, zmrazení pohybu vojsk a umožnění civilistům žijícím v pohraničních oblastech co nejdříve se vrátit domů, zatímco Thajsko mělo vrátit 18 kambodžských vojáků zajatých v červenci do 72 hodin.
Kot Ngik, 43 let, z jiného tábora pro vysídlené osoby v kambodžském Banteay Meanchey, řekla, že je za příměří vděčná, protože možná umožní dětem brzy vrátit se do školy.
Ale "thajské armádě zatím nevěříme," řekla.
"V tuto chvíli si nejsme jistí situací. Mohou znovu bojovat kdykoli."
Zatímco mnoho evakuovaných, včetně Kot Ngiya, se stále bálo opustit úkryty, So Choeun uvedla, že příměří alespoň dává určitou naději.
"Včera ráno jsem slyšela hlasité rány, ale od půlnoci včera jsem je neslyšela," řekla.
"To je dobré znamení."
Pekingské ministerstvo zahraničí uvedlo, že příměří "dokazuje, že dialog a konzultace jsou realistickým a efektivním způsobem řešení složitých sporů", a nabízí podporu do budoucna.
Nejvyšší čínský diplomat Wang bude hostit kambodžské a thajské ministry zahraničí na jednáních ve dnech 28.–29. ledna.
Konflikt pramení z územního sporu o koloniální vymezení osmisetkilometrové thajsko-kambodžské hranice, kde obě strany nárokují starobylé chrámy.
Porušení příměří
Pět dní bojů v červenci si vyžádalo desítky životů, než bylo zprostředkováno příměří mezi Spojenými státy, Čínou a předsedou ASEAN Malajsií.
Trump byl svědkem podepsání rozšířené dohody mezi Thajskem a Kambodžou v říjnu, ale ta byla během několika měsíců porušena, přičemž každá strana obviňovala druhou z vyvolání nových bojů.
Při posledním kole střetů bylo zabito nejméně 25 thajských vojáků a jeden thajský civilista, uvedli představitelé.
Kambodža, která je přečíslena a má méně peněz než thajská armáda, uvedla, že bylo zabito 21 civilistů.
Phnompenh nehlásil žádné vojenské oběti, přestože oficiální příspěvek na Facebooku ukázal první dámu Pich Chanmony, manželku kambodžského vůdce Hun Maneta, na pohřbu vojáků padlých v bojích.
Násilí stále zuřilo, zatímco probíhala jednání o hranicích.
V pátek Kambodža obvinila Thajsko ze zesílení bombardování sporných pohraničních oblastí a thajská média informovala o kambodžských útocích přes noc.
Ačkoliv se obě strany dohodly na zastavení bojů, stále budou muset vyřešit vymezení hranic po příměří.
Sporné chrámy si nárokují obě země kvůli vágnímu vymezení, které provedli francouzští koloniální správci Kambodže v roce 1907.
Šéf OSN pro lidská práva Volker Turk uvedl, že doufá, že příměří "otevře cestu k budování důvěry a míru".
