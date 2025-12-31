Co mě napadá, když Babišova vláda sníží ceny elektřiny z našich daní…
31. 12. 2025 / Boris Cvek
čas čtení 2 minuty
Premiér Babiš a nová vláda tím vzkazují domácnostem, firmám, celé společnosti: tak jednoduché to je! Jsme u moci pár dní a umíme to, co Fialova vláda za celé roky ne. A člověk si říká, že to mělo být přece už dávno. Copak byla Fialova vláda opravdu tak neschopná a hloupá? Ne, pozor! Jí šlo o zdravý rozpočet. Ministr financí Stanjura se chrabře, i když neúspěšně, pokoušel omezit poplatky za tunel a chránit naše peněženky.
Kromě péče o rozpočet je tu také jiný velmi oblíbený argument: když to platí vláda, platí to z našich daní, takže to platíme my. My! A těch 150 miliard ročně na snížení daní, to také přišlo onomu my? Nízkopříjmoví z toho neměli nic. Naše daně! Představte si, že by vláda Petra Fialy vrátila daně před rok 2021, čili měla by nějakých 150 miliard ročně více, než měla. To by se těch 17 miliard na tunel a zlevnění elektřiny dělalo velmi snadno.
Mimochodem by tím vyřešila i schodek rozpočtu, se kterým se celé volební období tak trápila. To byla její hlavní priorita. Výmluvné je, že jediné účinné řešení nezvolila, tedy zvýšení daní bohatým. Ani válka, ani ohrožení demokracie tohle tabu neprolomily.
Třeba by se pak mohla věnovat mnohem účinněji a s mnohem většími prostředky právě tématům, která souvisejí s bezpečností, se záchranou demokracie, důvěrou veřejnosti ve stát, kvalitou života u nás. Ale o to ve skutečnosti nešlo, to byly jen prázdné řeči. Nyní je to Babiš, kdo se bude chlubit snížením ceny elektřiny. A rozpočet bude v troskách, nota bene když nová vláda chce snížit korporátní daně o 20 miliard ročně.
