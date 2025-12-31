Obyvatelé Valdaje si nevšimli příletu a zničení téměř sta dronů poblíž Putinova sídla
31. 12. 2025
Podle 14 lidí, které jsme interviewovali v pořadu Můžeme objasnit, žádný z nich neobdržel SMS s varováním před drony, které se obvykle rozesílají v případě leteckého útoku. "Včera v noci nebylo žádné bzučení, žádné výbuchy... Kdyby něco takového bylo, celé město by to na sto procent probralo," řekl jeden z účastníků.
Prezidentská rezidence "Dolgije Borody" se nachází severovýchodně od Valdaje a je od města oddělena jezerem Valdaj. Ve městě žije asi 14 tisíc lidí. Současně obyvatelé Valdaje dobře vědí, kdy Putin přijíždí do svého bydliště, díky hluku vrtulníků, který nelze přeslechnout. Den předtím ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že Ozbrojené síly Ukrajiny (AFU) se pokusily provést masivní útok na Putinovu rezidenci v Novgorodské oblasti s pomocí dronů. Podle něj bylo k útoku použito 91 dronů, ale všechny byly zničeny systémy protivzdušné obrany. Současně Lavrovovo prohlášení neodpovídalo oficiálním informacím Ministerstva obrany, které uvedlo, že v noci 29. prosince bylo nad Novgorodskou oblastí sestřeleno pouze 18 dronů.
Lavrov také uvedl, že po útoku na rezidenci bude ruská vyjednávací pozice vůči Ukrajině upravena, ale Moskva neplánuje odstoupit od jednání se Spojenými státy. Ministr také hrozil Kyjevu, že takové kroky nezůstanou bez odpovědi a ruská armáda již zvolila cíle pro odvetné údery a také určila čas jejich realizace. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj to označil za falešné informace o pokusu ozbrojených sil Ukrajiny zaútočit na Putinovu rezidenci. Podle něj Rusko tak připravuje půdu pro útoky na vládní budovy v Kyjevě a chce podkopat pokrok v mírových jednáních mezi Ukrajinou a Spojenými státy tím, že ospravedlňuje své odmítnutí ukončit válku.
