Zatímco jste sledovali AI, nastala kvantová éra
31. 12. 2025
Organizace spojených národů označila rok 2025 za Mezinárodní rok kvantové vědy a technologie. Byl poznamenán záplavou oznámení — a horou humbuku — kolem ohromujícího vědeckého oboru, který byl dlouho odmítán jako věčně vzdálený od užitečnosti. Ale takhle se i o AI mluvilo předtím, než ChatGPT vyvolala současné globální závody ve zbrojení a euforii investorů.
Kvantová technologie využívá zvláštní mechaniku kvantové fyziky — tedy chování částic na atomové úrovni — k vytvoření počítačů, senzorů a komunikační techniky, které jsou exponenciálně výkonnější než dnešní. Klasické počítače zpracovávají informace v bitech, které lze reprezentovat jako "0" nebo "1". Kvantové počítače používají qubity, které — vydržte se mnou chvíli — mohou existovat v superpozici obou stavů současně. To jim umožňuje hodnotit obrovské množství možností neuvěřitelnou rychlostí.
Ačkoliv to zní záhadně, kvantová technologie má potenciál proměnit sektory od medicíny po finance. McKinsey & Co. odhaduje, že by mohla do roku 2035 generovat až 97 miliard dolarů příjmů po celém světě. Bain & Co., která se dívá na širší ekosystém, uvádí, že by mohla odemknout tržní hodnotu až 250 miliard dolarů.
AI letos pohltila většinu pozornosti. Ale pokud jste nesledovali pozorně, tady je to, co jste možná v kvantové hře přehlédli a na co si teď dávám pozor.
Rok začal něčím vzácným v oboru: virálním momentem. V únoru Microsoft Corp. představila svůj první kvantový výpočetní čip, který propagoval cestu k tomu, jak na jeden procesor umístit milion qubitů. Elegantní video na YouTube rozebralo některé žargony obvykle spojované s vědou a vyvrcholilo prohlášením: "Jsme na prahu kvantového věku." Někteří výzkumníci později zpochybňovali, zda PR aparát nepřehání.
Ale okázalé oznámení Microsoftu následovalo po tom, co Google koncem roku 2024 představil vlastní kvantový čip s názvem Willow společností Alphabet Inc. A to bylo rychle následováno cloudovou jednotkou společnosti Amazon.com Inc., která oznámila čip Ocelot, o kterém tvrdila, že může snížit náklady na kvantovou korekci chyb až o 90 % ve srovnání s předchozími přístupy. Snížení chybovosti je jednou z největších výzev, vzhledem k tomu, jak citlivé jsou qubity i na ty nejmenší změny v prostředí.
Do června představila International Business Machines Corp., průkopník v tomto odvětví, působivě podrobný rámec pro spuštění kvantového počítače odolného vůči chybám (tedy méně náchylného k chybám) do roku 2029. A v říjnu Google uvedl, že na svém čipu Willow spustil "ověřitelný" algoritmus — což znamená, že ho lze opakovat na jiném kvantovém systému. Algoritmus nazvaný "Quantum Echoes" běžel na Willow 13 000krát rychleji než na nejvýkonnějším superpočítači světa, podle Googlu.
Obrovské tempo kvantové aktivity velkých technologických firem a startupů v roce 2025 by bylo před pěti lety nemyslitelné. Investoři si toho všímají a kapitál proudí. Momentum pravděpodobně v roce 2026 neoslabí.
USA stále vedou, ale Čína rychle zmenšuje náskok. Nedávno jsem o tom psala, když jsem sledovala nárůst patentových podání — stejných dat, která analytici dříve používali k předvídání vedení země v jiných sektorech, například v oblasti elektrických vozidel. John Martinis, jeden z letošních laureátů Nobelovy ceny za fyziku, varoval začátkem tohoto měsíce, že Čína je jen "nanosekundy" pozadu.
Probíhá nový geopolitický souboj. Peking vyčlenil 15,3 miliardy dolarů z veřejných prostředků na kvantové výpočty, což je více než osmkrát více než 1,9 miliardy dolarů, které slíbily USA. Západ byl z velké části zaskočen rychlým pokrokem Číny v oblasti AI. Nemůže si dovolit opakování. Sázky v kvantovém průmyslu jsou pravděpodobně vyšší, ale není důvod být překvapen novými průlomy v novém roce.
Přesto, navzdory vzrušení, jsou limity dnešních strojů stejně reálné.
Na začátku roku generální ředitel Nvidia Corp. Jensen Huang předpověděl, že jsme asi 15 až 30 let vzdáleni od toho, aby kvantové počítače byly velmi užitečné. Později přiznal, že se mýlil, a v červnu prohlásil, že technologie by mohla být použita k "řešení zajímavých problémů v nadcházejících letech". Ale není sám, kdo se snaží pojistit. Vedoucí kvantového hardwaru Amazon Web Service měl v srpnu podobný časový plán na 15 až 30 let. Dokonce i některé z nejagresivnějších projekcí v odvětví ukazují smysluplnou užitečnost minimálně pět let dopředu. Rozptyl v prognózách zdůrazňuje, jak obtížné je stále stabilizovat qubity a potlačovat chybovost ve velkém měřítku.
Právě této nejistotě by měli podnikatelé věnovat pozornost právě teď.
Jedním z nejbezprostřednějších rizik je jeden z nejslavnějších kvantových algoritmů. Teoreticky by Shorův algoritmus mohl umožnit dostatečně výkonnému kvantovému počítači prolomit většinu šifrování běžně používaného bankami a vládami na dnešním internetu. Vyvíjejí se nové "post-kvantové" kryptografické standardy, ale otázka zastarávání stávajících systémů je čím dál více otázkou "kdy", nikoli "jestli".
Letošní průzkum Bain zjistil, že 73 % IT bezpečnostních profesionálů očekává, že to bude "materiální riziko" během příštích pěti let, a 32 % během příštích tří let. Přesto jen 9 % uvedlo, že mají plán, jak to řešit.
Tento rozpor je skutečným příběhem kvantového systému před rokem 2026. Časové plány se zkrátily, peníze proudí a globální závod je v plném proudu — ale připravenost zaostává. Nyní je čas, aby firmy a tvůrci politik vybudovali nové kvantové strategie a zdroje talentů, začínající seriózním plánem na postkvantovou bezpečnost. Hype sílí; tichý příběh je, jak nepřipravení jsme.
