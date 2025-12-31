Více než 70 tisíc případů pohřešovaných osob zmizelo z webových stránek ruských soudů
31. 12. 2025
Podle výpočtů Mediazony bylo celkem smazáno více než 70 tisíc takových záznamů, v důsledku čehož se celkový počet dostupných případů za poslední tři roky snížil ze 111 569 na 41 512. V současnosti je na webových stránkách soudů 50 regionů nemožné najít jedinou žalobu za prohlášení osoby za pohřešovanou, zaregistrovanou v roce 2025. Současně před měsícem na stejných zdrojích Mediazona zaznamenala informace o téměř 44 tisících takových případech za aktuální rok.
Výrazné snížení je zvláště patrné na příkladu Okťabrského okresního soudu Rostovské oblasti, který dříve vedl v počtu takových nároků. Od začátku roku 2024 tam bylo přijato 4 025 žádostí o uznání osob jako pohřešovaných. V únoru 2025 tisková služba soudu sdělila Mediazoně, že tak velký příliv je spojen s pohřešovanými vojáky. Nyní webové stránky soudu zobrazují pouze 102 žalob podaných od poloviny roku 2025, zatímco dřívější případy z databáze zmizely.
Publikace upozornila na situaci poté, co obdržela informace od zdroje o dopise od soudního oddělení zaslaném soudům. Podle zdroje dokument nedoporučuje zveřejňovat případy o uznání osob za pohřešované nebo mrtvé po aktualizaci "podmínek zadání" z 26. prosince.
Monitorování těchto procesů je jedním z nepřímých způsobů, jak hodnotit ztráty ruské armády na Ukrajině. Dříve, v červnu, Mediazona vypočítala, že jen v prvních pěti měsících tohoto roku překročil počet žádostí o prohlášení vojáků za pohřešované nebo mrtvé (26 386) počet za celý rok 2024 (22 584). Velitelé jednotek podávají takové žaloby hromadně, aby uvolnili místa v seznamech personálu.
Současně v Rusku roste počet případů registrace pohřešovaných vojáků jako neoprávněného opuštění jednotky nebo dezertérů. Na konci listopadu Sergej Ljapin, zástupce vedoucího oddělení kontroly a vyšetřování vojenského vyšetřovacího oddělení ICR pro Centrální vojenský okruh, uvedl, že 60 % těchto statusů bylo přiděleno nepřiměřeně. Tato praxe připravuje rodiny o platby, protože příbuzní pohřešovaných osob nadále dostávají příspěvky, ale dezertéři a ti kdo "neoprávněně opustili jednotku" ne.
