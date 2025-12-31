Záměr postavit jadernou elektrárnu v Tušimicích s mnoha otazníky
31. 12. 2025
Rovněž Calla – Sdružení pro záchranu prostředí zaslala v červnu t.r. ke zveřejněným podkladům své vyjádření a požádala o zastavení, protože nelze hodnotit neexistující technologii. Upozornila zejména na zásadní mlžení investora o tom, kolik a jaké typy modulárních reaktorů v Tušimicích ČEZ plánuje. Každá z dokumentací popisovaných technologií modulárních reaktorů má jiné parametry, a tedy jiné dopady na své okolí. Může mezi nimi být jak varný reaktor, tak tlakovodní. Vývoj ani jednoho z nich pak nebyl dotažen do konce, jsou v různé fázi rozpracovanosti, kdy k realitě je ještě poměrně daleko. Ze čtyř popisovaných modelů navíc byl vývoj reaktoru NUWARD od francouzského Framatome (EdF) zcela zastaven.
Přitom ČEZ již v roce 2024 uzavřel strategické partnerství s britskou firmou Rolls-Royce SMR Limited a stal se jejím spolumajitelem. Calla kritizuje, že se tu užívá označení SMR pro záměr s výkonem 470 MWe, které podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii správně patří mezi reaktory označované jako střední [2].
Vyhodnotit bude nutné požadavky na odběr chladicí vody - je uváděna očekávaná roční potřeba 45,6 milionu m3. Bude takové množství vody v Ohři i s ohledem na postupující klimatické změny k dispozici? Calla rovněž požádala o zhodnocení dopadů vypouštění ohřátých vod zpět do řeky v době minimálních průtoků a dopady tohoto na život v řece. Zaměřit se je potřebné i na vypouštění radioaktivního tritia a jeho budoucí koncentrace v Ohři pod elektrárnou.
Edvard Sequens, energetický konzultant sdružení Calla, řekl: „ČEZ již spustil proces povolování naší třetí jaderné elektrárny v Tušimicích, ačkoliv je to předčasné, nelze ještě nic konkrétního hodnotit a proces EIA mělo ministerstvo zastavit zcela. Vybraný reaktor Rolls-Royce SMR stále existuje jen v podobě působivých obrázků. V každém případě nemá být nijak malý, jeho výkon má být stejný jako mají dnešní reaktory v Dukovanech. A ČEZ by rád u Kadaně postavil rovnou tři.“
Videonahrávku přednášky energetického experta Oldřicha Sklenáře „Bude tu JETU? aneb Modulární jaderné reaktory v Tušimicích“, kterou pro veřejnost uspořádala Calla 12. listopadu v Chomutovské knihovně, můžete shlédnout ZDE - https://youtu.be/JZ1VmvEnjlY?si=fCvco4viohILIikH. Zaměřila se na představení problematiky SMR, jak jsou tyto technologie připravené k nasazení do praxe, zda jsou skutečně malé, levnější a bezpečnější než velké reaktory, a jak by mohl vypadat samotný projekt jaderné elektrárny v Tušimicích včetně konkrétních typů reaktorů.
Další informace může doplnit:
Edvard Sequens, energetický konzultant, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, e-mail: edvard.sequens@calla.cz
Poznámky:
[1] Posouzení vlivů záměru „Nový jaderný zdroj SMR v lokalitě Tušimice“ na životní prostředí - https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP531?lang=cs
[2] Kategorie velikostí reaktorů podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii - https://www.iaea.org/newscenter/news/what-are-small-modular-reactors-smrs
