Jedna z největších loupeží. V Německu byly z trezoru banky vytaženy šperky v hodnotě 30 milionů eur

31. 12. 2025

V německém městě Gelsenkirchen bylo z trezoru v pobočce Sparkasse Bank ukradeno přibližně 30 milionů eur.

Podle vyšetřování lupiči o víkendu zničili více než 3,2 tisíce kusů jednotlivých trezorů, v důsledku čehož bylo postiženo více než 2,5 tisíce zákazníků.

Policie to považuje za jeden z největších průniků do bankovních trezorů v německé historii. Podle předběžných údajů útočníci vstoupili do budovy přes parkoviště, prorazili zeď a použili speciální vybavení. Kamery zaznamenaly, jak černé auto s ukradenými poznávacími značkami opustilo místo činu.

Policie označila zločin za "velmi profesionálně naplánovaný" a uvedla, že už má konkrétní stopy k vyšetřování.

Po incidentu se stovky rozhořčených zákazníků shromáždily u banky. Sparkasse uvedla, že spolupracuje s pojišťovnou a slíbila, že všechny oběti informuje zvlášť.

