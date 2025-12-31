Jedna z největších loupeží. V Německu byly z trezoru banky vytaženy šperky v hodnotě 30 milionů eur
31. 12. 2025
Podle vyšetřování lupiči o víkendu zničili více než 3,2 tisíce kusů jednotlivých trezorů, v důsledku čehož bylo postiženo více než 2,5 tisíce zákazníků.
Policie to považuje za jeden z největších průniků do bankovních trezorů v německé historii. Podle předběžných údajů útočníci vstoupili do budovy přes parkoviště, prorazili zeď a použili speciální vybavení. Kamery zaznamenaly, jak černé auto s ukradenými poznávacími značkami opustilo místo činu.
Policie označila zločin za "velmi profesionálně naplánovaný" a uvedla, že už má konkrétní stopy k vyšetřování.
Po incidentu se stovky rozhořčených zákazníků shromáždily u banky. Sparkasse uvedla, že spolupracuje s pojišťovnou a slíbila, že všechny oběti informuje zvlášť.
Zdroj v němčině: ZDE
