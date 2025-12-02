Hospodaření Britských listů za listopad 2025
2. 12. 2025
Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.
Jako v České republice oficiálně registrovaný spolek (občanské sdružení) poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.
Hospodaření OSBL za říjen 2025
Zůstatek k dispozici Britským listům 31.10. 2025: 34 613,62 Kč
Příjmy:
Od sponzorů ...........................................................83 810,43 Kč
Výdaje
honorář (BK) .............................................................22 000 Kč
honorář (DV)..............................................................22 000 Kč
honorář (KD) .............................................................32 000 Kč
honborář (FG)...............................................................15 000 Kč
honorář (JR) ................................................................1000 Kč
provoz BL ....................................................................10 000 Kč
právní výdaje...............................................................5445 Kč
internet .........................................................................842.50 Kč
Výdaje celkem:...................................................... 108 287,50 Kč
Zůstatek k 30.11. 2025: 10 136,55 Kč
