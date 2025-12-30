Jak se věci jeví a jak se mají
30. 12. 2025 / Bohumil Kartous
Současná administrativa USA je vůči Evropě nepřátelská, ale Trump ani Vance sami o sobě nereprezentuj komplexní stav věcí. Reálnou a okamžitou hrozbu nepředstavuje Trumpova administrativa, omezovaná kongresem, nýbrž americká techno-oligarchie snažící se infiltrovat státní struktury a procesy v EU.
Vance vyhrožuje Dánsku, že obsadí Grónsko. Tento reálný výrok viceprezidenta USA z března 2025 (viz obrázek) začal znovu kolovat sociálními sítěmi s komentářem navozujícím dojem, že jde o aktuální výrok. Není tomu tak.
Na nepřátelství současného Bílého domu vůči Evropě a její politické reprezentaci, vyjma radikální pravicové populisty, to nic moc nemění. Zejména Vance otevřeně podporuje evropské neofašisty zcela otevřeně (na bezpečnostní konferenci v Mnichově se místo se zástupci vlády Německa sešel s představiteli AfD).
Nepřátelství vůči Evropě se promítlo i do nové národní bezpečnostní strategie Bílého domu, v níž se jasně uvádí, že USA budou podporovat pravicové populisty, zejména v Itálii, Polsku, Rakousku a Maďarsku, a budou chtít rozbít EU. Dost na to uvalit na některé osoby z blízkosti Trumpa zákaz vstupu na území EU.
Nicméně je nutné rozlišovat mezi národní bezpečnostní strategií a zákonem o rozpočtu na národní obranu (National Defense Authorization Act). Ten, který v současnosti prochází schvalovacím procesem amerického kongresu, se od Trumpovy strategie významně liší. Je proevropský, proukrajinský, podporuje bezpečnostní spolupráci v Pacifiku a reaguje na hrozby Ruska a Číny.
To samozřejmě neznamená, že Trump a jeho gaunerské okolí nebude nadále a evropskými zájmy hokynařit, jak je patrné na dojednávání “míru” v Ukrajině. Ukazuje to ale, že realita a
směřování současné vlády USA nejsou úplně jednoznačné, zvlášť s blížícími se doplňovacími volbami v roce 2026.
Čeho bychom se ale měli významně obávat, to je snaha americké technooligarchie proniknout do státních struktur členských zemí EU. Detailní analýza The Authoritarian Stack ukazuje:
1) Prolnutí vzájemných vazeb mezi US techno-oligarchií a představiteli americké vlády,
2) mapuje kontrakty technologických firem vlastněných touto strukturou s americkými institucemi,
3) ukazuje personální prolnutí těchto firem a amerických institucí
4) a také snahy o dosažení podobného stavu v Evropě.
Pokud evropské státy dovolí, aby se firmy vlastněné americkou techno-oligarchií dostaly k datům z bezpečnostních, sociálních a zdravotních služeb, podobně jako v USA, bude to vedle situace na poli společenské diskuse (americké sociální sítě a “kolonizace” Evropy jejich prostřednictvím) další krok k odevzdání suverenity do rukou lidí, kteří se domnívají, že demokracie je překážka jejich “svobody”.
Tito lidé zaměňují svobodu za vlastní vůli.
Historicky se tento zvrácený ideologický koncept už jednou snažil prosadit. Jmenoval se nacismus.
