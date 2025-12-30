Nejen Ukrajina je bez elektřiny
Nikdo si příliš neužívá krátké okamžiky téměř normálního života, protože všichni vědí, že mohou kdykoli zmizet.
V uplynulém roce byla infrastruktura Gazy vystavena devastující realitě.
To, co kdysi fungovalo pod tlakem, bylo dohnáno až za hranici kolapsu. Elektrické sítě, vodovodní systémy, nemocnice, silnice a městské služby byly systematicky zničeny nebo vážně poškozeny, takže každodenní život se stal bojem o přežití.
Není neobvyklé, že rodiny plánují své dny podle zvuku generátorů, pokud je vůbec k dispozici palivo. Rodiče a děti stojí hodiny ve frontách na pár litrů nebezpečné vody nebo balíček chleba.
Nemocnice fungují téměř ve tmě, lékaři provádějí život zachraňující zákroky za svitu mobilních telefonů. Ulice, po kterých kdysi chodily děti do školy, jsou nyní v troskách.
Realita v Gaze je vždy krutá
Život v Gaze nikdy nebyl snadný, ani v dobách, které vnější svět označoval za „normální“.
Pro většinu lidí byl život plný neustálé nejistoty. Naučili se neplánovat příliš dopředu, protože klid byl křehký a vždy jen dočasný.
Byly dny, kdy fungovala elektřina, ulice byly klidnější a rodiny si dopřály malý pocit úlevy, ale všichni věděli, že to může kdykoli zmizet.
Infrastruktura Gazy to odráží. Byla křehká dlouho před poslední devastací izraelské genocidní války.
Desítky let nelegální izraelské blokády, opakované vojenské útoky a přísná omezení stavebních materiálů znamenaly, že systémy byly vždy jen provizorní a fungovaly na vypůjčený čas. Nic se skutečně nezotavilo.
Jednou z nejviditelnějších ztrát je elektřina. V celém pásmu Gazy není tma výjimkou. Jediná elektrárna byla vážně poškozena a uzavřena kvůli nedostatku paliva; téměř 80 procent výroby elektřiny bylo zničeno.
Noci v Gaze se vrací do tmy, zatímco obyvatelé znovu staví uprostřed ruin
Pro rodiny je tato ztráta pociťována v malých, neúprosných detailech. Matka nabíjí svůj telefon, kdykoli sousedův generátor na chvíli zabzučí, protože ví, že to může být její jediná šance kontaktovat rodinu.
Děti dělají domácí úkoly při svíčkách, pokud je vůbec dělají. Ledničky jsou nepoužitelné, jídlo se kazí.
Přístup k vodě se také výrazně zhoršil. Izraelské bombardování poškodilo studny, odsolovací zařízení a čerpací stanice. Bez elektřiny nebo paliva nelze čerpat ani distribuovat čistou vodu.
Rodiny čekají na cisterny s vodou, které možná přijedou, možná ne. Když přijedou, voda často páchne solí nebo kovem a má ostrou a neznámou chuť.
Mnozí nemají jinou možnost, než ji pít. Děti onemocní žaludečními infekcemi. Šíří se kožní vyrážky. Mytí se stává luxusem.
Poškozené budovy v Gaze představují smrtelné riziko pro navrátilce a záchranáře
Kumulativní efekt: paralýza
Nemocnice, které byly kdysi přetížené, ale fungovaly, nyní pracují v krizovém režimu.
Ta, která stále fungují, čelí vážnému nedostatku léků, vybavení, elektřiny a personálu.
Dialyzační přístroje fungují pod neustálou hrozbou výpadku proudu, stejně jako operační sály, které často uprostřed zákroku zhasly.
Nejtěžší ze všeho je, že zdravotnické týmy jsou často nuceny činit nemožná rozhodnutí o tom, kdo dostane péči a kdo musí čekat.
Kromě zdravotnictví a veřejných služeb rozvrátilo Gazu zevnitř také zničení silnic, veřejných zařízení a městské infrastruktury: ulice plné trosek, silnice zaplavené odpadními vodami, pomalé sanitky a dodávky pomoci.
Příměří v Gaze nepřináší žádnou úlevu, Palestinci bojují o léky a přístřeší
Svoz odpadků byl z velké části zastaven, což vede k šíření nemocí. Telekomunikační infrastruktura byla opakovaně vyřazena z provozu, což izolovalo rodiny a odřízlo lidi od záchranných služeb a vnějšího světa.
Intenzivní bombardování Izraele, které je záměrně prováděno s cílem paralyzovat každodenní život, má kumulativní účinek, protože infrastrukturní systémy jsou na sobě vzájemně závislé.
Bez elektřiny nelze čerpat vodu. Bez paliva nemohou fungovat nemocnice. Bez silnic se pomoc nemůže dostat k těm, kteří ji potřebují.
Každý kolaps urychluje další a vytváří nové vrstvy obtížných životních podmínek.
S blížícím se koncem roku 2025 již celá infrastruktura Gazy nepodporuje normální život; sotva udržuje přežití.
Hovořit o obnově neznamená pouze rekonstrukci budov, ale také obnovu systémů, které lidem umožňují žít důstojně: bezpečná voda, spolehlivá elektřina, fungující nemocnice a základní veřejné služby.
