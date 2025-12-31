Saúdská Arábie bombarduje jemenskou Mukallu kvůli zásilce zbraní ze SAE
31. 12. 2025
Saúdská Arábie v úterý bombardovala jemenské přístavní město Mukalla kvůli tomu, co popsala jako zásilku zbraní pro separatistické síly, která tam dorazila ze Spojených arabských emirátů. Království později přímo spojilo SAE s nedávnými postupy separatistů v Jemenu a varovalo Abú Zabí, že jejich činy jsou "extrémně nebezpečné".
Útok signalizuje novou eskalaci napětí mezi královstvím a separatistickými silami Jižní přechodné rady, kterou podporují Emiráty.
Dále to zhoršuje vztahy mezi Rijádem a Abú Zabí, které podporovaly soupeřící strany v desetileté válce Jemenu proti Íránem podporovaným húsijským povstalcům v době nejistoty v širším regionu Rudého moře. Obě země, ačkoliv jsou v mnoha otázkách na širším Blízkém východě úzce propojené, stále více soupeří v ekonomických otázkách a politice regionu.
Jemenské protihúsiovské síly později v úterý vyhlásily výjimečný stav. Vydal dvaasedmdesátihodinový zákaz použít všech hraničních přechodů na území, které drží, stejně jako vstup na letiště a přístavy, kromě těch, které povoluje Saúdská Arábie.
Vojenské prohlášení zveřejněné státní saúdskou tiskovou agenturou oznámilo útoky, které podle ní přišly poté, co do Mukally dorazily lodě z Fudžajry, přístavního města na východním pobřeží SAE.
