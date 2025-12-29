Lavrov pohrozil, že evropské kontingenty mírových sil na Ukrajině se stanou "legitimním cílem" Ruské federace

29. 12. 2025

Pokud se objeví na Ukrajině, mírový kontingent z Evropy se stane "legitimním cílem" ozbrojených sil Ruské federace. Uvedl to ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v rozhovoru pro agenturu TASS.

Na konci prosince Úřad prezidenta Ukrajiny oznámil, že po skončení války zahájené Ruskou federací proti Ukrajině jsou Velká Británie, Francie, Německo a Turecko připraveny vyslat mírové jednotky na ukrajinské území.

"Ambice doslova zakrývají jejich oči: nejenže necítí lítost nad Ukrajinci, ale pravděpodobně ani nad vlastním obyvatelstvem. Jak jinak vysvětlit probíhající diskuse v Evropě o vyslání vojenských kontingentů na Ukrajinu ve formátu "koalice ochotných," komentoval Lavrov tuto iniciativu. "V tomto případě se stanou legitimním cílem našich ozbrojených sil."

Podrobnosti v ruštině: ZDE

