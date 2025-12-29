Městská část Praha 1: Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze stejná pravidla pro používání pyrotechniky jako v předchozích letech
29. 12. 2025
Od 1. prosince vstoupila v platnost novela zákona o pyrotechnice, v hlavním městě však nepřináší zásadní změny. Praha už delší dobu uplatňuje vlastní vyhlášku, která zakazuje používání pyrotechniky v historickém centru, v okolí Vltavy, v parcích, u nemocnic a na dalších citlivých místech.
Smyslem omezení je ochrana zdraví obyvatel, návštěvníků i zvířat a také snížení nadměrného hluku. Zákaz platí i během silvestrovských a novoročních oslav a jeho dodržování budou kontrolovat městští i státní policisté.
Přehlednou mapu zákazových zón a další podrobnosti najdete na https://praha.eu/pyrotechnika
