Rusko tvrdí, že přesunulo své rakety Orešnik, schopné nést jaderné hlavice, do Běloruska

30. 12. 2025
Tento krok by mohl umožnit ruským raketám rychleji zasáhnout evropské cíle z Běloruska, které hraničí s členskými zeměmi NATO Polskem, Litvou a Lotyšske m
Jak vidno, Bělorusko je o hodně blíž střední Evropě než Rusko:
Rusko zveřejnilo video, ve kterém oznamuje, že jeho rakety Orešnik, schopné vést jaderné hlavice, byly uvedeny do aktivní služby v Bělorusku
Putin tvrdí, že tyto zbraně nelze sestřelit, protože rychlost raket je údajně více než desetinásobná oproti rychlosti zvuku.
Tento krok by mohl umožnit ruským jaderným raketám rychleji zasáhnout evropské cíle, pokud budou uloženy na základně v Bělorusku. Střely středního doletu mají dosah přibližně 5 500 km, což znamená, že z Ruska mohou zasáhnout jakékoli místo v Evropě nebo na západním pobřeží USA.
Video zveřejněné v úterý ruským a běloruským ministerstvem obrany nespecifikovalo, kde jsou raketové systémy v Bělorusku umístěny, ale ukázalo, jak jsou přepravovány do lesů a maskované sítí.
„Raketová divize Orešnik začala plnit bojové úkoly v určených oblastech země,“ uvedlo běloruské ministerstvo obrany.
Putin zesílil své jaderné hrozby a postoje od listopadu 2024, kdy Moskva formálně snížila prahovou hodnotu pro použití jaderných zbraní.
Tento krok byl široce vnímán jako signál připravenosti agresivně reagovat na vnímané hrozby.
Brzy poté, ve stejném měsíci, Rusko použilo na bojišti proti Ukrajině v Dněpru novou raketu Orešnik, vybavenou konvenčními zbraněmi.
Použití rakety Orešnik bylo vnímáno jako eskalace a velká výzva pro evropskou protiraketovou obranu.
„Orešnik“ – v ruštině „lískový keř“ – je považován za raketu středního doletu, která může zasáhnout kdekoli v Evropě a dosáhnout západního pobřeží USA.
V říjnu Putin také oznámil testování nové jaderné řízené střely známé jako Burevestnik.
Satelitní snímky naznačují, že rakety Orešnik se nacházejí poblíž Kričevu.
Dva američtí vědci před několika dny upozornili, že se domnívají, že hypersonické balistické rakety s jadernou hlavicí jsou umístěny na bývalé letecké základně ve východním Bělorusku.
Po prostudování satelitních snímků společnosti Planet Labs Jeffrey Lewis a Decker Eveleth uvedli, že snímky vykazují znaky odpovídající ruské strategické raketové základně.
Lewis a Eveleth uvedli, že jsou si na 90 % jisti, že mobilní odpalovací zařízení Orešnik budou umístěna na bývalé letecké základně poblíž Kričevu, 307 km východně od běloruského hlavního města Minsku.
Výzkumníci uvedli, že analýza snímků Planet Labs odhalila spěšný stavební projekt, který byl zahájen mezi 4. a 12. srpnem a vykazoval znaky odpovídající ruským strategickým raketovým základnám.
Jedním z „jasných důkazů“ na fotografii z 19. listopadu je „vojenské železniční překladiště“ obehnané bezpečnostním plotem, kam by mohly být vlakem dopravovány rakety, jejich mobilní odpalovací zařízení a další komponenty, uvedl Eveleth.
Zelenskyj novinářům řekl, že spojenci Ukrajiny byli schopni ověřit, že údajný útok dronů na Putinovu rezidenci ve Valdaji se nestal
„Pokud jde o útok na Valdaj, náš vyjednávací tým se spojil s americkým týmem, prošli jsme si podrobnosti a víme, že se jedná o podvrh. A samozřejmě naši partneři mohou díky svým technickým schopnostem vždy ověřit, že se jedná o podvrh,“ cituje Zelenského agentura Reuters.
Objevují se další podrobnosti o bezpečnostních zárukách, o kterých Trump a Zelenskyj diskutovali při svém nedělním setkání v Mar-A-Lago.
Kyjev diskutoval o možné přítomnosti amerických vojsk na Ukrajině, řekl Zelenskyj médiím v chatu na WhatsApp, informuje agentura Reuters.
Včera prozradil, že USA se zavázaly k bezpečnostním zárukám na 15 let, ačkoli Ukrajina by si přála, aby trvaly 30–50 let.
Žádné důkazy o tom, že Ukrajina zaútočila na Putinovu rezidenci, sdělil agentuře Reuters zdroj blízký Macronovi
Neexistují žádné důkazy, které by potvrzovaly obvinění ruských úřadů, že Ukrajina zaútočila na rezidenci Vladimira Putina, sdělil agentuře Reuters zdroj blízký francouzskému prezidentovi Emmanuelovi Macronovi.
„Ukrajina a její partneři se zavázali k mírovému řešení, zatímco Rusko se rozhodlo pokračovat a zintenzivnit válku proti Ukrajině. To je samo o sobě aktem vzdoru proti mírové agendě prezidenta Trumpa,“ dodal zdroj.
Německo sdílí obavy Ukrajiny z možné eskalace ze strany Ruska
Německá vláda uvedla, že sdílí obavy Ukrajiny, že ruské obvinění z útoku dronem na rezidenci ruského prezidenta by mohlo být použito jako záminka pro další eskalaci konfliktu.
Německá vláda poukázala na odmítnutí ruských tvrzení ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a jeho varování, že Moskva by mohla tato obvinění zneužít.
„Sdílíme tyto obavy,“ uvedl mluvčí německé vlády v prohlášení citovaném agenturou Reuters.
Kreml pohrozil zpřísněním svého vyjednávacího postoje poté, co obvinil Ukrajinu z útoku, a v sobotu se zdálo, že americký prezident Donald Trump uvěřil slovům Vladimira Putina ohledně údajného útoku a prohlásil, že ho to „velmi rozzlobilo“.
„Koalice ochotných“ se sejde na začátku ledna, říká Zelenskyj
Národní bezpečnostní poradci z „koalice ochotných“ plánují setkání na Ukrajině 3. ledna, přičemž lídři těchto zemí se poté sejdou 6. ledna ve Francii, oznámil Volodymyr Zelenskyj.
V příspěvku na Telegramu ukrajinský prezident dodal:
Jsem vděčný týmu prezidenta Trumpa za jeho ochotu účastnit se všech účinných formátů.
Koalice spojenců Ukrajiny, vedená Británií a Francií, zahrnuje více než 30 zemí, i když nebylo okamžitě jasné, které z nich se setkání zúčastní.
Ukrajinské námořnictvo uvedlo, že ruské útočné drony zasáhly dvě civilní lodě vstupující do ukrajinského černomořského přístavu, aby naložily pšenici, a jmenovalo tyto lodě Emmakris III a Captain Karam.
V příspěvku na Telegramu námořnictvo uvedlo, že útoky „ohrožují životy civilistů a narušují globální potravinovou bezpečnost“.
