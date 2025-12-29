Trump po setkání se Zelenským na Floridě prohlásil, že mírová dohoda na Ukrajině stále čelí „obtížným“ problémům
Donald Trump prohlásil, že dohoda o ukončení války na Ukrajině je „blíže než kdy jindy“, ale připustil, že „ožehavé“ otázky týkající se budoucnosti východní oblasti Donbasu ještě nebyly vyřešeny, a to po dvouhodinovém setkání s Volodymyrem Zelenským na Floridě v neděli.
Trump uvedl, že návrh dohody o ukončení války je hotov z „95 %“. „Opravdu si myslím, že jsme blíže než kdy jindy k dohodě obou stran,“ řekl a dodal, že ruský prezident Vladimir Putin také chce, „aby se to stalo“.
Americký prezident uznal, že existují „jedna nebo dvě obtížné“ nevyřešené otázky týkající se území a toho, jak by válka mohla skončit, a vyjádřil sympatie s Ruskem, které nechce příměří. „Musíte pochopit druhou stranu,“ řekl.
Nabídl také, že před možným hlasováním o mírovém plánu odcestuje do Kyjeva, aby promluvil před ukrajinským parlamentem, ale dodal, že si myslí, že to pravděpodobně nebude nutné. „Jste vždy vítán,“ vložil se Zelenskyj.
Zelenskyj opakovaně poděkoval Trumpovi a vzdal hold jeho americkému týmu, včetně prezidentova vyslance Steva Witkoffa a zetě Jareda Kushnera.
Navzdory pozitivnímu dojmu bylo jen málo známek toho, že by se blížila skutečná dohoda. Na otázku ohledně stavu jaderné elektrárny v Záporoží, která je od začátku ruské invaze v roce 2022 okupována, Trump odpověděl zmateně a řekl, že Putin ji již nebombarduje.
Setkání se konalo jen několik hodin poté, co Trump vedl dlouhý telefonický rozhovor s ruským prezidentem.
„Oba lídři chtějí, aby to skončilo,“ řekl Trump a dodal: „Myslím, že můžeme postupovat poměrně rychle. Jinak to bude trvat velmi dlouho.“ Trump pochválil Zelenského slovy: „Tento pán velmi tvrdě pracoval, je velmi statečný a jeho lidé jsou velmi stateční.“
Dodal: „Myslím, že máme předpoklady pro dohodu. Máme dvě ochotné země. Jsme v závěrečné fázi jednání.“
Při rozhovoru s novináři oba lídři diskutovali o nejnovější verzi 20bodového mírového plánu a nevyřešené otázce budoucnosti východní ukrajinské oblasti Donbas. Zelenskyj, který stál vedle Trumpa, řekl, že americký a ukrajinský vyjednavači v posledních týdnech dosáhli významného pokroku a dohodli se na „90 %“ návrhu.
Trump před schůzkou na Truth Social popsal svůj hodinový a patnáctiminutový telefonát s Putinem jako „dobrý a velmi produktivní“. Na otázku, zda Putin míní mírové řešení vážně, Trump odpověděl: „Myslím, že ano.“
Nebyly však žádné známky toho, že by Rusko bylo ochotné upustit od svých maximalistických požadavků. Podle poradce Kremlu Jurije Ušakova Trump v neděli „pozorně naslouchal“ ruskému hodnocení konfliktu. Obě strany se shodly, že příměří navržené Ukrajinou a Evropou by pouze prodloužilo boje „a je spojeno s obnovením nepřátelských akcí“, uvedl Ušakov.
Trump přivítal Zelenského na schodech své rezidence a podal mu ruku. K objetí nedošlo. Američtí představitelé se se Zelenským nesetkali, když přiletěl na mezinárodní letiště v Palm Beach, na rozdíl od červeného koberce, na kterém Putina přivítal Trump s potleskem při jejich srpnovém summitu na Aljašce.
Bývalá ukrajinská diplomatka Maria Drutska uvedla, že Putin se snažil „sabotovat věci“ tím, že zavolal Trumpovi, než se setkal se Zelenským. Během jejich předchozího setkání v říjnu v Bílém domě Trump po podobném telefonátu do Moskvy ustoupil od dodávky raket Tomahawk dlouhého doletu na Ukrajinu.
Putin chce, aby Ukrajina předala území na severu Doněcké oblasti, které jeho síly nedokázaly dobýt. Zelenského protinávrh počítá s demilitarizovanou zónou, ze které se obě strany stáhnou z kontaktní linie. Plán by mohl být předložen k referendu, pokud Moskva nejprve souhlasí s příměřím trvajícím 60 až 90 dní.
Zůstávají však zásadní problémy, včetně otázky bezpečnostních záruk, které by zabránily Rusku v dalším útoku. Trump se nezavázal k vojenské obraně Ukrajiny. Původní 28bodový plán USA byl předložen v listopadu po jednáních s Ruskem a v podstatě požadoval kapitulaci Ukrajiny.
V sobotu, po dalším rozsáhlém leteckém útoku Ruska na Kyjev, Zelenskyj v rozhovoru s kanadským premiérem Markem Carneyem popsal tento útok jako „odpověď Ruska na naše mírové úsilí“. Ukrajinský prezident Carneyovi řekl: „Potřebujeme dvě věci: tlak na Rusko a dostatečně silnou podporu pro Ukrajinu.“
Ukrajinské hlavní město bylo v pátek v noci a v sobotu zasaženo více než 500 drony a balistickými raketami. Při 12hodinovém útoku zahynuli čtyři lidé a půl milionu lidí zůstalo bez elektřiny. Carney označil bombardování za „barbarské“. Pro vytvoření podmínek pro spravedlivý a trvalý mír je podle něj nezbytná „ochota Ruska“.
Trump odmítl odsoudit poslední útoky na Kyjev a neuznal, že Rusko – na rozdíl od Ukrajiny, podle jeho názoru – úmyslně útočilo na civilisty. „Věřím, že Ukrajina také provedla několik velmi silných útoků. Neříkám to negativně. Pravděpodobně to musíte udělat,“ řekl před svým sídlem.
Nedělní rozhovory v Mar-a-Lago byly pro Zelenského velmi riskantní. V nedávném rozhovoru ukrajinský vůdce řekl, že se „nebojí“ temperamentního amerického prezidenta, protože oba mají demokratický mandát.
V únoru Trump a americký viceprezident JD Vance Zelenského ostře kritizovali během bouřlivé schůzky v Bílém domě. Následující setkání proběhla lépe, včetně setkání ve Vatikánu v dubnu a v Bílém domě v říjnu, kdy Zelenského doprovázeli evropští lídři, včetně Keira Starmera.
Ukrajinští představitelé tvrdě pracovali na nápravě vztahů s Bílým domem, který se přiklání k Rusku, a zároveň úzce spolupracovali s evropskými spojenci.
Zelenskyj uvedl, že v neděli zavolal Starmerovi a informoval ho o situaci na frontě a důsledcích ruských útoků. Trump uvedl, že evropští lídři se k nedělním rozhovorům připojí prostřednictvím videokonference z Mar-a-Lago.
Ukrajinská delegace zahrnovala Rustema Umerova, předsedu ukrajinské Rady národní bezpečnosti a obrany, prvního náměstka ministra zahraničí Sergije Kyslytsyu a novou ukrajinskou velvyslankyni ve Washingtonu Olgu Stefanišynu. Z americké strany se jednání zúčastnili Witkoff a Kushner, stejně jako americký ministr zahraničí Marco Rubio, ministr obrany Pete Hegseth, Susie Wiles, šéfka prezidentské kanceláře, a generál Dan Caine, předseda sboru náčelníků štábů.
Zelenskyj popsal setkání s Trumpem jako bilaterální jednání zaměřené především na otázky týkající se vztahů mezi USA a Ukrajinou. Mezi klíčová témata patřily bezpečnostní záruky ze strany USA a Evropy, vojenská situace a postup při provádění dohod.
V neděli ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho síly obsadily pět osad na východě a jihu Ukrajiny, včetně Myrnohradu poblíž východního města Pokrovsk a Huliaipole v oblasti Záporoží. Oznámení před jednáním na Floridě bylo zřejmě určeno jako vzkaz Trumpovi, že vítězství Ruska v Donbasu je nevyhnutelné.
Ruské síly postupují vpřed, ale také utrpěly neúspěchy. V posledních týdnech ukrajinské obranné síly získaly zpět kontrolu nad velkou částí města Kupjansk v Charkovské oblasti poté, co do něj pronikly malé skupiny ruských pěšáků. Ukrajina odmítla nejnovější tvrzení Moskvy a uvedla, že její obrana drží.
Ukrajinská armáda uvedla, že v noci zasáhla rafinérii ropy Syzran v ruském regionu Samara pomocí dronů. Škody se podle ní stále vyhodnocují. Ukrajinská národní policie uvedla, že při ruských útocích dronů a raket v Charkovské oblasti byli zraněni tři civilisté.
Vzhledem k tomu, že Trump není ochoten vyvíjet tlak na Rusko, pozorovatelé očekávají, že téměř čtyřletá válka v plném rozsahu bude pokračovat. „Zásadní chybou současného diplomatického úsilí je absence agresora u jednacího stolu,“ uvedl Yurij Boječko, zakladatel charitativní organizace Hope for Ukraine.
Dodal: „Míru nelze dosáhnout tím, že jedna strana souhlasí s podmínkami třetí strany; je nutné, aby se hlavní válčící strana, Vladimir Putin, zavázala k příměří a stažení vojsk. Dokud Rusko aktivně provádí nejtěžší útoky za poslední měsíce, dává najevo, že nemá v úmyslu dodržet dohodu, kterou nepodepsalo.“
