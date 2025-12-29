Bouře v Gaze zabila Palestinku, izraelská blokace humanitární pomoci zhoršuje utrpení
29. 12. 2025
Palestinka v Gaze zemřela, zatímco zimní bouře ohrožuje životy téměř 900 000 Palestinců žijících ve stanech v této zdevastované pobřežní enklávě.
Třicetiletá žena, identifikovaná jako Alaa Marwan Juha, zemřela v neděli, když se na její stan v čtvrti Remal na západ od města Gaza zřítila zeď.
K incidentu došlo uprostřed silného deště a silného větru, které od sobotního večera bičují pásmo Gazy, zaplavují a odnášejí tisíce stanů, v nichž našli útočiště násilně vysídlení Palestinci.
Svědci uvedli, že částečně zničená zeď podlehla síle větru a zřítila se na stan vedle ní. Při zřícení zdi bylo zraněno také několik členů rodiny Juhů.
Mnoho palestinských rodin žije ve stanech od konce roku 2023, kdy Izrael zahájil válku proti Gaze. Enkláva čelí bezprostřednímu nebezpečí mrazivých teplot, deště a silného větru, přičemž úřady varují, že přívalové deště by se mohly změnit v plnohodnotnou bouři.
„Katastrofická oblast“
Amjad Shawa, ředitel Palestinské sítě nevládních organizací (PNGO), uvedl, že nepříznivé povětrnostní podmínky zhoršují již tak katastrofální humanitární situaci.
„Tento nízkotlaký systém situaci ještě více zkomplikuje ... a představuje nebezpečí pro životy občanů,“ řekl Shawa.
Uvedl, že stany neposkytují skutečnou ochranu před povodněmi, a vyzval k urgentnímu dodání mobilních domů nebo karavanů a vybavení k opravě zničených kanalizačních sítí.
„Stany nejsou ani volbou, ani řešením,“ řekl a poznamenal, že dohodnuté humanitární protokoly stanoví poskytnutí adekvátního přístřeší.
Shawa vyzval mezinárodní společenství, aby vyvinulo tlak na Izrael, aby zrušil omezení týkající se životně důležité pomoci, a popsal celý pásmo Gazy jako „katastrofickou oblast“.
Podle úřadů v Gaze zemřelo tento měsíc v důsledku dešťů a prudkého poklesu teplot nejméně 15 lidí, včetně tří kojenců, na podchlazení.
Záchranáři varovali lidi, aby nezůstávali v poškozených budovách, z nichž některé se zcela zřítily. Vzhledem k tomu, že velká část palestinského území je v troskách, je však jen málo míst, kde lze před deštěm uniknout.
V neděli izraelský premiér Benjamin Netanjahu odletěl z Tel Avivu do Spojených států, zatímco vyjednavači a další diskutují o druhé fázi příměří, jehož první fáze vstoupila v platnost 10. října.
Izrael nadále porušuje dohodu o příměří a blokuje naléhavě potřebnou humanitární pomoc pro válkou zpustošenou pobřežní enklávu, přestože je to stanoveno v první fázi dohody.
Dvacetibodový plán navržený americkým prezidentem Donaldem Trumpem v září požadoval počáteční příměří, po kterém by následovaly kroky směřující k širšímu míru. Dosud došlo v rámci první fáze k výměně zajatců držených Hamásem v Gaze a vězňů v izraelských věznicích a k částečnému stažení izraelských sil z enklávy.
Izraelské útoky však pokračují. Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo od vstupu příměří v platnost při porušeních příměří zabito více než 414 Palestinců a 1 142 jich bylo zraněno.
Zdroj v angličtině ZDE
