Ruský prodej ropy se propadá do ztráty
31. 12. 2025
Podle Argusu minulý týden klesla cena ruské ropy Urals na 33–34 dolarů v přístavech Baltského a Černého moře, což je nejnižší úroveň od pandemie, a sleva vůči Brentu dosáhla 27 dolarů za barel. Jednotlivé série čínských rafinerií se prodávaly se slevou 35 dolarů za barel – tedy ve skutečnosti za poloviční cenu.
V důsledku toho se ropný průmysl ocitl na pokraji ziskovosti. A řada ropných projektů už byla v minusu, mimo jiné kvůli složitosti produkce," řekl Kirill Bachtin, analytik z BCS.
Pole, která podléhají preferenční sazbě daně z těžby nerostů (MET), což je klíčový zdroj příjmů z rozpočtu na ropu a plyn, nadále fungují se ziskem. Podle odhadů agentury Reuters asi 20 % producentů ropy neplatí nulovou daň z těžby nerostů a dosahuje obchodního zisku 20 dolarů za barel i při současných cenách. Přibližně 30 % společností používá preferenční sazbu a zároveň si udržuje zisk.
"Pouze stará pole Volžské oblasti a západní Sibiře by se měla cítit dobře... [důvodem jsou] velké rezervy a blízkost ropovodů," říká Maxim Ševyrenkov z Institutu pro energetiku a finance. Plnohodnotná pole NPDI, geograficky vzdálená a s obtížnými výrobními podmínkami, přinášejí ztrátu 5 dolarů na každý prodaný barel, vypočítala agentura Reuters.
Obecně je ropný průmysl v plusu, odhaduje Bachtin. Jeho velikost je však zanedbatelná: s cenami ropy Urals kolem 40 dolarů jde asi 65 % (26 dolarů) na daně, až 4 dolary tvoří náklady na vrty, až 7 dolarů náklady na dopravu, vypočítal Bachtin. Zůstávají pouze 3 dolary za barel, což by mělo pokrýt investiční náklady firem – do budoucí výroby, vrtání a podpory v terénu.
Ropný průmysl, který již byl zasažen sankcemi, jež firmám odepřely přístup k západnímu vybavení, postupně sklouzává do krize, říká Craig Kennedy, odborník z Davisova centra pro studium Ruska a Eurasie.
V první polovině roku se zisk Rosněfti ztrojnásobil, Lukoilu se snížil na polovinu, Gazprom Něfti o 54 % a Surgutněftěgaz se stal neziskovým, když za 6 měsíců ztratil 454 miliard rublů. Příjmy rozpočtu za ropu a plyn v období leden–listopad klesly o 21 % a v prosinci budou podle výpočtů Reuters nejnižší od srpna 2020.
Vláda sestavila rozpočet na rok 2026 s předpokladem, že ropa Urals bude stát 56 dolarů za barel, ale zatím jsou ceny ve skutečnosti o třetinu nižší než tato úroveň. To vše slibuje "velký nedostatek" příjmů z ropy a plynu, který se podle ekonoma Jegora Susina v lednu zrychlí.
Zdroj v angličtině: ZDE
