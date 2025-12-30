Alarm šíří bláboly o čarodějnictví
30. 12. 2025 / Boris Cvek
čas čtení 2 minuty
Člověk by tak mohl čekat, že centrum čarodějnických procesů bude Londýn nebo Paříž, Amsterodam a jiná velká města. Kde jinde by se asi tak mohly nacházet soběstačné, nepoddajné ženy disponující majetkem a věděním? Kde jinde by se asi tak mohl rodit kapitalismus?
V českých zemích takovým centrem zrodu kapitalistické ženy byly asi Velké Losiny, rozhodně ne Praha, Brno nebo Olomouc.
Ano, ve skutečnosti čarodějnické procesy v Evropě probíhaly tam, kde nebyla centralizovaná justice, jak ukazuje přesvědčivě Ronald Hutton ve své knize The Witch (Yale University Press 2017). Velké Losiny jsou dokonalý příklad.
Ostatně i pokud jde o oběti: samé vědoucí, bohaté, emancipované ženy. Ve Španělsku inkvizice zajistila, že čarodějnické procesy neprobíhaly téměř vůbec. Asi chtěla udržet silné, moudré, emancipované ženy a zabránit vzniku kapitalistické podřízenosti žen. Protože přece dokud nebyl kapitalismus, ženy byly emancipované. Kapitalistická Anglie ve srovnání se inkvizičním Španělskem byla pro ženy úplné peklo, samé ujařmené, tiché, submisivní ženy, byl jich plný Londýn. To ve Španělsku za inkvizice už řádily sufražetky.
No a když se podíváte na Anglii, na samu kolébku kapitalismu, najdete na anglické wikipedii charakteristiku typické oběti čarodějnických procesů: chudá stará žena se špatnou pověstí. Čili bohatá, emancipovaná vědma. Ale pokud chcete vědět více, napsal jsem pro české prostředí jakýsi výtah z Huttonovy knihy:
287
Diskuse