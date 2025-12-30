Trump říká, že USA podpoří útoky proti íránskému raketovému programu
30. 12. 2025
Ve společném prohlášení s Benjaminem Netanjahuem Trump vyhrožuje, že „zmaří“ íránské pokusy o obnovení jaderných kapacit.
Prezident Spojených států Donald Trump naznačil, že Washington zváží další vojenské akce proti Íránu, pokud Teherán obnoví svůj jaderný program nebo raketové kapacity.
V pondělí ve Floridě Trump odmítl vyloučit další útok poté, co americké letecké údery v červnu poškodily tři íránská jaderná zařízení.
Trump vyslovil svou hrozbu při přivítání izraelského premiéra Benjamina Netanjahua ve svém sídle Mar-a-Lago v Palm Beach na Floridě. Později toho dne zopakoval své varování na společné tiskové konferenci.
„Írán se možná chová špatně. Není to potvrzené. Ale pokud se to potvrdí, podívejte, oni znají důsledky,“ řekl. „Důsledky budou velmi silné. Možná silnější než minule.“
Trump odmítl předložit důkazy na podporu svých obvinění proti Íránu. Dodal však, že USA a Izrael byly proti svým nepřátelům „mimořádně úspěšné“, přičemž odkazoval na války v Gaze a Libanonu a také na červnové útoky proti Íránu.
„Kdybychom Írán neporazili, neměli byste na Blízkém východě mír,“ prohlásil Trump v jednu chvíli.
Na otázku, zda by USA podpořily izraelský útok zaměřený na íránský raketový program, Trump odpověděl: „Pokud budou pokračovat s raketami, ano. Jaderný program? Rychle. OK? Jedna odpověď bude: Ano, rozhodně. Druhá bude: Uděláme to okamžitě.“
Další kolo útoků proti Íránu by pravděpodobně vyvolalo odpor v USA, včetně části Trumpovy vlastní podpůrné základny.
Trump opakovaně prohlásil, že červnové útoky „zničily“ íránský jaderný program, a vyvolal strach z toho, že země získá jadernou zbraň.
Írán však jakékoli takové ambice popřel a uvedl, že jeho jaderný program slouží výhradně k výrobě energie pro civilní účely.
V pondělním prohlášení však Trump hovořil o jaderných schopnostech Íránu ve stejném duchu jako o jeho vojenských schopnostech.
„Doufám, že se nesnaží znovu budovat, protože pokud ano, nebudeme mít jinou možnost, než velmi rychle tuto výstavbu zničit,“ řekl Trump na odpolední tiskové konferenci s Netanjahuem.
Poté zřejmě popsal jaderná zařízení, která USA v červnu bombardovaly, jako zbrojní základny.
„Četl jsem, že budují zbraně a další věci. A pokud ano, nepoužívají zařízení, která jsme zničili, ale pravděpodobně jiná zařízení,“ pokračoval.
„Víme přesně, kam směřují a co dělají, a doufám, že to nedělají, protože nechceme plýtvat palivem v B-2,“ dodal Trump s odkazem na letadlo použité při červnové bombardovací kampani.
Analytici poukazují na to, že izraelští představitelé a jejich američtí spojenci v poslední době vyvolávají obavy ohledně íránských raket.
Během konfliktu v červnu, někdy označovaného jako 12denní válka, Teherán odpálil stovky raket v reakci na izraelský útok, při kterém zahynuli nejvyšší generálové země, několik jaderných vědců a stovky civilistů.
Americký senátor Lindsey Graham, jestřáb vůči Íránu, který je blízký Trumpovi, tento měsíc navštívil Izrael a zopakoval argumenty Netanjahuovy vlády o nebezpečí íránských raket dlouhého doletu. Varoval, že Írán je vyrábí „ve velmi vysokých počtech“.
„Nemůžeme Íránu dovolit vyrábět balistické rakety, protože by mohly přemoct Iron Dome,“ řekl deníku The Jerusalem Post s odkazem na izraelský systém protivzdušné obrany. „Je to velká hrozba.“
Írán vyloučil jednání o svém raketovém programu, který je jádrem jeho obranné strategie.
V pondělí Trump řekl, že Írán by měl „uzavřít dohodu“ s USA.
„Pokud chtějí uzavřít dohodu, je to mnohem chytřejší,“ řekl Trump. „Víte, mohli uzavřít dohodu naposledy, než jsme na ně provedli velký útok, ale rozhodli se to neudělat. Teď si přejí, aby tu dohodu uzavřeli.“
Pondělní výhrůžky přicházejí několik týdnů poté, co Trumpova administrativa zveřejnila strategii národní bezpečnosti, která vyzývá USA, aby přesunuly své zdroje zahraniční politiky z Blízkého východu a místo toho se soustředily na západní polokouli.
Zastánci této strategie však varují, že další útok na Írán by mohl eskalovat do delší a rozsáhlejší války.
V červnu Írán reagoval na útoky USA raketovým útokem na americkou základnu v Kataru, který však nezpůsobil žádné oběti na straně USA. Trump krátce po íránské reakci oznámil příměří, které mělo ukončit válku.
Trita Parsi, výkonný viceprezident Quincy Institute, amerického think tanku podporujícího diplomacii, minulý týden uvedl, že íránská reakce bude „mnohem tvrdší“, pokud bude země znovu napadena.
Diskuse