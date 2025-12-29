"Švýcarská armáda bude připravena na válku do roku 2050, nyní už není schopna se bránit"
29. 12. 2025
Süssli, který po šesti letech ve funkci odchází, komentoval nebezpečí ze strany Ruska, jeho útok na Ukrajinu a potřebu spolupráce s NATO.
Podle něj je Švýcarsko schopno odolat sabotáži a kybernetickým útokům, ale v případě klasické války by země zatím nebyla schopna bránit se hrozbám na dálku ani před plnohodnotným útokem. Vrchní velitel přiznal, že v reálné krizové situaci bude plně vybavena pouze třetina švýcarských vojáků. Zdůraznil, že jde o mimořádně znepokojivý signál pro bezpečnost státu.
Süssli uvedl, že Švýcarsko již zvyšuje výdaje na obranu, modernizuje dělostřelectvo a pozemní systémy a nahrazuje zastaralou leteckou flotilu moderními stíhači F-35A, ale tyto plány čelí překročení rozpočtu a kritice ze strany politiků kvůli omezenému financování.
Po plnohodnotné invazi Ruské federace na Ukrajinu se hlavní otázkou stala otázka obranné schopnosti Evropy, ale švýcarská společnost postoj k armádě téměř nezměnila, uvedl Süssli. Podle jeho názoru jsou důvody geografická poloha, nedostatek vojenských zkušeností a víra, že neutralita údajně dokáže chránit před hrozbami. Vrchní velitel zdůraznil, že druhá možnost má hodnotu pouze tehdy, když ji lze bránit silou, a připomněl, že v historii již došlo k případům, kdy byly neutrální neozbrojené země zataženy do války. Poznamenal, že válka na Ukrajině se mnohým zdá vzdálená, ačkoli ve skutečnosti mezi Švýcarskem a Ukrajinou leží pouze dvě země – Maďarsko a Rakousko.
V současnosti Švýcarsko plánuje postupně zvyšovat výdaje na obranu na 1 % HDP do roku 2032. Nyní je toto číslo přibližně na 0,7 %. Pro srovnání, země NATO se dohodly na úrovni 5 % HDP.
Podle Süssliho bude švýcarská armáda při současném tempu plně připravena přibližně v roce 2050.
"To je pozdě," uzavřel.
Zdroj v němčině: ZDE
