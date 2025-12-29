"Švýcarská armáda bude připravena na válku do roku 2050, nyní už není schopna se bránit"

29. 12. 2025

Švýcarsko není schopno samo bránit se vnějším hrozbám a plně vybavit svou armádu v případě války. Uvedl to vrchní velitel švýcarských ozbrojených sil Thomas Süssli.

Süssli, který po šesti letech ve funkci odchází, komentoval nebezpečí ze strany Ruska, jeho útok na Ukrajinu a potřebu spolupráce s NATO.

Podle něj je Švýcarsko schopno odolat sabotáži a kybernetickým útokům, ale v případě klasické války by země zatím nebyla schopna bránit se hrozbám na dálku ani před plnohodnotným útokem. Vrchní velitel přiznal, že v reálné krizové situaci bude plně vybavena pouze třetina švýcarských vojáků. Zdůraznil, že jde o mimořádně znepokojivý signál pro bezpečnost státu.

Süssli uvedl, že Švýcarsko již zvyšuje výdaje na obranu, modernizuje dělostřelectvo a pozemní systémy a nahrazuje zastaralou leteckou flotilu moderními stíhači F-35A, ale tyto plány čelí překročení rozpočtu a kritice ze strany politiků kvůli omezenému financování.

Po plnohodnotné invazi Ruské federace na Ukrajinu se hlavní otázkou stala otázka obranné schopnosti Evropy, ale švýcarská společnost postoj k armádě téměř nezměnila, uvedl Süssli. Podle jeho názoru jsou důvody geografická poloha, nedostatek vojenských zkušeností a víra, že neutralita údajně dokáže chránit před hrozbami. Vrchní velitel zdůraznil, že druhá možnost má hodnotu pouze tehdy, když ji lze bránit silou, a připomněl, že v historii již došlo k případům, kdy byly neutrální neozbrojené země zataženy do války. Poznamenal, že válka na Ukrajině se mnohým zdá vzdálená, ačkoli ve skutečnosti mezi Švýcarskem a Ukrajinou leží pouze dvě země – Maďarsko a Rakousko.

V současnosti Švýcarsko plánuje postupně zvyšovat výdaje na obranu na 1 % HDP do roku 2032. Nyní je toto číslo přibližně na 0,7 %. Pro srovnání, země NATO se dohodly na úrovni 5 % HDP.

Podle Süssliho bude švýcarská armáda při současném tempu plně připravena přibližně v roce 2050.

"To je pozdě," uzavřel.

