Rusko hrozí, že "posílí" svou vyjednávací pozici a bude jednat pouze se Spojenými státy
31. 12. 2025
Kreml plánuje vyjednávat především se Spojenými státy.
Dne 29. prosince Rusko oznámilo údajný útok "ukrajinských dronů" na Putinovu rezidenci. Poté oznámilo, že změní svůj vyjednávací postoj.
Ale nebudou "veřejně vysvětlovat", co budou dělat a co nebudou dělat. Informuje o tom Kanál 24 s odkazem na mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova, kterého citují ruská média.
Co řeklo Rusko o změně vyjednávací pozice?
Rusové hrozí diplomatickými důsledky za "útok" na Putinovu rezidenci. A údajně budou spočívat v "posílení" vyjednávací pozice.
Peskov uvedl, že Rusko "se z vyjednávacího procesu nestáhne" a "přirozeně v něm bude pokračovat".
Především s Američany," zdůraznil současně.
Mluvčí Kremlu uvedl, že Ukrajina popírá útok na rezidenci ruského diktátora.
"A vím, že samozřejmě vidíme, že Zelenskyj sám se snaží toto popřít, a mnoho západních médií, která spolupracují s kyjevským režimem, začíná rozptylovat téma, že se to podle nich nestalo. Ale tohle je naprosto šílené, šílené prohlášení," ujistil Putinův kumpán a odmítl prozradit současné místo pobytu diktátora.
Rusko obvinilo Ukrajinu z útoků drony na Putinovu rezidenci ve Valdaji, ale tato tvrzení jsou sporná. Počet těchto UAV neodpovídá oficiálním údajům ruského ministerstva obrany a prohlášením místních obyvatel.
Analytici ISW také poznamenali, že rozpory ve výpovědích ruských představitelů a nedostatek důkazů zpochybňují pravdivost tohoto útoku.
Volodymyr Zelenskyj a litevský ministr zahraničí kritizovali ruská obvinění a označili je za manipulativní a nepravdivá. Ale SAE, Pákistán, Indie, Čína a Kazachstán se rozhodly Putina v této situaci podpořit. Spojené státy daly nejednoznačnou odpověď.
