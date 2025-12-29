Člen Ruské akademie věd navrhl návrat k šestidennímu pracovnímu týdnu jako za Stalina
29. 12. 2025
"Je nejvyšší čas, pokud chceme zvednout ekonomiku," řekl Oniščenko agentuře RIA Novosti. Zdůraznil, že zvýšení pracovní zátěže nijak neovlivní zdraví občanů. Předtím byl za Josifa Stalina v roce 1940 zaveden šestidenní pracovní týden s volným dnem v neděli. Standardní "pětidenní týden" s osmihodinovým pracovním dnem byl zaveden až v březnu 1967.
Začátkem prosince ruský prezident Vladimir Putin požadoval, aby vláda "okamžitě zahájila" realizaci plánu strukturálních změn v ekonomice, aby urychlila její růst. V roce 2025 vzroste ruský HDP pouze o 1 %, což je třikrát méně než světová ekonomika, která podle prognózy MMF vzroste o 3,2 %. Současně Rusko dvojnásobně zaostává za Spojenými státy (2 %), 4,8krát za Čínou a 6,6krát za Indií. "Ekonomický růst by měl být komplexní a pokrývat všechny oblasti federace," zdůraznil Putin.
Dříve se vláda kvůli nedostatku pracovníků rozhodla zdvojnásobit limit přesčasů – z aktuálních 120 na 240 hodin ročně. Podle současné legislativy by doba přesčasů pro každého zaměstnance neměla přesahovat čtyři hodiny po dobu dvou po sobě jdoucích dnů. První dvě hodiny jsou placeny minimálně jeden a půlkrát víc než plat, další hodiny minimálně dvojnásobkem.
Podle aktualizované prognózy Ministerstva práce je do roku 2032 potřeba do ekonomiky přilákat více než 12 milionů lidí, což představuje průměr 1,7 milionu lidí ročně. Současně bude vysoká poptávka jak po specialistech s vyšším (4,75 milionu lidí), tak se středním odborným vzděláním (6,15 milionu lidí).
Akutní nedostatek personálu v Rusku vznikl na pozadí plné války na Ukrajině. Podle Rosstatu byla v srpnu míra nezaměstnanosti 2,1 %, což byl nový historický rekord. Současně bylo do služeb zaměstnanosti podáno 1,8 milionu žádostí a počet nezaměstnaných je 1,6 milionu lidí. Proto poptávka ekonomiky po pracovní síle stále převyšuje dostupné zdroje, poznamenali analytici Gazprombank.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse