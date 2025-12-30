Během prudké bouře jsem slyšel panické výkřiky dětí ve stanech venku. Takové jsou Vánoce v Gaze

30. 12. 2025

Toto období roku je skutečným začátkem zimy: 40 nejchladnějších a nejdrsnějších dnů sezóny. Jeden obyvatel města Gaza popisuje realitu Palestinců, kteří žijí v nedostatečném přístřeší bez elektřiny a topení


Bylo asi 20:30 ve čtvrtek, když jsem se vracel domů do města Gaza. Foukal vítr a já už nemohl zůstat venku, takže jsem musel jít pěšky. Zpočátku jen lehce mrholilo, ale po asi 200 metrech se déšť náhle zesílil. To nebylo překvapivé. Zastavil jsem se u stanu, abych se schoval, a třel si dlaně, abych se trochu zahřál. Venku seděl malý chlapec a prodával domácí sušenky. Vyměnili jsme si pár slov, zatímco jsem tam stál, ale on se nezdál mít zájem o rozhovor. Všiml jsem si, že sušenky byly volně zabalené v igelitu, který už byl promočený od mrholení, a napadlo mě, jestli jich bude mít dost na prodej, než noc skončí. Chlad pronikal vším.

Když jsem šel po ulici al-Wehda v Gaze, po obou stranách silnice stály stany. Z nich se neozývaly žádné hlasy, jen zvuk padajícího deště a pískání větru. Spěchal jsem dál a snažil se vyhnout dešti, zapnul jsem si baterku na mobilním telefonu, abych viděl na cestu před sebou. Moje myšlenky se stále vracely k těm, kteří se schovávali uvnitř: Co teď dělají? Na co myslí? Jak se cítí? Byla strašná zima. Představoval jsem si děti schoulené pod mokrými dekami a rodiče, kteří se neustále pohybují, aby je zahřáli.

 

Když jsem otevřel dveře svého bytu, studená klika mi jemně, ale pronikavě připomněla těžkosti, které lidé v Gaze zažívají v těchto drsných zimních podmínkách. Vešel jsem do bytu a nemohl se zbavit pocitu viny, že mám střechu nad hlavou, zatímco tolik lidí je vystaveno bouři.

Uprostřed noci bouře zesílila. Venku se plastové fólie na rozbitých oknech prohýbaly a prudce pleskaly, zatímco vlnitý plech se odtrhl a spadl na zem. Nad tím vším se ozývaly ostré, panické výkřiky dětí, které prořezávaly tmu. Cítila jsem se naprosto bezmocný.

V posledních dvou týdnech nepřetržitě pršelo. Studený, silný déšť doprovázený silným větrem promočil stany, zaplavil provizorní tábory a proměnil otevřené prostranství v bláto. Jinde by se to dalo nazvat „špatným počasím“. V Gaze se s tím žije v nepohodlí a opuštěnosti.

Palestinci znají toto roční období jako al-Arba’iniya; 40 nejchladnějších a nejdrsnějších dnů zimy, které začínají koncem prosince a trvají až do konce ledna. Je to skutečný začátek zimy, okamžik, kdy se sezóna projeví v plné síle. Normálně se snáší s přípravou a úkrytem. Letos Gaza nemá ani jedno. Chlad proniká do domů, ulice jsou prázdné a lidé prostě snášejí.

Ale nebezpečí zimy již není abstraktní. Brzy ráno v neděli před Vánocemi civilní obrana vyprostila těla dvou dětí poté, co se v severní Gaze zřítila střecha budovy poškozené válkou, a zachránila dalších pět osob, včetně dítěte a dvou žen. Dvě osoby jsou stále pohřešovány. Taková zřícení nejsou novými útoky, ale výsledkem domů oslabených měsíci bombardování a nakonec zničených zimním deštěm. Na začátku tohoto měsíce zemřela na podchlazení osmi měsíční holčička Rahaf Abu Jazar z Khan Younis.

Když jsem procházel kolem tábora nejblíže mému domovu, viděl jsem následky zblízka. Tenké plastové plachty se prohýbaly pod tíhou vody, matrace plavaly a oblečení viselo vlhké, nikdy úplně nevyschlo. Každý krok mi připomínal, jak křehké jsou tyto přístřešky a jak blízko byly déšť a chlad k tomu, aby si vyžádaly životy a zdraví stovek tisíc lidí žijících ve stanech a přeplněných přístřešcích.

Většina z těchto lidí již byla vysídlena, mnozí několikrát. Domovy jsou pryč. Čtvrti byly srovnány se zemí. Do Gazy přišla zima, ale ochrana před ní nikoli. Přišla bez řádného přístřeší, bez elektřiny, bez topení.

Jako vysokoškolský učitel v Gaze mě toto počasí velmi tíží. Moji studenti nejsou čísla v reportáži nebo tváře na fotografii. Jsou to mladí lidé, se kterými pravidelně mluvím; inteligentní, odhodlaní, ale hluboce vyčerpaní. Většina z nich navštěvuje online kurzy ze stanů, jiní z přeplněných přístřešků, kde není možné mít soukromí a připojení k internetu je nespolehlivé. Mnozí z mých studentů již přišli o členy rodiny.
 
Většina z nich přišla o domov. Přesto se stále snaží studovat. Jejich odolnost je mimořádná, ale neměla by být vyžadována tímto způsobem.

V Gaze se to, co by se normálně považovalo za běžné akademické postupy, úkoly, termíny, opakované odevzdávání a prodloužení, mění v morální vyjednávání, které každý den ovlivňuje nejistota ohledně bezpečnosti studentů, tepla a přístupu k přístřeší.

Během nocí, jako jsou tyto, na ně neustále myslím. Jsou v suchu? Je jim teplo? Nezničil vítr jejich úkryt, zatímco se snažili spát? Pro ty, kteří stále žijí v bytech v Gaze, nebo v tom, co z nich zbylo, není k dispozici topení. Vzhledem k tomu, že elektřina je z velké části nedostupná a palivo je vzácné, teplo získávají hlavně tím, že nosí několik vrstev oblečení a používají všechny deky, které jim zbyly, poté co mnozí již darovali své přebytečné deky lidem, kteří přišli o své domovy a veškerý majetek. I tak jsou chladné noci nesnesitelné. A co tedy ti, kteří žijí ve stanech?

Humanitární organizace uvádějí, že více než milion lidí v Gaze žije v provizorních přístřešcích. Pomocné dodávky, včetně izolovaných stanů, přikrývek, teplého oblečení a topného paliva, jsou nedostatečné. Během nedávné bouře partneři Shelter Clusteru uvedli, že se jim podařilo dostat plachty, stany a lůžkoviny k více než 8 800 rodinám v Gaze, Deir al-Balah a Khan Younis. Na místě však byla tato pomoc vnímána jako nerovnoměrná a nedostatečná, omezená na krátkodobá řešení, která rodinám příliš nepomohla chránit se před dlouhodobým vystavením chladu, větru a dešti. Stany se hroutí. Roste počet respiračních onemocnění, podchlazení a infekcí souvisejících s vlhkými podmínkami.

Nejedná se o nepředvídatelnou katastrofu. Zima přichází každý rok. Lidé v Gaze chápou toto selhání nikoli jako neštěstí, ale jako opuštění. Lidé hovoří o tom, jak jsou plachty, dřevo, izolační materiály a prefabrikované přístřešky omezeny nebo zpožděny, zatímco pokusy o opravu poškozených domů nebo zpevnění stanů jsou opakovaně mařeny. Místní iniciativy a humanitární pracovníci se snažili improvizovat, distribuovat plastové plachty, zpevňovat přístřešky nebo poskytovat zimní soupravy, ale zůstávají omezeni tím, co je povoleno dovážet. Selhání je politické a humanitární. Řešení existují, ale jsou blokována.

To, co činí toto utrpení obzvláště bolestivým, je to, jak snadno se dalo předejít. Nikdo by neměl studovat, vychovávat děti nebo bojovat s nemocí, když stojí po kotníky v studené vodě uvnitř stanu. Žádný student by se neměl bát, že déšť zničí jeho poslední sešit nebo telefon. Déšť odhaluje, jak křehký se život stal. Zkouší těla opotřebovaná stresem, vyčerpáním a smutkem.

Tato zima se shoduje s vánočním obdobím, které pro miliony lidí po celém světě symbolizuje teplo, útočiště a péči o nejzranitelnější. V Palestině je tento symbolismus spojen s pamětí na narození poznamenané vysídlením a nedostatkem útočiště v Betlémě. V dnešní Gaze je tento symbolismus bolestně doslovný: rodiny opět hledají bezpečí v chladu a dešti.

Pokud ještě zbývá nějaká naléhavost v mezinárodním zájmu o Gazu, zima by měla znemožnit odvrátit zrak. Lidé nyní potřebují řádné přístřeší, okamžitě dodané prefabrikované domy. Ne prohlášení, ne sliby, ale materiály, přístup a akce. Moji studenti si zaslouží alespoň tolik.

