Válka mezi Ruskem a Ukrajinou: Seznam klíčových událostí, den 1404
29. 12. 2025
Donald Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k jednání ve svém letovisku Mar-a-Lago na Floridě a uvedl, že se oba lídři „velmi přiblížili, možná až na dosah“ dohodě o ukončení války na Ukrajině.
Trump a Zelenskyj informovali o pokroku ve dvou nejspornějších otázkách mírových jednání: bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu a rozdělení východoukrajinského regionu Donbas, o jehož ovládnutí usiluje Rusko.
Pokud jde o bezpečnostní záruky, Zelenskyj uvedl, že bylo dosaženo dohody, zatímco Trump prohlásil, že jsou na 95 % cesty k takové dohodě.
Trump i Zelenskyj uvedli, že budoucnost Donbasu, který je z větší části okupován Ruskem, nebyla vyřešena, ačkoli americký prezident řekl, že diskuse „směřují správným směrem“. „Je to nevyřešené, ale jsme mnohem blíž. Je to velmi obtížná otázka,“ řekl Trump.
Oba lídři neposkytli další podrobnosti ani termín pro dokončení dohody, ale Zelenskyj uvedl, že jakákoli mírová dohoda bude muset být schválena ukrajinským parlamentem nebo referendem.
Krátce po setkání Trumpa se Zelenským napsal zvláštní vyslanec ruského prezidenta Vladimira Putina Kirill Dmitriev na X, že „celý svět oceňuje“ mírové úsilí Trumpa a jeho týmu.
Před setkáním se Zelenským Trump a Putin hovořili více než dvě hodiny po telefonu. Americký prezident označil tento hovor za „vynikající“ a „produktivní“.
Trump uvedl, že po setkání se Zelenským Putinovi znovu zavolá.
Poradce Kremlu pro zahraniční politiku Jurij Ušakov uvedl, že první hovor byl „přátelský“ a že Putin Trumpovi řekl, že 60denní příměří, které navrhla Evropská unie a Ukrajina, by válku pouze prodloužilo.
Ušakov uvedl, že k „úplnému zastavení“ nepřátelských akcí je zapotřebí „odvážné a odpovědné politické rozhodnutí ze strany Kyjeva“ ohledně Donbasu a dalších sporných otázek.
Evropští lídři, včetně těch z Finska, Francie, Německa, Polska a Spojeného království, se alespoň částečně připojili k telefonickému hovoru mezi Trumpem a Zelenským.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v prohlášení uvedla, že Evropa je připravena pokračovat ve spolupráci s Ukrajinou a USA a že neotřesitelné bezpečnostní záruky budou mít „prvořadý“ význam.
Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že na schůzce bylo dosaženo pokroku v otázce bezpečnostních záruk. Macron řekl, že země takzvané „koalice ochotných“ se sejdou počátkem ledna v Paříži, aby dokončily své „konkrétní příspěvky“.
Zelenskyj uvedl, že Trump souhlasil s tím, že v lednu opět přijme evropské lídry, pravděpodobně v Bílém domě. Trump řekl, že schůzka by se mohla konat ve Washingtonu, DC, nebo „někde jinde“.
V neděli ráno varoval ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov, že jakékoli evropské vojenské kontingenty vyslané na Ukrajinu se stanou legitimními cíli pro ruské síly. Lavrov také obvinil evropské politiky, že jsou ve svých vztazích s Kyjevem poháněni „ambicemi“ a ignorují obyvatele Ukrajiny i svých vlastních národů.
Boje
Ruské síly zaútočily na teplárnu v jihoukrajinském městě Cherson, přičemž zranily jednu osobu a způsobily „značné škody“ na zařízení, uvedla státní ropná a plynárenská společnost Naftogaz.
Přední ukrajinský soukromý dodavatel energie, společnost DTEK, uvedl, že den po masivním ruském leteckém útoku, který si vynutil nouzové výpadky, obnovil dodávky elektřiny do více než milionu domácností v Kyjevě a okolí.
Ukrajinská armáda uvedla, že zaútočila na ropnou rafinérii Syzran v ruském regionu Samara pomocí dronů. Útok způsobil požár a škody se stále vyhodnocují, uvedla armáda v prohlášení.
Armáda také uvedla, že pouze část jihovýchodního města Huliaipole je pod ruskou kontrolou, což je v rozporu s dřívějším tvrzením Moskvy, že bylo dobito. Doplnila, že boje stále pokračují také o Stepnohirsk, další město v jihovýchodní oblasti Záporoží, které Rusko prohlásilo za dobyté.
Ruské ministerstvo obrany mezitím v prohlášení uvedlo, že jeho jednotky převzaly kontrolu nad dalšími čtyřmi osadami v Doněcké oblasti. Jedná se o Myrnohrad, Artemivka, Rodynske a Vilne.
