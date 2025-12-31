Írán označil Královské kanadské námořnictvo za "teroristickou organizaci"
31. 12. 2025
Íránské ministerstvo zahraničí označilo v úterý Královské kanadské námořnictvo za teroristickou organizaci, což označilo za odvetu za zařazení Íránských revolučních gard na kanadskou černou listinu v roce 2024.
Ministerstvo ve svém prohlášení uvedlo, že tento krok byl reakcí na to, že Ottawa označila gardy, ideologickou složku íránské armády, za teroristickou skupinu "v rozporu se základními principy mezinárodního práva".
Írán "v rámci reciprocity identifikuje a prohlašuje Královské kanadské námořnictvo za teroristickou organizaci," dodalo prohlášení, aniž by specifikovalo, jaké důsledky, pokud vůbec nějaké, bude krok mít.
Dne 19. června 2024 Kanada prohlásila IRGC za teroristickou skupinu. To zakazuje jejím členům vstup do země a Kanaďanům jakýkoli styk s jednotlivými členy nebo skupinou.
Navíc by mohla být zabavena i jakékoliv aktiva, které gardy nebo její členové drží v Kanadě.
Kanada obvinila gardy z "důsledného ignorování lidských práv jak uvnitř, tak mimo Írán, stejně jako ochoty destabilizovat mezinárodní řád založený na pravidlech".
Jedním z důvodů, proč Ottawa rozhodla označit tuto sílu za teroristickou skupinu, byl incident s letem PS752.
Let byl sestřelen krátce po startu z Teheránu v lednu 2020, přičemž zahynulo všech 176 cestujících a členů posádky, včetně 85 kanadských občanů a trvalých obyvatel.
IRGC přiznala, že její síly letoun sestřelily, ale tvrdila, že jejich jej mylně považovali za nepřátelský cíl.
Ottawa přerušila diplomatické styky s Teheránem v roce 2012 a označila Írán za "nejvýznamnější hrozbu pro globální mír".
Úhlavní nepřítel Íránu, Spojené státy, zařadily gardy mezi zahraniční teroristické organizace v dubnu 2019, zatímco Austrálie učinila totéž minulý měsíc a obvinila tuto sílu z odpovědnosti za útoky na australské půdě.
