Rusko: Centrální banka požádala banky, aby zachránily ekonomiku před vlnou bankrotů
31. 12. 2025
Centrální banka byla vždy opatrná vůči restrukturalizovaným úvěrům, protože se obávala, že mohou zakrýt problémy. Obvykle vyžaduje, aby banky vytvářely zvýšené rezervy pro takové dluhy, ale nyní to umožnila nedělat. Regulátor upozorňuje, že jeho shovívavost má za cíl povzbudit banky, aby se řídily jeho doporučením, pokud má žadatel "potenciál obnovit finanční stabilitu". Ale v této oblasti existují vážné problémy.
Na pozadí ekonomického zpomalení se kreditní riziko stává klíčovou zranitelností, uvedla centrální banka. Dvě ze čtyř největších zranitelností, které identifikovala, souvisejí s problémy s podnikatelským dluhem. Zpomalení ekonomiky, špatné tržní podmínky a vysoké úrokové sazby zvýšily dluhovou a úrokovou zátěž firem, píše centrální banka. Úvěrové riziko v korporátním sektoru roste: podíl tzv. zelené zóny (bez známek narušení) v portfoliu úvěrů velkým a středním firmám postupně klesá a v segmentu malých a středních podniků (MSP) roste počet firem vstupujících do defaultu, pokračuje centrální banka.
Dluhy největších firem jsou stále nebezpečnější. Letos centrální banka zvýšila rezervy úvěrů, což zvyšuje zadlužení již zadlužených velkých společností. Zhodnotila bonitu 89 největších společností ze 13 odvětví s celkovými příjmy 78 bilionů rublů (39 % HDP v roce 2024) a dluhem 43,7 bilionu rublů (což představuje 44 % dluhu celého reálného sektoru). Ukázalo se, že dvě třetiny jejich dluhu připadají firmám se zvýšenou úrokovou zátěží, které při zvýšení úrokových nákladů nebo poklesu provozních výsledků mohou mít potíže se správou dluhu. Konkrétně 8 % dluhu připadá na společnosti v kritické situaci, které nemohou plně splácet své závazky: jejich zisky jsou nižší než úrokové platby. Takové společnosti jsou v maloobchodě, rozvoji, IT, drahých kovech, strojírenství, lehkém průmyslu a uhelném průmyslu, uvedla Centrální banka.
Letos banky změnily platební kalendář uhelné a metalurgické společnosti Mechel (stále platí pouze úroky a část dluhu bude splacena od roku 2027), nyní se diskutuje o opatřeních na podporu Ruských drah ve výši 1,3 bilionu rublů, včetně restrukturalizace úvěrů. Od října získaly malé a střední podniky právo čerpat kreditní prázdniny – odklad plateb o šest měsíců.
Restrukturalizace někdy umožňují společnosti překonat obtížné období a obnovit stabilitu, ale často problém pouze oddálí. Na konci třetího čtvrtletí centrální banka odhadla podíl "rizikových restrukturalizací" na 4 % korporátního portfolia, tedy 3,65 bilionu rublů.
Významné zhoršení kvality úvěrového portfolia bank zvyšuje pravděpodobnost systémové bankovní krize, poznamenává prokremelské analytické centrum CMASF: hlavní ukazatele vyvinuté tímto centrem rostou. Formálně je pravděpodobnost systémové bankovní krize (do listopadu 2026) průměrná, ale to je výsledek metodologie CMASF. Systémové úvěrové riziko, které bylo signalizováno indikátory, se již projevilo, takže jeho nízká pravděpodobnost odkazuje na novou vlnu krize "špatných dluhů", vysvětluje centrum.
Současně systém včasného varování CMASF zaznamenává vysoká rizika "útěku vkladatelů" a pravděpodobnost systémové bankovní krize do listopadu 2026 je odhadována jako střední.
Obecně CMASF uvádí, že pokračující proces klesající kvality aktiv a možné výkyvy v zdrojové základně bank způsobují významnou pravděpodobnost systémové bankovní krize, ale "kvůli dominanci státních bank může probíhat v latentní podobě, podobně jako krize v roce 2022".
Centrální banka již požádala banky, aby souhlasily s restrukturalizací do konce tohoto roku, pokud to bude možné, ale situace se nezlepšila – proto bylo nutné doporučení rozšířit. Centrální banka se však připravuje na systematické řešení problému: bude o problému jednat s bankami a v první polovině roku 2026 upřesní benchmarky "s ohledem na specifika odvětví a velikost společnosti".
Zdroj v ruštině: ZDE
