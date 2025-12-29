Trump říká, že mírová dohoda mezi Ukrajinou a Ruskem je „velmi blízko“ po jednání se Zelenským
29. 12. 2025
čas čtení 6 minut
Trump říká, že on a Zelenský „dosáhli velkého pokroku“, ale že zbývá „jedna nebo dvě ožehavé otázky“
Trump a Zelenský hovořili s médii po jednáních o nejnovějším mírovém návrhu
Trump říká, že měli „skvělé“ setkání a možná se „blížíme k dohodě“.
Říká, že právě hovořili s lídry Francie, Finska, Polska, Norska, Itálie, Velké Británie a Německa, spolu s generálním tajemníkem NATO a předsedou Evropské komise.
„Všichni jsou skvělí lídři a měli jsme s nimi skvělý rozhovor,“ říká Trump.
„Udělali jsme velký pokrok,“ říká Trump
Trump říká, že on a Zelenskyj „udělali velký pokrok“ při svém „vynikajícím“ setkání.
„Pokryli jsme, někteří by řekli, 95 %, nevím, kolik procent, ale udělali jsme velký pokrok v ukončení této války,“ říká.
Trump říká, že bylo ctí mít Zelenského v Mar-a-Lago a doufá, že jim chutnalo jídlo.
Zelenskyj říká, že 20bodový mírový plán je „z 90 % dohodnutý“ a bezpečnostní záruky jsou „klíčovým milníkem v dosažení trvalého míru“
Trump vyzývá Zelenského, aby promluvil.
Zelenskyj začíná poděkováním Trumpovi a ukrajinskému a americkému týmu. Říká, že týmy dnes diskutovaly „všechny aspekty mírového rámce“ a že 20bodový mírový plán je „z 90 % dohodnutý“. (Vzpomenete si, že před začátkem schůzky řekl totéž, že plán je z 90 % dohodnutý).
„Shodli jsme se, že bezpečnostní záruky jsou klíčovým milníkem pro dosažení trvalého míru a naše týmy budou pokračovat v práci na všech aspektech,“ dodává.
Zelenskyj zopakoval Trumpova slova a uvedl, že týmy se v nadcházejících týdnech sejdou, aby dokončily projednávané záležitosti.
Trump týmy v lednu přivítá ve Washingtonu, dodává.
Zelenskyj děkuje Trumpovi za „vřelé přivítání a věcnou diskusi“.
Trump říká, že zbývá „jedna nebo dvě ožehavé otázky“
Trump odmítá vyjádřit procentuální pokrok, který byl dosažen, a říká, že „můžeme být velmi blízko“, a dodává:
Je tu jedna nebo dvě ožehavé otázky, velmi obtížné otázky, ale myslím, že si vedeme velmi dobře.
Trump říká, že otázka Donbasu je „nevyřešená, ale blíží se řešení“
Na otázku, zda bylo dosaženo dohody o zóně volného obchodu v Donbasu, Trump odpovídá, že je to stále „nevyřešené, ale blíží se řešení“.
Je to velmi obtížná otázka, ale myslím, že ji vyřešíme.
Ukrajina má „odlišný postoj“ než Rusko k Donbasu, říká Zelenskyj
Zelenskyj je poté dotázán na svůj názor na otázku Donbasu.
Říká, že musíme respektovat naše zákony a náš lid a „území, které kontrolujeme“.
Říká, že postoj Ukrajiny k Donbasu je „velmi jasný“ a že Ukrajina má „odlišný postoj než Rusko“.
V odpovědi na následující otázku také říká, že otázku území musí zodpovědět ukrajinský lid.
Můžeme uspořádat referendum o jakémkoli bodu tohoto plánu. Samozřejmě, že naše společnost musí rozhodnout... protože je to jejich země... ne země jednoho člověka. Je to země našeho národa, po mnoho generací.
Na otázku, zda by uvažoval o cestě na Ukrajinu, pokud by to mohlo pomoci ukončit válku, Trump odpovídá:
Víte, nemám s tím žádný problém. Neplánujeme to. Rádi bychom dohodu uzavřeli a nemuseli tam nutně jezdit.
Trump však zřejmě nechává dveře otevřené a dodává, že nabídl ukrajinskému parlamentu rozhovor: „Kdyby to pomohlo, nevím, jestli by to pomohlo. Myslím, že by to pravděpodobně pomohlo, ale ani to nevím.“
Zelenskyj se vkládá do rozhovoru a říká Trumpovi, že pokud bude chtít přijet, bude v Ukrajině „vždy“ vítán. Trump pokračuje:
Nejsem si jistý, zda by to bylo opravdu nutné, ale pokud by to pomohlo zachránit 25 000 životů měsíčně nebo kolik to může být, určitě bych to udělal.
Na otázku ohledně ukrajinské jaderné elektrárny v Záporoží, jednoho z klíčových bodů jednání, Trump tvrdí, že Vladimir Putin „spolupracuje s Ukrajinou na jejím zprovoznění“.
Jak Trump dodává: „V tomto smyslu je velmi dobrý. Chce, aby byla zprovozněna,“ Zelenskyj se zdá být mírně nesouhlasný, ale zůstává klidný.
Ukrajina opakovaně vyloučila spolupráci s Ruskem při provozu zařízení a Zelenského návrh zahrnuje rozdělení kontroly nad ním mezi Ukrajinu a USA.
„On [Putin] na ni nevystřelil rakety,“ dodává Trump.
Není jasné, o čem Trump zde mluví, protože důvodem, proč Putin elektrárnu nebombardoval, je pravděpodobně to, že ji jeho vojáci od začátku invaze okupují.
Trump říká, že jednání se stále mohou zhroutit a výsledek budeme znát za „několik týdnů“
Na otázku, jak dlouho může trvat ukončení této války, Trump odpovídá, že to může být „několik týdnů“, ale je možné, že jednání se stále mohou zhroutit kvůli neočekávaným problémům, které mohou nastat.
Za pár týdnů budeme vědět, jak to dopadne.
Mohlo by se stát, že jedna věc, na kterou nemyslíte, bude velká věc, která to rozbije. Podívejte, byla to velmi obtížná jednání.
Na otázku, zda Rusko ponese nějakou odpovědnost za pomoc při rekonstrukci Ukrajiny, Trump tvrdí:
Budou pomáhat. Rusko chce, aby Ukrajina uspěla.
Na otázku, zda Ukrajinci žijící mimo zemi budou moci účastnit referenda o schválení jakékoli dohody o ukončení války, Zelenskyj odpovídá, že „mají na to právo“, a dodává, že k tomu je třeba vytvořit příslušnou infrastrukturu.
Zdroj v angličtině ZDE
363
Diskuse