Izrael v roce 2025 provedl více než 10 000 vojenských útoků na šest zemí světa
29. 12. 2025
Izrael v roec 2025 napadl více zemí než jakákoli jiná země
V roce 2025 Izrael napadl nejméně šest zemí, včetně Palestiny, Íránu, Libanonu, Kataru, Sýrie a Jemenu.
Provedl také útoky v tuniských, maltských a řeckých teritoriálních vodách na flotily s humanitární pomocí směřující do Gazy
Podle nezávislé organizace Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), která monitoruje konflikty, provedl Izrael od 1. ledna do 5. prosince nejméně 10 631 útoků, což představuje jednu z nejrozsáhlejších geografických vojenských ofenziv v jediném roce.
Jak se útoky měří?
ACLED shromažďuje a zaznamenává hlášené informace o politickém násilí, demonstracích a dalších vybraných nenásilných, politicky významných událostech z místních, národních a mezinárodních zpravodajských zdrojů a mezinárodních orgánů.
Pro zmapování izraelských útoků za uplynulý rok byly zaznamenávány násilné akce, včetně leteckých a dronových útoků, ostřelování a raketových útoků, dálkově odpalovaných výbušnin a dalších ozbrojených útoků.
Tyto akce zahrnují násilné útoky izraelských sil, nezahrnují však významný nárůst útoků izraelských osadníků na Palestince na okupovaném Západním břehu. Navíc nezahrnují další izraelské útoky, jako jsou demolice domů nebo noční razie, ke kterým dochází denně.
Kde Izrael útočil nejvíce?
Gaza zůstává nejnebezpečnější oblastí, kde Izrael letos zabil více než 25 000 lidí a zranil nejméně 62 000.
Izrael porušil příměří v Gaze, které vstoupilo v platnost 10. října v poledne, v mnoha stech případů, přičemž zabil nejméně 400 Palestinců a zranil 1 100.
Izrael také opakovaně porušil první příměří na začátku roku 2025, což nakonec vedlo k jeho ukončení.
Podle ACLED Izrael v roce 2025 do 5. prosince 2025 zaútočil:
na Gazu a okupovaný Západní břeh 8 332krát
Libanon 1 653krát
Írán 379krát
Sýrii 207krát
Jemen 48krát
Katar jednou
Tuniské vody dvakrát, maltské a řecké vody jednou
Během roku Izrael provedl nejméně 8 332 útoků na území Palestiny, což je v průměru 25 útoků denně.
To zahrnuje nejméně 7 024 útoků na Gazu a 1 308 útoků na okupovaný Západní břeh.
Navzdory dřívějšímu příměří, které začalo 19. ledna a které Izrael porušil 18. března, pokračoval v útocích na Gazu, včetně útoků na ty, kteří hledali potravinovou pomoc.
Izrael proměnil Gazu v ruiny a donutil k přesídlení dva miliony lidí. Satelitní snímky z období od 18. března do 22. května ukazují oblast v Gaze zaplněnou tisíci vysídlených lidí.
Kromě toho, a to není zahrnuto v tomto počtu, došlo v letošním roce k nárůstu násilných incidentů ze strany osadníků.
Dosud v roce 2025 zaznamenalo Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) rekordních 1680 útoků osadníků ve více než 270 komunitách, což je v průměru pět útoků denně.
Útoky na Libanon
Navzdory příměří s Hizballáhem uskutečnil Izrael letos více než 1 653 útoků na Libanon, což je v průměru téměř pět útoků denně.
I po uzavření příměří v listopadu 2024 Izrael prováděl časté útoky, které se soustředily hlavně na jižní Libanon, ale zasáhly i údolí Bekaa a předměstí hlavního města Bejrútu.
Izraelská armáda i přes formální závazek stáhnout se z této oblasti nadále udržuje vojáky na pěti vysokohorských místech v jižním Libanonu.
Satelitní snímky z Dhayry v jižním Libanonu ukazují celé oblasti zničené izraelskými útoky.
Útoky na Írán
13. června Izrael zahájil sérii útoků 200 stíhačkami, které zasáhly desítky jaderných, vojenských a infrastrukturních zařízení po celém Íránu, včetně hlavního jaderného zařízení v Natanzu.
Během 12denního konfliktu Izrael také zaútočil na obytné čtvrti, přičemž zabil několik jaderných vědců a vojenských velitelů.
22. června se k útokům připojily Spojené státy, které bombardovaly tři jaderná zařízení ve Fordow, Natanzu a Isfahánu.
Írán odpověděl stovkami balistických raket na izraelská města.
Podle údajů ACLED Izrael během této doby provedl nejméně 379 útoků v 28 z 31 íránských provincií pomocí leteckých nebo dronových úderů.
Útoky na Sýrii
Za uplynulý rok Izrael provedl více než 200 útoků na Sýrii, přičemž většina útoků se soustředila na jižní provincie Kuneitra, Deraa a Damašek.
Zatímco izraelské letecké útoky v uplynulém roce eskalovaly, Izrael útočí na Sýrii již řadu let a snaží se své akce ospravedlnit tvrzením, že likviduje íránská vojenská zařízení.
Od pádu vlády Asada v prosinci 2024 Izrael tvrdí, že se snaží zabránit tomu, aby se zbraně dostaly do rukou „extremistů“ – termín, který používá pro střídavý seznam aktérů, mezi nimiž je v poslední době i Hayat Tahrir al-Sham (HTS), hlavní syrská skupina, která vedla operaci k svržení Bašára Asada.
16. července Izrael zaútočil na sídlo syrského ministerstva obrany a na místo v blízkosti prezidentského paláce v hlavním městě Damašku, čímž dramaticky eskaloval další vojenskou frontu v regionu. Škody jsou patrné na následujícím obrázku před a po útoku.
Útoky na Jemen
Podle ACLED Izrael za poslední rok provedl nejméně 48 útoků proti Húsíům v Jemenu, vzdáleném asi 1 200 km.
28. srpna 2025 se izraelské letecké útoky zaměřily na schůzi húsijské vlády v hlavním městě Saná, přičemž zahynul húsijský premiér Ahmed al-Rahawi a několik dalších vysokých úředníků.
Izrael se také zaměřil na infrastrukturu kontrolovanou húsijskými silami v Jemenu, včetně mezinárodního letiště v Saná, přístavu Hodeidah a několika elektráren.
6. května 2025 se USA a Húsiové dohodli na zastavení vzájemných útoků. To však nezahrnovalo zastavení operací proti Izraeli, který Húsiové napadali pomocí dronů a raket na znamení solidarity s Palestinci v Gaze.
Útok na Katar
9. září Izrael zaútočil na katarské hlavní město Dauhá, zatímco se tam scházelo vedení Hamásu, aby projednalo americký návrh na příměří v Gaze.
Útok se odehrál v oblasti West Bay Lagoon v Dauhá, kde se nachází mnoho zahraničních ambasád, škol, supermarketů a komplexů, v nichž žijí Katarčané i zahraniční obyvatelé.
Při útoku zahynulo šest lidí, včetně syna vysokého představitele Hamásu Khalila al-Hayyi, ředitele al-Hayyovy kanceláře, tří bodyguardů a katarského bezpečnostního důstojníka. Nejvyšší představitelé však údajně útok přežili.
Po izraelském útoku podepsal americký prezident Donald Trump výkonný příkaz, který Kataru poskytuje výslovnou bezpečnostní záruku v případě „vnějšího útoku“.
Útoky v mezinárodních vodách
V roce 2025 vyplulo několik mezinárodních flotil svobody směrem k Gaze s cílem doručit pomoc obléhaným lidem a zpochybnit nelegální blokádu Izraele.
Při přípravách na vyplutí do Gazy 2. května byla loď Conscience, provozovaná koalicí Freedom Flotilla Coalition, dvakrát zasažena ozbrojenými drony, pouhých 14 námořních mil (26 km) od pobřeží Malty. Útok vyvolal požár a čtyři lidé utrpěli při útoku lehká zranění, včetně popálenin a tržných ran.
Freedom Flotilla obviňuje Izrael z útoku dronů na loď s pomocí pro Gazu
9. září byla flotila Global Sumud směřující do Gazy zasažena dronem v tuniském přístavu Sidi Bou Said, což způsobilo požár, ale všichni pasažéři a posádka byli v bezpečí.
