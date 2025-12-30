Trumpův kolaps staví svět na pokraj propasti
30. 12. 2025
Donald Trump prožívá strašné pondělí a svět je kvůli tomu mnohem méně bezpečný, upozorňoval včera Ben Meiselas.
Zatímco tato groteskní postava nadále předstírá, že vede Spojené státy, jsme svědky rozpadu globální stability v reálném čase, který je z velké části způsoben nebezpečným vztahem mezi Trumpem a Vladimirem Putinem.
Toto se právě stalo. Putin kontaktoval Donalda Trumpa a podstrčil mu lež. Řekl mu, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se pokusil zaútočit na jeho rezidenci. Toto tvrzení je nepravdivé. Zcela smyšlené. Bylo vymyšleno s cílem poskytnout Putinovi záminku k eskalaci války, k odpálení balistických raket a k útokům dronů na Kyjev, k útoku na vládní budovy a potenciálně k pokusu o atentát na Zelenského.
Trump to nezpochybnil. Neodporoval. Zbaštil to celé.
Podle ruské státní propagandy Trump reagoval sympatiemi k Putinovi a úlevou, že Spojené státy neposkytly Ukrajině rakety Tomahawk s dlouhým doletem.
Trump s Putinem hovořil před svým setkáním se Zelenským. Hovořil s Putinem znovu po něm. Podle Trumpova vlastního přiznání trvaly tyto hovory několik hodin. A pak, téměř okamžitě, Kreml zveřejnil falešnou zprávu o „útoku na rezidenci“, doplněnou výhrůžkami, že takzvané „teroristické akce Ukrajiny nezůstanou bez odezvy“.
Tento jazyk by měl znít povědomě. Označte svého nepřítele za teroristu. Prohlaste diplomacii za nemožnou. Eskalujte násilí. Je to stejná autoritářská strategie, kterou Trump používá doma.
Když Zelenskyj odmítl souhlasit s Trumpovým požadavkem, aby Ukrajina vzdala své východní území, nastoupila další fáze. Najednou měl Putin svou výmluvu. Najednou byl Kyjev znovu pod útokem. Najednou Rusko oznámilo, že přehodnocuje jednání, protože Ukrajina údajně překročila nějakou imaginární hranici.
Zelenskyj to jasně a veřejně odsoudil. Řekl, že údajný útok je „úplným výmyslem, který má ospravedlnit další útoky proti Ukrajině“, a varoval svět, aby nezůstal mlčet. Zdůraznil, že Ukrajina neoslabuje diplomacii. To dělá Rusko.
Co činí tento moment obzvláště nebezpečným, je to, že se nejedná o ojedinělý případ.
Jen za posledních 24 hodin Čína zahájila své dosud nejagresivnější vojenské cvičení kolem Tchaj-wanu, mobilizovala námořní, vzdušné a raketové síly a donutila Tchaj-wan aktivovat nouzová opatření. Severní Korea otestovala dálkové řízené střely a otevřeně označila tyto odpaly za cvičení bojové připravenosti. Írán prohlásil, že je nyní v totální válečné pohotovosti proti Spojeným státům, Evropě a Izraeli, a chlubí se, že jeho ozbrojené síly jsou připraveny více než kdy jindy.
To nejsou náhody. Autoritáři testují svět, když vycítí slabost. A právě teď Spojené státy vysílají signály slabosti z nejvyšších míst.
Zatímco se toto vše odehrává, Trumpův poslední příspěvek na sociálních médiích obsahoval obrázek jaderného výbuchu nad Manhattanem, doplněný rasistickou rétorikou o demokratických politicích a imigrantech. V okamžiku, kdy globální napětí dosahuje úrovně, jakou jsme nezažili od doby před světovými válkami, zveřejňuje jaderné obrázky a rasistickou propagandu.
Korporátní média se možná bojí to takhle popsat, ale já to řeknu zcela jasně: svět se nikdy za poslední generace tak nepřiblížil světové válce.
Trump otevřeně papouškoval ruský postoj, že příměří by válku pouze prodloužilo a že mír by nějakým způsobem způsobil více násilí. Je to orwellovské. Válka je mír. Mír je válka.
Během tiskové konference se Zelenským Trump prakticky přiznal, o čem s Putinem diskutovali. Žertoval, že nemluvili o počasí ani o vánoční večeři. Řekl, že mluvili celé hodiny. A teď víme přesně, k čemu ty hodiny sloužily.
Zelenskyj mezitím vystoupil ve Fox News a vyvrátil další Trumpovu lež, když rozhodně odmítl myšlenku, že Ukrajinci jsou připraveni se vzdát svého území. Zelenskyj vysvětlil, že Ukrajinci sice zoufale touží po míru, ale chtějí spravedlivý mír. Nechtějí předat Donbas jen proto, aby Rusku poskytli odrazový můstek pro budoucí útoky.
Na otázku, zda Putin dal najevo, že chce mír, Zelenskyj odpověděl jednoduše: Ne.
A pokud chcete vidět, jak je Trump odtržený od reality, podívejte se na jeho tvrzení, že Rusko chce, aby Ukrajina uspěla, a pomůže ji znovu vybudovat. Zelenského výraz v tu chvíli mluvil za vše. Byla v něm vidět nedůvěra. Bylo v něm vidět znepokojení.
Tento chaos se neomezuje pouze na zahraniční politiku. Přímo zasahuje americkou ekonomiku. Důvěra spotřebitelů se hroutí. Investoři jsou vyděšení. Podniky nemohou plánovat, když Bílý dům každý den vyvolává novou krizi. Jak řekl ekonom Justin Wolfers, Američané drtivou většinou jsou přesvědčeni, že makroekonomická politika je vedena špatně.
Trump je neúspěšný a aktivně destabilizuje svět. A cena této bezohlednosti každou hodinou stoupá.
