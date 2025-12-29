Téměř 40 % Rusů žije na pokraji chudoby
Na setkání Stolypinského klubu to uvedl Dmitrij Bělousov, bratr ministra obrany Andreje Bělousova, který vede Centrum pro makroekonomickou analýzu a krátkodobé prognózování blízké Kremlu.
"Máme situaci, kdy lidé nemají dost jídla, to je dostalo na sociální dno, socio-teritoriální. Obecně jsme se vzdálili od situace, kdy 15 % žebráků nemělo na konci reforem 90. let co jíst," řekl Bělousov.
Přesto je 30–40 % lidí velmi blízko hranici chudoby – "mají dost jen na jídlo a oblečení" a "to je také velmi špatné," dodal Bělousov. Podle jeho odhadů jde o zhruba 40–60 milionů lidí.
Podle Rosstatu bylo v období leden–září 2025 považováno za chudé 7,2 % Rusů, tedy 10,5 milionu lidí. Jejich příjmy byly pod "hranicí chudoby", kterou stát stanovil na 16 980 rublů měsíčně. Podle oficiálních statistik žili občané Ruské federace v tomto roce v průměru za 73 038 rublů měsíčně a dělníci dostávali 96 182 rublů ve formě platů.
Drtivá většina však takové peníze ve svých kapsách nevidí. Podle stejného Rosstatu má 58 % Rusů příjem pod 60 tisíc rublů měsíčně, 43,1 % pod 45 tisíc rublů, každý pátý pod 27 tisíc a 9,7 % méně než 19 tisíc.
Navzdory rostoucím mzdám a nejnižší nezaměstnanosti v historii si 31 % Rusů stěžuje, že nemají dost peněz na jídlo, ukázal průzkum Gallupova ústavu. A i když je tento podíl nižší než během pandemické krize (tehdy tak odpovídalo více než 40 %), výrazně převyšuje hodnoty, které byly pozorovány před anexí Krymu a začátkem konfrontace se Západem – 17 % v roce 2013.
Současně stále více Rusů mluví o zhoršování ekonomické situace ve svých regionech, zjistili sociologové z Gallupu. V roce 2025 tuto odpověď uvedlo 39 % respondentů oproti 33 % o rok dříve, 34 % v roce 2023 a 29 % v roce 2022.
