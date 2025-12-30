Channel 4 News: Děsivé počasí způsobuje další devastaci ve stanových městech v Gaze
30. 12. 2025
Reportérka: Stany, které lemují ulice Gazy, jsou nyní zničeny silným větrem a deštěm. Po dvou letech izraelského bombardování jsou stovky tisíc Palestinců venku. Mnozí z nich stále v Gaze. Toto roční období se nazývá Al-Arbiiniyya, což znamená začátek 40 chladných a krutých zimních dnů. Letos to přišlo na začátku prosince. Celé tábory byly zaplaveny. Za normálních okolností by lidé zůstali doma a schovali se před krutou zimou. Podle OSN však bylo téměř 80 % budov v pásmu zničeno nebo poškozeno. O víkendu se silný déšť ještě zintenzivnil. Subhiya Abu Salah neměla kam jít:
"Včera v noci jsme spali uvnitř, když se dovnitř dostala voda, mořská voda, a stan se na nás zřítil. Nemohla jsem nic zachránit. Všechno je pryč. Žádný stan, nic. Kéž nám Bůh pomůže. Není nikdo, kdo by nám pomohl."
Reportérka: Stany, které lemují ulice Gazy, jsou nyní zničeny silným větrem a deštěm. Po dvou letech izraelského bombardování se stovky tisíc Palestinců ukrývají venku, mnoho z nich na západ od města, vystaveni mořské vodě a dešti. Podle OSN bylo za jeden týden zcela nebo částečně poškozeno 42 000 provizorních přístřešků.
Žena: Řekněte zprostředkovatelům, ať zasáhnou. Kam odešli a nechali nás tady? Spí a nechali nás bez všeho. Nechceme jídlo ani pití. Nemáme se čím přikrýt. Najděte nám řešení. Buď nás všechny pohřběte, nebo ukončete naše životy. Jsme vyčerpaní.
Reportérka: Od začátku posledního příměří bylo podle ministerstva zdravotnictví v Gaze izraelskou armádou zabito 414 lidí.
Donald Trump poukazuje na Netanjahua: Poznává někdo tohoto muže?
Reportérka: Více než 6 000 mil daleko, v úkrytu zimního Bílého domu, Mar-a-Lago na Floridě.
Donald Trump: Moc ti děkuji, zlato. Děkuji.
Reportérka: Jednotná fronta. Nebyly žádné náznaky předchozích frustrací. Prezident Trump chválil Izrael za to, jak plní jeho plán příměří v Gaze.
Donald Trump: Plní plán. Jsou silní, jsou pevní a někdy nechápou, že když někdo poruší něco, co chcete, je třeba mu dát druhou šanci. No, dáme jim pár druhých šancí, ale ne, Izrael plní plán na 100 %.
Reportérka: Mezinárodní společenství však nesouhlasí. Velká Británie, Kanada a Francie dnes vydaly prohlášení, v němž vyzývají izraelské úřady, aby zrušily omezení a umožnily dovoz další pomoci, včetně materiálu na stavbu přístřeší, které by zmírnilo utrpení mnoha lidí během této kruté zimy.
Diskuse