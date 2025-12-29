V Itálii byli zatčeni podezřelí z financování Hamásu pod záminkou získávání finančních prostředků pro palestinské civilisty
29. 12. 2025
Podle vyšetřování bylo více než 71 % vybraných darů použito na financování vojenského křídla palestinské teroristické skupiny Hamás a na podporu rodin sebevražedných atentátníků, stejně jako osob zadržených za teroristické aktivity.
Policie zatkla podezřelé a zabavila majetek v hodnotě přes 8 milionů eur. Za operaci byly odpovědné italské protiteroristické policejní a finanční jednotky.
Vyšetřování začalo po útoku Hamásu na jižní Izrael dne 7. října 2023. Vyšetřovatelé zjistili, že síť pro získávání finančních prostředků měla své sídlo v Janově a pobočky v Miláně.
Mezi zatčenými je i prezident Palestinské asociace v Itálii Muhammad Hannún, který dříve popíral obvinění z financování Hamásu. Italský ministr vnitra Matteo Piantedosi zdůraznil nutnost respektovat presumpci neviny v této fázi vyšetřování.
Zdroj v angličtině: ZDE
