V Itálii byli zatčeni podezřelí z financování Hamásu pod záminkou získávání finančních prostředků pro palestinské civilisty

29. 12. 2025

V Itálii policie zatkla devět osob podezřelých z vybrání přibližně 7 milionů eur pod záminkou humanitární pomoci palestinským civilistům. Ve skutečnosti byly prostředky převedeny militantům z Hamásu.

Podle vyšetřování bylo více než 71 % vybraných darů použito na financování vojenského křídla palestinské teroristické skupiny Hamás a na podporu rodin sebevražedných atentátníků, stejně jako osob zadržených za teroristické aktivity.

Policie zatkla podezřelé a zabavila majetek v hodnotě přes 8 milionů eur. Za operaci byly odpovědné italské protiteroristické policejní a finanční jednotky.

Vyšetřování začalo po útoku Hamásu na jižní Izrael dne 7. října 2023. Vyšetřovatelé zjistili, že síť pro získávání finančních prostředků měla své sídlo v Janově a pobočky v Miláně.

Mezi zatčenými je i prezident Palestinské asociace v Itálii Muhammad Hannún, který dříve popíral obvinění z financování Hamásu. Italský ministr vnitra Matteo Piantedosi zdůraznil nutnost respektovat presumpci neviny v této fázi vyšetřování.

