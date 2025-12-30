Hamás bude "pekelně trpět", pokud se nevzdá zbraní, tvrdí Trump
30. 12. 2025
Izraelský premiér během návštěvy Mar-a-Lago oznámil, že Trumpovi udělí izraelskou cenu, nejvyšší civilní vyznamenání
Donald Trump varoval, že Hamás „zaplatí pekelnou cenu“, pokud se nevzdá zbraní, a zároveň vyjádřil plnou podporu Benjaminu Netanjahuovi během setkání s izraelským premiérem na Floridě.
V projevu vzájemnéhpo obdivu Netanjahu oznámil, že americký prezident obdrží Izraelskou cenu, nejvyšší civilní vyznamenání v zemi, které od svého založení v 50. letech nebylo nikdy uděleno osobě, která není izraelským občanem.
Netanjahuova cesta do Trumpovy rezidence Mar-a-Lago se odehrála uprostřed nové snahy washingtonských úředníků vynutit si od Izraele ústupky, které by umožnily pokrok ve druhé fázi mírového plánu pro Gazu, který v říjnu zastavil devastující dvouletou válku.
Na otázku, zda s Netanjahuem diskutovali o stažení izraelských vojsk před úplným odzbrojením Hamásu, Trump novinářům odpověděl: „Pokud se neodzbrojí, jak se dohodli – a oni s tím souhlasili –, pak za to zaplatí vysokou cenu, a to my nechceme, to nehledáme. Ale musí se odzbrojit v poměrně krátké době.“
Otázku stažení izraelských sil označil za „samostatné téma“ a dodal pouze: „O tom si promluvíme.“
Minulý týden americký zpravodajský server Axios informoval, že Trumpova administrativa chce co nejdříve oznámit palestinskou technokratickou vládu pro Gazu a ISF a že vysocí Trumpovi úředníci jsou stále více rozčarovaní, „protože Netanjahu podnikl kroky, které podkopávají křehké příměří a brzdí mírový proces“.
Trump sám však po pondělním setkání žádné takové výhrady neprojevil. Řekl, že „ho nic, co Izrael dělá, neznepokojuje“ a že „Izrael splnil plán na 100 %“.
Opakovaně ukázal prstem na Hamás a řekl, že „to pro ně bude hrozné“, pokud se nevzdají zbraní. „Bude to pro ně opravdu, opravdu špatné, a já nechci, aby se to stalo. Ale oni se dohodli, že se odzbrojí. A Izrael za to nelze vinit,“ řekl.
Hamás si ponechává velké množství ručních zbraní, ale pouze zlomek těžkých zbraní, které mu v roce 2023 umožnily překvapivý útok na jižní Izrael, při kterém bylo zabito 1 200 lidí, převážně civilistů, a 250 uneseno.
V následující izraelské ofenzivě bylo zabito více než 70 000 Palestinců, převážně civilistů, a rozsáhlé části Gazy byly zničeny. Od říjnového příměří bylo izraelskou palbou zabito asi 400 Palestinců.
V posledních týdnech se Hamásu podařilo upevnit svou autoritu nad částmi Gazy, které kontroluje, sérií poprav, razií a bití zaměřených na rivaly, kolaboranty s Izraelem a zločinecké gangy. Většina z 2,3 milionu obyvatel Gazy nyní údajně žije v oblasti kontrolované Hamásem.
Islamistická militantní organizace navrhla některá řešení, která by umožnila uložení části jejích zbraní, ale odmítla přijmout úplné odzbrojení.
Ozbrojené křídlo Hamásu v pondělí zopakovalo, že se svých zbraní nevzdá.
„Náš lid se brání a nevzdá se svých zbraní, dokud bude okupace pokračovat,“ uvedl ve videoprohlášení nový mluvčí brigád Ezzedine al-Qassam, který přijal jméno svého zesnulého předchůdce Abu Obeidy.
Trump tvrdil, že ostatní země, které podpořily mírovou dohodu, „vtrhnou dovnitř a zničí Hamás“, pokud nedodrží svou část dohody.
Trump a Netanjahu se dříve sešli na obědě v Mar-a-Lago spolu se svými delegacemi.
Před schůzkou Trump novinářům nepravdivě řekl, že „téměř“ všichni izraelští rukojmí byli propuštěni díky němu a jeho týmu, zatímco během vlády Joea Bidena nebyl propuštěn „ani jeden“. Ve skutečnosti Hamás propustil celkem 138 rukojmích v důsledku dohod, které pomohla zprostředkovat Bidenova administrativa, uvádí web Snopes zabývající se ověřováním faktů.
Druhá fáze mírového plánu počítá s vytvořením prozatímní vlády složenou z nezařazených palestinských technokratů, která bude spravovat palestinské území, a s nasazením mezinárodních stabilizačních sil (ISF) v počtu několika tisíc vojáků. Izrael má k oběma bodům značné výhrady.
Pro Netanjahua, který čelí volbám do 10 měsíců, je další prioritou vyhlídka, že Írán napraví škody způsobené jeho jadernému programu během krátké války s Izraelem a USA letos v létě a vybuduje své balistické raketové kapacity.
Trump dříve trval na tom, že jaderné kapacity Íránu byly „zcela a úplně zničeny“. V pondělí však řekl: „Doufám, že se nesnaží znovu budovat, protože pokud ano, nebudeme mít jinou možnost, než velmi rychle tuto budovu zničit.“
Prezident dodal: „Írán se možná chová špatně. Není to potvrzené. Ale pokud se to potvrdí, podívejte, oni vědí, že následky budou velmi silné, možná silnější než minule.“ Když byl tlačen k důkazům, řekl: „To je jen to, co slyšíme, ale obvykle platí, že kde je kouř, tam je i oheň.“
Izraelský premiér možná doufá v politický vzestup díky svému poslednímu setkání s Trumpem, kterého opět pochválil jako největšího přítele Izraele. Netanjahu řekl: „Rozhodli jsme se porušit konvenci – nebo vytvořit novou – a to udělit izraelskou cenu, kterou za téměř 80 let naší existence nikdy neudělili nikomu mimo Izrael, a letos ji udělíme prezidentu Trumpovi ... za jeho obrovský přínos Izraeli a židovskému národu.“
Byla to druhá útěcha pro Trumpa, který letos nezískal Nobelovu cenu míru, ale obdržel cenu míru od FIFA – kterou kritici označili za cynický trik světové fotbalové federace, jak si získat přízeň.
Jako by mu oplácel kompliment, Trump tvrdil, že hovořil s izraelským prezidentem Isaacem Herzogem, který mu řekl, že milost pro Netanjahua v jeho dlouhotrvajícím korupčním procesu je „na cestě“. Trump řekl: „Je to válečný premiér, který je hrdinou. Jak mu můžete neodpustit?“
Diskuse