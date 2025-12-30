Hamás bude "pekelně trpět", pokud se nevzdá zbraní, tvrdí Trump

30. 12. 2025

čas čtení 6 minut
 
Izraelský premiér během návštěvy Mar-a-Lago oznámil, že Trumpovi udělí izraelskou cenu, nejvyšší civilní vyznamenání

Donald Trump varoval, že Hamás „zaplatí pekelnou cenu“, pokud se nevzdá zbraní, a zároveň vyjádřil plnou podporu Benjaminu Netanjahuovi během setkání s izraelským premiérem na Floridě.

V projevu vzájemnéhpo obdivu Netanjahu oznámil, že americký prezident obdrží Izraelskou cenu, nejvyšší civilní vyznamenání v zemi, které od svého založení v 50. letech nebylo nikdy uděleno osobě, která není izraelským občanem.

Netanjahuova cesta do Trumpovy rezidence Mar-a-Lago se odehrála uprostřed nové snahy washingtonských úředníků vynutit si od Izraele ústupky, které by umožnily pokrok ve druhé fázi mírového plánu pro Gazu, který v říjnu zastavil devastující dvouletou válku.

 
Na otázku, zda s Netanjahuem diskutovali o stažení izraelských vojsk před úplným odzbrojením Hamásu, Trump novinářům odpověděl: „Pokud se neodzbrojí, jak se dohodli – a oni s tím souhlasili –, pak za to zaplatí vysokou cenu, a to my nechceme, to nehledáme. Ale musí se odzbrojit v poměrně krátké době.“

Otázku stažení izraelských sil označil za „samostatné téma“ a dodal pouze: „O tom si promluvíme.“

Minulý týden americký zpravodajský server Axios informoval, že Trumpova administrativa chce co nejdříve oznámit palestinskou technokratickou vládu pro Gazu a ISF a že vysocí Trumpovi úředníci jsou stále více rozčarovaní, „protože Netanjahu podnikl kroky, které podkopávají křehké příměří a brzdí mírový proces“.

Trump sám však po pondělním setkání žádné takové výhrady neprojevil. Řekl, že „ho nic, co Izrael dělá, neznepokojuje“ a že „Izrael splnil plán na 100 %“.

Opakovaně ukázal prstem na Hamás a řekl, že „to pro ně bude hrozné“, pokud se nevzdají zbraní. „Bude to pro ně opravdu, opravdu špatné, a já nechci, aby se to stalo. Ale oni se dohodli, že se odzbrojí. A Izrael za to nelze vinit,“ řekl.

Hamás si ponechává velké množství ručních zbraní, ale pouze zlomek těžkých zbraní, které mu v roce 2023 umožnily překvapivý útok na jižní Izrael, při kterém bylo zabito 1 200 lidí, převážně civilistů, a 250 uneseno.

V následující izraelské ofenzivě bylo zabito více než 70 000 Palestinců, převážně civilistů, a rozsáhlé části Gazy byly zničeny. Od říjnového příměří bylo izraelskou palbou zabito asi 400 Palestinců.

V posledních týdnech se Hamásu podařilo upevnit svou autoritu nad částmi Gazy, které kontroluje, sérií poprav, razií a bití zaměřených na rivaly, kolaboranty s Izraelem a zločinecké gangy. Většina z 2,3 milionu obyvatel Gazy nyní údajně žije v oblasti kontrolované Hamásem.

Islamistická militantní organizace navrhla některá řešení, která by umožnila uložení části jejích zbraní, ale odmítla přijmout úplné odzbrojení.

Ozbrojené křídlo Hamásu v pondělí zopakovalo, že se svých zbraní nevzdá.

„Náš lid se brání a nevzdá se svých zbraní, dokud bude okupace pokračovat,“ uvedl ve videoprohlášení nový mluvčí brigád Ezzedine al-Qassam, který přijal jméno svého zesnulého předchůdce Abu Obeidy.

Trump tvrdil, že ostatní země, které podpořily mírovou dohodu, „vtrhnou dovnitř a zničí Hamás“, pokud nedodrží svou část dohody.

Trump a Netanjahu se dříve sešli na obědě v Mar-a-Lago spolu se svými delegacemi. 

Před schůzkou Trump novinářům nepravdivě řekl, že „téměř“ všichni izraelští rukojmí byli propuštěni díky němu a jeho týmu, zatímco během vlády Joea Bidena nebyl propuštěn „ani jeden“. Ve skutečnosti Hamás propustil celkem 138 rukojmích v důsledku dohod, které pomohla zprostředkovat Bidenova administrativa, uvádí web Snopes zabývající se ověřováním faktů.

Druhá fáze mírového plánu počítá s vytvořením prozatímní vlády složenou z nezařazených palestinských technokratů, která bude spravovat palestinské území, a s nasazením mezinárodních stabilizačních sil (ISF) v počtu několika tisíc vojáků. Izrael má k oběma bodům značné výhrady.

Daniel Levy, analytik působící ve Velké Británii a bývalý izraelský mírový vyjednavač, uvedl, že Netanjahu nemá v úmyslu dále se stahovat z Gazy ani připustit přítomnost jakékoli mezinárodní síly, která by bránila izraelským vojenským akcím.

Pro Netanjahua, který čelí volbám do 10 měsíců, je další prioritou vyhlídka, že Írán napraví škody způsobené jeho jadernému programu během krátké války s Izraelem a USA letos v létě a vybuduje své balistické raketové kapacity.

Trump dříve trval na tom, že jaderné kapacity Íránu byly „zcela a úplně zničeny“. V pondělí však řekl: „Doufám, že se nesnaží znovu budovat, protože pokud ano, nebudeme mít jinou možnost, než velmi rychle tuto budovu zničit.“

Prezident dodal: „Írán se možná chová špatně. Není to potvrzené. Ale pokud se to potvrdí, podívejte, oni vědí, že následky budou velmi silné, možná silnější než minule.“ Když byl tlačen k důkazům, řekl: „To je jen to, co slyšíme, ale obvykle platí, že kde je kouř, tam je i oheň.“

Izraelský premiér možná doufá v politický vzestup díky svému poslednímu setkání s Trumpem, kterého opět pochválil jako největšího přítele Izraele. Netanjahu řekl: „Rozhodli jsme se porušit konvenci – nebo vytvořit novou – a to udělit izraelskou cenu, kterou za téměř 80 let naší existence nikdy neudělili nikomu mimo Izrael, a letos ji udělíme prezidentu Trumpovi ... za jeho obrovský přínos Izraeli a židovskému národu.“

Byla to druhá útěcha pro Trumpa, který letos nezískal Nobelovu cenu míru, ale obdržel cenu míru od FIFA – kterou kritici označili za cynický trik světové fotbalové federace, jak si získat přízeň.

Jako by mu oplácel kompliment, Trump tvrdil, že hovořil s izraelským prezidentem Isaacem Herzogem, který mu řekl, že milost pro Netanjahua v jeho dlouhotrvajícím korupčním procesu je „na cestě“. Trump řekl: „Je to válečný premiér, který je hrdinou. Jak mu můžete neodpustit?“

Na dotaz ohledně Trumpových výroků Herzogova kancelář uvedla, že izraelský prezident s Trumpem od podání žádosti o milost před několika týdny neměl žádný rozhovor, informovala agentura Reuters.

Zdroj v angličtině ZDE

0
Vytisknout
254

Diskuse

Obsah vydání | 30. 12. 2025