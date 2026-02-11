Vyšetřování odhalilo, že Izrael v Gaze pomocí termálních zbraní „vypařil“ téměř 3 000 Palestinců
11. 2. 2026
Vyšetřování provedené stanicí Al Džazíra na základě důkazů shromážděných civilní obranou v pásmu Gaza dospělo k závěru, že téměř 3 000 Palestinců bylo „vypařeno“ Izraelem pomocí termálních zbraní, z nichž některé Izraeli dodaly USA.
Jak v úterý uvedla stanice Al Džazíra, vyšetřování zjistilo, že 2 842 Palestinců bylo zabito v důsledku „systematického použití mezinárodně zakázaných termálních a termobarických zbraní, často označovaných jako vakuové nebo aerosolové bomby, schopných generovat teploty přesahující 3 500 stupňů Celsia, informuje na webu Common Dreams Brad Reed.
Vyšetřovatelé poznamenali, že teplo generované těmito zbraněmi je tak intenzivní, že po sobě nezanechává téměř žádné zjistitelné lidské ostatky kromě krvavých skvrn nebo kousků masa.
Použití těchto zbraní Izraelem bylo oznámeno loni v příspěvku na sociálních médiích Omara Hamada, lékárníka z Gazy, který zveřejnil video, které údajně ukazuje termobarickou bombu odpálenou v Beit Hanoun.
Mahmoud Basal, mluvčí civilní obrany Gazy, uvedl, že vyšetřování nebylo pouhým odhadem počtu Palestinců spálených termálními a termobarickými zbraněmi, ale výsledkem pečlivé forenzní práce.
„Vstoupíme do cílového domu a porovnáme počet jeho obyvatel s počtem nalezených těl,“ vysvětlil Basal. „Pokud nám rodina řekne, že uvnitř bylo pět lidí, a my najdeme pouze tři neporušená těla, považujeme zbývající dvě za ‚vypařená‘, pouze pokud po důkladném prohledání nenajdeme nic jiného než biologické stopy – krev na stěnách nebo malé úlomky, jako jsou kousky kůže.“
Na rozdíl od explozí způsobených tradičními bombami, termobarické zbraně používané Izraelem v Gaze nejprve rozptýlí mraky paliva v dané oblasti, které se poté zapálí a vytvoří obrovskou a intenzivní ohnivou kouli.
Vyšetřování zjistilo, že palivem obvykle používaným v izraelských termobarických zbraních byl tritonal, směs skládající se z 80 % TNT a 20 % hliníkového prášku, která se často vyskytuje ve zbraních vyráběných v USA, jako je letecká bomba Mark 84.
Dr. Munir al-Bursh, generální ředitel palestinského ministerstva zdravotnictví v Gaze, řekl Al Džazíře, že teplo generované těmito zbraněmi je tak intenzivní, že tělesné tekutiny všech živých tvorů se okamžitě vaří.
„Když je tělo vystaveno energii přesahující 3 000 stupňů v kombinaci s obrovským tlakem a oxidací, tekutiny se okamžitě vaří,“ vysvětlil al-Bursh. „Tkáně se vypaří a promění se v popel. Chemicky je to nevyhnutelné.“
Obyvatelka Gazy Yasmin Mahani řekla téže stanici, že její syn Saad byl “spálen” při izraelském útoku v roce 2024, který zasáhl školu v čtvrti Daraj v Gaze.
„Nenašli jsme po Saadovi nic,“ řekla Mahani. „Ani tělo, které bychom mohli pohřbít. To bylo nejtěžší.“
Celý text v angličtině ZDE
