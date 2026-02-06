Ruský generál Vladimir Alexejev je v kritickém stavu po střelbě v Moskvě
Zástupce ředitele ruské vojenské rozvědky byl několikrát terčem střelby na schodišti svého bytu.
Podle státních médií byl vysoký ruský vojenský představitel převezen do nemocnice poté, co se stal terčem střelby v Moskvě.
Generálporučík Vladimir Alexejev byl v pátek několikrát střelen na schodišti svého bytu neznámým střelcem v severozápadní části města a podle prvních zpráv je v kritickém stavu.
Alexejev je zástupcem ředitele ruské vojenské zpravodajské služby GRU, jednotky ministerstva obrany známé organizováním tajných operací v zahraničí, včetně atentátů, sabotáže a špionáže.
Byl jedním z nejvyšších důstojníků, kteří Vladimíru Putinovi poskytovali zpravodajské informace pro plnohodnotnou invazi na Ukrajinu v roce 2022.
Byl také široce popisován jako klíčová postava dohlížející na soukromé vojenské společnosti v zemi a patřil mezi vysoké úředníky vyslané k jednání s Jevgenijem Prigožinem během krátké vzpoury skupiny Wagner v létě 2023.
Alexejev je pod sankcemi Washingtonu za údajnou účast na snahách o zasahování do amerických prezidentských voleb v roce 2020. Sankce proti němu uvalilo také Spojené království kvůli smrtelnému útoku nervovým plynem novičok v Salisbury v roce 2018.
Žádná strana se k zastřelení Alexejeva nepřihlásila, ale podezření v Moskvě pravděpodobně padne na Kyjev. Ukrajinské zpravodajské služby od začátku války zaměřily desítky ruských vojenských důstojníků a ruských úředníků a obvinily je z účasti na válečných zločinech.
Načasování atentátu je pozoruhodné. Stalo se to den poté, co se ruské a ukrajinské delegace – včetně Alexejevova přímého nadřízeného Igora Kostjukova – setkaly v Abú Dhabí, kde obě strany hovořily o zjevném pokroku v mírových jednáních.
Někteří v Moskvě rychle obvinili Ukrajinu a bez důkazů tvrdili, že Kyjev se pokouší jednání zmařit.
„Atentát na Alexejeva je nejlepším způsobem, jak tyto rozhovory zmařit, a jediným, kdo z této situace může těžit, je Volodymyr Zelenskyj,“ řekl ruský poslanec Alexej Žuravlev.
Vyzval k likvidaci všech zúčastněných a popsal Alexejeva jako „jednoho z nejautoritativnějších a nejrespektovanějších generálů ruské armády“.
Předchozí mírové snahy ztroskotaly na maximalistických územních požadavcích Ruska vůči Ukrajině, přičemž Moskva opakovaně odmítala výzvy Kyjeva k okamžitému příměří.
Ukrajina za poslední rok zaútočila na nejméně tři ruské generály v moskevském regionu, přičemž tyto operace obvykle zahrnovaly použití výbušnin.
O tajných sítích, které jsou údajně zodpovědné za atentáty a útoky na vojenskou infrastrukturu v Rusku a na územích kontrolovaných Ruskem, je veřejně známo jen málo.
Střelba na Alexejeva bude vnímána jako nejnovější selhání ruských bezpečnostních služeb při ochraně klíčových vojenských osobností hluboko uvnitř země. Ačkoli podrobnosti o tom, kdo útok provedl a jak byl zorganizován, zůstávají nejasné, ruští vojenští blogeři kritizovali zjevná bezpečnostní selhání a ptali se, jak se střelec mohl dostat do bytového domu, aniž by byl odhalen.
Zdroj v angličtině ZDE
