Izrael schválil nový zákon o bourání palestinských příbytků
9. 2. 2026
Aktuální zprávy: Nebezpečné vyhrocení situace a další rána pro palestinskou přítomnost. Izraelská vláda schválila změny v registraci pozemků na Západním břehu Jordánu, které umožňují demolici domů ve vlastnictví Palestinců a rozšíření výstavby izraelských osad na okupovaném území.
Breaking: A dangerous escalation and another blow to Palestinian presence.— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) February 8, 2026
Israel’s Cabinet approved changes to land registration in the West Bank, allowing demolition of Palestinian-owned homes and enabling expanded settlement construction across the occupied territory. pic.twitter.com/Dy1W82pFHp
