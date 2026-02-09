Izrael schválil nový zákon o bourání palestinských příbytků

9. 2. 2026

čas čtení < 1 minuta

Aktuální zprávy: Nebezpečné vyhrocení situace a další rána pro palestinskou přítomnost. Izraelská vláda schválila změny v registraci pozemků na Západním břehu Jordánu, které umožňují demolici domů ve vlastnictví Palestinců a rozšíření výstavby izraelských osad na okupovaném území.



