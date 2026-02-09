Izraelský novinář v televizi: Všichni v Gaze musejí zemřít. I děti

9. 2. 2026

čas čtení < 1 minuta

„Všichni v Gaze musí zemřít. Měli by všichni hladovět až do smrti. I děti. Je mi to jedno.“ Izraelský novinář v izraelské národní televizi. 

Také Izraelci:

„Proč nás vypískávají na olympiádě a proč nás bojkotují v Eurovizi?“



