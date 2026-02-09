Izraelský novinář v televizi: Všichni v Gaze musejí zemřít. I děti
9. 2. 2026
čas čtení < 1 minuta
„Všichni v Gaze musí zemřít. Měli by všichni hladovět až do smrti. I děti. Je mi to jedno.“ Izraelský novinář v izraelské národní televizi.
Také Izraelci:
„Proč nás vypískávají na olympiádě a proč nás bojkotují v Eurovizi?“
“Everyone in Gaza must die. They should all be left to starve to death, even children. I don’t care.”— Dilly Hussain (@DillyHussain88) February 8, 2026
An Israeli journalist speaking on Israeli national TV.
Also Israelis:
“Why do we get booed at the Olympics, and why are we boycotted at Eurovision?” 🤡 pic.twitter.com/PtVNU8Qnd7
402
Diskuse